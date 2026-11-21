استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان ترامپ در برلین با مقامات قطری دیدار کردند تا درباره میانجیگری بین واشنگتن و تهران و تلاش برای آتش‌بس گفتگو کنند.

بر اساس گزارش وبگاه خبری آمریکایی آکسیوس، استیو ویتکاف و جارد کوشنر به عنوان فرستادگان ویژه دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در روز پنجشنبه و در شهر برلین با مقامات عالی‌رتبه کشور قطر دیدار کردند. این دیدار دیپلماتیک با هدف بررسی تلاش‌های میانجیگری بین واشنگتن و تهران و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار درگیری‌های نظامی برگزار شد.

جزئیات جلسه برلین و حضور مقامات قطر

طبق ادعای منبع آگاه در این وبگاه خبری، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، و همچنین علی الذوادی، فرستاده ویژه قطر در این نشست با ویتکاف و کوشنر شرکت داشتند. محور اصلی گفتگوها، تمرکز بر اقدامات دیپلماتیک برای برقراری مجدد آتش‌بس و تلاش برای احیای مذاکرات هسته‌ای با ایران بود.

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نقش کلیدی قطر در میانجیگری و فشارهای منطقه‌ای

قطر که همواره نقش میانجی کلیدی بین واشنگتن و تهران را ایفا می‌کند، در هفته‌های اخیر تلاش‌های خود را برای دستیابی به یک تفاهم مشترک تشدید کرده است. هدف این تلاش‌ها فراهم کردن زمینه برای بازگشت به میز مذاکره در پرونده هسته‌ای و در نتیجه جلوگیری از هرگونه رویارویی نظامی جدید در منطقه است که این امر دغدغه اصلی واشنگتن محسوب می‌شود.

اظهارات دونالد ترامپ درباره آینده تعاملات

دونالد ترامپ روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی خود اشاره کرد که تهران خواهان دستیابی به یک توافق است، اما نه توافقی با شرایط مورد قبول واشنگتن. او با تکرار اتهامات همیشگی خود علیه ایران و یادآوری سابقه زیر میز زدن واشنگتن در مذاکرات قبلی، تأکید کرد که دولت آمریکا به دنبال یک توافق واقعی و معتبر است و از پذیرش یک توافق جعلی خودداری خواهد کرد.

مسیر دیپلماتیک و دیدارهای قبلی با مقامات ایرانی

گزارش‌ها حاکی از آن است که نخست‌وزیر قطر هفته گذشته در سفری به واشنگتن با دونالد ترامپ و معاون رئیس‌جمهور جی. دی. ونس برای بحث در مورد مسئله ایران دیدار داشته است. همچنین دیپلمات آگاه به وبگاه آکسیوس گفته است که نخست‌وزیر قطر حدود یک هفته پیش در کشور ترکیه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده و او را از نتایج مذاکراتش با ترامپ و ونس مطلع ساخته است.

تعیین تکلیف نهایی و فشارهای داخلی و خارجی

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک قطر، دونالد ترامپ تحت فشار شدید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، برای آغاز یک تجاوز نظامی جدید علیه ایران قرار دارد. با این حال، ترامپ در یک مصاحبه تلفنی کوتاه با آکسیوس روز پنجشنبه اعلام کرد که هنوز عجله‌ای برای تصمیم‌گیری در قبال ایران ندارد و تا شروع سال جدید صبر خواهد کرد تا ببیند پس از آغاز سال چه تحولاتی رخ می‌دهد.