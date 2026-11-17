دونالد ترامپ در دیدار با رهبران هند، ژاپن و استرالیا در مانیل بر ثبات منطقه‌ای و محدودیت‌های تجاری چین تأکید کرد. پیش‌درآمدی بر گفتگوهای مهم با چین و روسیه.

دونالد ترامپ در جریان سفر سه‌روزه به آسیا و در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان، به پایتخت فیلیپین، شهر مانیل ، سفر کرد. وی در این دیدار که بخشی از مراسم چهلمین مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا بود، با رهبران هند، ژاپن و استرالیا نشست مشترکی را برگزار نمود. هدف اصلی این گردهمایی، تقویت همکاری‌های امنیتی و اقتصادی در منطقه اقیانوس‌های هند و آرام تعیین شده است.

تأکید ترامپ بر ثبات منطقه‌ای و گروه کواد

دونالد ترامپ در آغاز این دیدار با رهبران گروه چهارجانبه کواد که متشکل از آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا است، بیان کرد که این چهار کشور پایه‌های یک منطقه آزاد، باز، باثبات و شکوفا را در اقیانوس‌های هند و آرام تشکیل می‌دهند. این نشست، نخستین ملاقات رهبران گروه کواد طی دو سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین این رویداد، نخستین حضور رسمی دونالد ترامپ در چنین نشستی است.

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در پایان این مذاکرات، رهبران چهار کشور بیانیه مشترکی را منتشر کردند که در آن نگرانی شدید آن‌ها نسبت به استفاده از فشارهای اقتصادی، به‌ویژه محدودیت‌های خودسرانه صادراتی، ابراز شده بود. با اینکه در متن بیانیه نامی از چین برده نشد، اما ایالات متحده و ژاپن پیش‌تر محدودیت‌های پکن در زمینه صادرات عناصر کمیاب خاکی را که برای تولید خودروهای برقی و تجهیزات الکترونیکی حیاتی هستند، مورد انتقاد قرار داده بودند.

برنامه‌های دفاعی و تکنولوژیک در آینده

در این نشست، رهبران چهار کشور از برنامه برگزاری رزمایش‌های مشترک در سال آینده خبر دادند که در آن هواپیماهای گشت دریکی مشارکت خواهند کرد. همچنین بر گسترش همکاری‌ها در دو حوزه توسعه ابرهوش و تأمین امنیت زنجیره‌های عرضه فناوری تأکید ویژه شد.

دونالد ترامپ در صحبت‌های خود اعلام کرد که کشورهای عضو کواد قصد دارند اطمینان حاصل کنند که آینده فناوری‌های راهبردی در اختیار کشورهایی قرار گیرد که ارزش‌ها و منافع مشترکی دارند. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند نیز پس از پایان نشست کواد اعلام کرد که این دیدار به چشم‌انداز مشترک چهار کشور برای دستیابی به منطقه‌ای آزاد، صلح‌آمیز و شکوفا نیروی تازه‌ای بخشیده است.

پیش‌درآمدی بر دیدارهای با چین و روسیه

این گردهمایی در مانیل، مقدمه‌ای برای دیدارهای مهم‌تر دونالد ترامپ با رهبران چین و روسیه در روزهای آینده است. وی قرار است در نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (اپک) که در شهر شنژن چین برگزار می‌شود، شرکت کند. همچنین در روز پنجشنبه، دونالد ترامپ قرار است دیدار سه‌جانبه‌ای را با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، داشته باشد.

مذاکرات پیش‌رو در شرایطی برگزار می‌شود که اختلافات تجاری میان ایالات متحده و چین، به‌ویژه بر سر صادرات تراشه‌های پیشرفته و مواد معدنی راهبردی، همچنان به قوت خود باقی است. توافق موقت میان این دو کشور برای توقف تشدید جنگ تجاری، قرار است در ماه دی به پایان برسد و این وضعیت بر فضای دیپلماتیک فعلی تأثیرگذار است.

توافق تجاری با تایلند و اتحادیه آسه‌آن

دونالد ترامپ در جریان همین سفر، در نشست ویژه ایالات متحده و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) نیز حضور یافت. وی در این نشست با نخست‌وزیر تایلند گفتگو کرد و بیانیه‌ای تجاری را امضا نمود. دونالد ترامپ اعلام کرد که تایلند در چارچوب توافقی که به‌زودی نهایی خواهد شد، تعرفه‌های واردات کالاهای آمریکایی را حذف خواهد کرد. این اقدام گامی دیگر در جهت گسترش منافع تجاری واشنگتن در منطقه جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود.