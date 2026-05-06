وانگ‌یی وزیر امور خارجه چین و سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در دیدار خود بر لزوم برقراری آتش‌بس کامل در منطقه غرب آسیا و تقویت همکاری‌های دیپلماتیک تأکید کردند. عراقچی همچنین از موضع قاطع چین در محکومیت آمریکا و اسرائیل قدردانی کرد و گفت که تهران آماده است تا در مذاکرات برای حفظ حقوق و منافع خود تلاش کند.

وانگ‌یی وزیر امور خارجه چین در دیدار با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران ، بر لزوم برقراری آتش‌بس کامل در منطقه غرب آسیا تأکید کرد و گفت که چین آماده است تا تلاش‌های خود را برای کاهش شدت تنش‌ها ادامه دهد.

او در این دیدار با انتقاد از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این جنگ را نامشروع دانست و بر ضرورت دیدارهای مستقیم میان طرفین برای حل بحران تأکید کرد. از سوی دیگر، عراقچی نیز با قدردانی از موضع قاطع چین در محکومیت آمریکا و اسرائیل، پکن را دوستی صمیمی برای تهران خواند و بر تقویت همکاری‌های دو کشور در شرایط کنونی تأکید کرد.

عراقچی همچنین جنگ جاری علیه ایران را تجاوزی آشکار و نقض فاحش حقوق بین‌الملل توصیف کرد و با اشاره به مسیر دیپلماتیک پیش‌رو، تصریح کرد که تهران در مذاکرات تمام توان خود را برای حفاظت از حقوق و منافع مشروعش به کار خواهد بست و جز به توافقی عادلانه و جامع رضایت نخواهد داد. این دیدار در حالی برگزار شد که عراقچی به همراه هیأت دیپلماتیک وارد پکن شده بود و در بدو ورود مورد استقبال مقامات چینی و سفیر ایران در چین قرار گرفت.

آخرین تماس تلفنی عراقچی و وانگ‌یی نیز در تاریخ ۲۶ فروردین‌ماه سال‌جاری صورت گرفته بود. در آن تماس، عراقچی از تصمیم مسئولانه چین و روسیه در مخالفت با قطعنامه غیرمنطقی و یک‌سویه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکر کرد و این اقدام را در جلوگیری از تشدید تنش مؤثر ارزیابی کرد.

وانگ‌یی نیز با تمجید از مقاومت و خودباوری ملت ایران در دوره جنگ اخیر، بر آمادگی پکن برای کمک به پیشبرد دیپلماسی و خاتمه جنگ تأکید کرد. این دیدار در حالی برگزار شد که تنش‌های منطقه‌ای به اوج خود رسیده و نیاز به همکاری‌های دیپلماتیک برای حل بحران بیش از پیش احساس می‌شود.

عراقچی در این دیدار همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و همکاری میان کشورهای منطقه برای مقابله با تهدیدات مشترک تأکید کرد و گفت که ایران آماده است تا با همه طرف‌های مذاکره‌کننده برای رسیدن به صلح پایدار همکاری کند. وانگ‌یی نیز با اشاره به نقش مهم ایران در منطقه، بر اهمیت حفظ گفت‌وگوی سازنده و همکاری‌های منطقه‌ای برای حل بحران تأکید کرد و گفت که چین آماده است تا در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کند.

این دیدار نشان‌دهنده تعهد دو کشور به تقویت روابط دیپلماتیک و همکاری‌های منطقه‌ای در شرایط بحرانی است





