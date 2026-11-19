نشست تاریخی سه رهبر در چین با محوریت صلح جهانی و تسلیحات هسته‌ای. بررسی دیدگاه‌های ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ درباره اوکراین، ایران و اقتصاد جهانی پس از گفت‌وگوی پشت درهای بسته.

دونالد ترامپ ، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه برابر با ۱۹ نوامبر، در یک نشست تاریخی و محرمانه در شهر شنژن چین گرد هم آمدند. این دیدار سه جانبه پس از یک ساعت و ۲۰ دقیقه مذاکره پشت درهای بسته در یک ویلا به پایان رسید. رئیس‌جمهور ایالات متحده پیش از این نشست اصلی، با هر یک از همتایان خود به صورت جداگانه دیدار کرده بود و در طول این ملاقات‌ها، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین را به عنوان دوست خود معرفی نموده بود.

مکانیسم دیپلماتیک و موضع چین درباره تسلیحات هسته‌ای

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در حاشیه این نشست تاریخی اظهار داشت که در حال ساختن یک "لحظه تاریخی" است و از فراهم شدن این فرصت خرسند بوده است. وی با تأکید بر اینکه هیچ صلحی تا کنون با رد فرصت‌های تعامل شکل نگرفته است، خواستار حفاظت مشترک سه قدرت بزرگ از صلح و ثبات جهانی شد. شبکه تلویزیونی دولتی چین گزارش داد که شی جین‌پینگ خواستار جهانی عاری از تسلیحات هسته‌ای شده و به دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین گفته است که از نظر او سلاح‌های هسته‌ای باید ممنوع و نابود شوند. اشاره نکرد، اما گفت: "تاریخ به ما می‌گوید هرگاه قدرت‌های بزرگ در هماهنگی با یکدیگر زندگی می‌کنند، جهان در صلح است، اما زمانی که قدرت‌های بزرگ با یکدیگر درگیر می‌شوند، جهان به آشوب کشیده می‌شود." او خواستار آن شد تا "تمام تلاش‌ها" برای "جلوگیری از وقوع یک جنگ هسته‌ای" به کار گرفته شود و تأکید کرد در چنین جنگی "نمی‌توان پیروز شد و هرگز نباید به آن دست زد".

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مواضع روسیه و آمریکا در قبال اوکراین و امنیت جهانی

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در همین نشست بر "مسئولیت مشترک" سه کشور در قبال حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اشاره کرده و اظهار داشت که روسیه، چین و آمریکا در حل و فصل جنگ اوکراین "منافع مشترکی" دارند. پوتین این اظهارات را در حالی مطرح کرد که تا کنون به هیچ‌کدام از فرصت‌های پیش‌آمده برای پایان دادن به جنگ اوکراین پاسخ مثبت نداده است. دونالد ترامپ در سخنانش پوتین را "دوست" خود خواند و پوتین نیز به زبان انگلیسی خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا گفت: "از دیدنت خوشحالم." دونالد ترامپ پیش از برگزاری این نشست به صورت جداگانه با شی و پوتین دیدار کرده و هر دو را "دوست" خود خوانده بود. برخی از ناظران و کارشناسان سیاسی در روزهای گذشته گفته بودند که انتظار دارند این نشست تاریخی بیشتر جنبه نمادین داشته باشد تا اینکه به دستاوردهای عملی منجر شود. برخی نیز این نگرانی را مطرح کرده بودند که سه رهبر قدرتمند قصد دارند جهان را به حوزه نفوذ میان خود تقسیم کنند، برای نمونه با اتخاذ تصمیم‌هایی در مورد اوکراین بدون درنظر گرفتن کی‌یف یا کشورهای اروپایی.

پیامدهای اقتصادی، انرژی و آینده مذاکرات تجاری

این نشست در حالی برگزار شد که اختلافات عمیقی میان مسکو، پکن و واشنگتن درباره اوکراین، ایران و تسلیحات هسته‌ای و تجارت وجود دارد. دونالد ترامپ پیش از این نشست، در دیداری جداگانه با شی جین‌پینگ در مورد تنگه هرمز صحبت کرد و گفت که او و همتای چینی‌اش بر ضرورت تداوم جریان انتقال نفت از طریق این آبراه تأکید دارند. این موضوع می‌تواند موجب اختلال و نوسانات در بازارهای جهانی انرژی، افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌ها در مورد امنیت غذایی و ثبات اقتصاد جهانی شود. پوتین و شی پیش از نشست با ترامپ در سخنانی صریح و تند، سیاست‌های تجاری "حمایت‌گرایانه" غرب و تحریم‌ها را مورد انتقاد قرار دادند. رئیس‌جمهور چین روز پنج‌شنبه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) در جریان نشست‌های مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه خواستار تجارت "باز و آزاد" شد.

تحلیلگران و چشم‌انداز آینده روابط قدرت‌های بزرگ

پوتین و شی پیش از نشست با ترامپ بر همکاری نزدیک‌تر تاکید کردند. جنگ ایران از محورهای احتمالی نشست است. دونالد ترامپ گفته که قصد دارد با شی و پوتین، همتایان چینی و روسی خود درباره جنگ ایران و اوکراین گفت‌وگو کند. دونالد ترامپ، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ برای بار دوم به کاخ سفید بازگشت. در پایان این نشست هیچ‌یک از رهبران روسیه، آمریکا و چین در مورد نتایج این مذاکرات اظهار نظری نکردند. بنا بر گزارش‌ها، دونالد ترامپ بلافاصله پس از پایان این گفت‌وگو چین را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی "ریاناوستی" روسیه، کرملین فضای مذاکرات را "خوب" توصیف کرده و گفت بیانیه‌ای مشترک ظرف ساعات آینده منتشر خواهد شد. ترامپ پیش‌تر در گفت‌وگویی با شبکه فاکس نیوز به شکوه و تشریفات مراسم استقبالش هنگام ورود به اجلاس آسیا و اقیانوسیه اشاره کرده و گفته بود، شی "رئیس جمهوری بزرگ" است و "هرگز برای استقبال از کسی به فرودگاه نرفته است".