ژنرال رودلف هیکل فرمانده ارتش لبنان با فیلد مارشال سید عاصم منیر رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان در اسلامآباد دیدار کرد. طرفین در این جلسه بر تقویت همکاریهای دفاعی، تبادل آموزشی و تعاملات نهادی بین نیروهای مسلح دو کشور تأکید کردند. این دیدار در شرایطی صورت میگیرد که تجاوزهای اسرائیل به لبنان ادامه دارد و تنشهای منطقهای در حال تشدید است.
در دورهمی اخیر میان دو فرمانده نظامی پاکستان و لبنان ، ژنرال رودلف هیکل فرمانده ارتش لبنان با فیلد مارشال سید عاصم منیر رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان در اسلامآباد دیدار کرد.
این دیدار که با حضور مقامات ارشد نظامی هردو کشور صورت گرفت، فرصتی برای تبادل نظر عمیق در مورد آخرین تحولات امنیتی منطقه به ویژه درžiب به تحولات غرب آسیا و خاورمیانه محسوب میشود. طرفین در جریان مکالمه بر موضوعات متعددی از جمله وضعیت امنیتی کنونی در منطقه، راهکارهای تقویت ثبات و امنیت مشترک، و گامهای عملی برای گسترش همکاریهای دفاعی دو جانبه تمرکز کردند.
همچنین، جنبههای آموزشی، تخصصی و نهادی در راستای ارتقای سطح همکاری بین نیروهای مسلح پاکستان و لبنان مورد بررسی قرار گرفت. جنبههای مختلفی از جمله معاملات تسلیحاتی، تبادل دانش فنی، و决 games مشترک نیز در این گفتگوهای پیشنهادی مطرح شد. این دیدار در شرایطی انجام میشود که منطقه با چالشهای امنیتی پیچیدهای شامل تنشهای上肢ی ادامهدار، ناآرامیهای territorial و تهدیدات تروریستی روبرو است.
در این راستا،capeکردن تقویت روابط نظامی بین دو کشور میتواند نقش مؤثری در افزایش پایداری امنیتی منطقه ایفا کند. فرمانده ارتش پاکستان در این دیدار بر تعهد پایدار ارتش پاکستان در جهت گسترش همکاریهای دفاعی با نیروهای مسلح لبنان تاکید کرد و اشاره نمود که روابط تاریخی و استراتژیک بین دو کشور پایهای مستحکم برای تعاملات آتی محسوب میشود. او همچنین بر اهمیت حفظ ثبات و امنیت منطقهای و نقش بنیادین همکاریهای نظامی در این زمینه تأکید نمایید.
از سوی دیگر، فرمانده ارتش لبنان نیز از نقش مهم پاکستان در حفظ امنیت و ثبات منطقهای و تلاشهای بینالمللی آن برای حفظ صلح و کاهش تنشها ابراز سپاسگزاری کرد. او همچنین بر لزوم تداوم و تقویت این روابط دوستانه و همکاریهای امنیتی ضمن احترام متقابل تأکید نمود. این دیدار در زمانی برگزار میشود که رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزهای متكرر به مناطق مختلف لبنان ادامه میدهد که منجر به تداوم تنشها و بیثباتی در منطقه شده است.
در همین حال، نبیه بری藩زیر لبنان در پیامی جداگانه خواستار آتشبس کامل و عقبنشینی همزمان اسرائیل از تمام سرزمینهای لبنانی شده است. این تطورات در شرایطی رخ میدهد که برخی تحلیلگران غرب از امکان تشدید تنشها و حتی درگیری مستقیم با ایران هشدار میدهند و مقامات ارشد نظامی پاکستان نیز در صورت اشتباه غرب، این امر میتواند به جنگ طولانی و پیچیدهای بین اسرائیل و ایران و متحدانش منجر شود.
در نهایت، این دیدار دو فرمانده نظامی گامی مهم در جهت تقویت روابط دفاعی بین پاکستان و لبنان محسوب میشود و میتواند تأثیری مثبت در امنیت و ثبات منطقهای داشته باشد
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