دیدار فرماندهان با رهبری و تقویت آمادگی رزمی هوشمندانه ارتش

سخنگوی ارتش از آمادگی بالاتر نیروهای مسلح نسبت به جنگ ۴۰روزه خبر داد و به دیدار فرماندهان با رهبری و تقویت بانک اهداف دشمن اشاره کرد.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا ، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در تشریح ابعاد راهبردی دیدار اخیر فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده معظم کل قوا ، از دستاوردهای مهم در زمینه تقویت آمادگی عملیاتی و به‌روزرسانی بانک اهداف دشمن خبر داد. او با اشاره به تجربیات کسب‌شده در درگیری‌های اخیر، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران اکنون برای پاسخ به هرگونه تهدید احتمالی، از سطح آمادگی بسیار بالاتری نسبت به زمان آغاز جنگ چهل‌روزه برخوردار است و این امر نشان‌دهنده رشد استراتژیک نیروهای مسلح در ماه‌های اخیر است.

آمادگی رزمی هوشمندانه و توسعه دفاعی

سخنگوی ارتش با تأکید بر دستورات صادره از سوی فرمانده معظم کل قوا، بر ضرورت پیاده‌سازی رویکرد آمادگی رزمی هوشمندانه به‌عنوان یکی از محورهای اساسی راهبرد دفاعی کشور تاکید کرد. او بیان داشت که نیروهای مسلح با بهره‌گیری هوشمندانه از جنگ نامتقارن و ناهمتراز، توانسته‌اند بخشی از فاصله تجهیزاتی خود با دشمن را جبران کنند. این هوشمندی عملیاتی و به‌کارگیری تاکتیک‌های متناسب، نقش کلیدی در مدیریت بحران‌های امنیتی ایفا کرده و نشان می‌دهد که ایران برای مقابله با تهدیدات پیچیده آماده‌تر از همیشه است.

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تجربه جنگ اخیر نشان داد که نیروهای مسلح با اتکا به توانمندی‌های عملیاتی بالا، تدابیر دقیق فرماندهی و پشتیبانی مردمی، توانستند جنگ را به نفع خود مدیریت کنند. این موفقیت منجر شد تا دشمن پس از نزدیک به چهل روز درگیری، ناچار به اعلام آتش‌بس شود. اکنون این تجربیات ارزشمند، مبنای اصلی برای ارتقای مستمر توان رزمی و آمادگی کامل جهت مواجهه با تهدیدات احتمالی در آینده نزدیک قرار گرفته است.

توسعه بانک اهداف و پاسخ فراملی

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه سخنان خود به موضوع مهم گسترش جغرافیای پاسخ اشاره کرد و با استناد به تأکیدات فرمانده کل قوا، بیان نمود که در جنگ اخیر، دامنه درگیری‌ها از سرزمین‌های اشغالی تا پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه امتداد یافته بود. او هشدار داد که در صورت وقوع تجاوز مجدد، جغرافیای جنگ می‌تواند به مناطقی فراتر از غرب آسیا گسترش پیدا کند و دشمن نباید تصور کند که دامنه پاسخ ایران محدود به جغرافیای درگیری‌های گذشته خواهد بود.

وی افزود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دستورات ابلاغی، به‌روزرسانی بانک اهداف را با هدف قرار دادن انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی و صهیونیستی دنبال می‌کنند. در صورت آغاز ماجراجویی جدید، تأسیسات، تجهیزات، نیروها و منافع آمریکا در هر نقطه‌ای که در دسترس باشند، می‌توانند هدف پاسخ قرار گیرند. جنگ آینده جغرافیای وسیع‌تری خواهد داشت و این موضوع یک رویکرد جدی در مجموعه نیروهای مسلح است.

سیر تحول دکترین نظامی و حمایت مردمی

سخنگوی ارتش با اشاره به سیر تحول دکترین نظامی کشور، توضیح داد که روند تغییر از رویکرد صرفا تدافعی به سمت رویکرد تهاجمی از گذشته آغاز شده و در جنگ اخیر نیز نمود عملی پیدا کرده است. نیروهای مسلح با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و توسعه فناوری‌های نظامی تلاش کرده‌اند توان پاسخ‌گویی به تهدیدات را متناسب با شرایط جدید افزایش دهند و این روند توسعه‌ای در آینده نیز با قوت ادامه خواهد یافت.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده در دوره آتش‌بس پرده برداشت و اظهار داشت که در این مدت، بخشی از تسلیحات نوسازی و تجهیزات جدید به سازمان رزم افزوده شده و فناوری‌ها و تاکتیک‌های تازه‌ای نیز مورد استفاده قرار گرفته است. مجموع این اقدامات موجب شده آمادگی رزمی ارتش و سایر نیروهای مسلح نسبت به آغاز جنگ چهل‌روزه افزایش یابد و بنیه دفاعی کشور مستحکم‌تر گردد.

هماهنگی نیروها و پایان‌دهی به درگیری

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در پاسخ به پرسش‌هایی درباره سازوکار هماهنگی ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح در صورت وقوع تهدیدات هم‌زمان در چند جبهه، تصریح کرد که هماهنگی عملیاتی و اجرای عملیات مشترک همواره در دستور کار بوده و این هماهنگی در جریان جنگ اخیر نیز برقرار بوده است. او خاطرنشان کرد که سطح هماهنگی نیروهای مسلح پس از جنگ بیش از پیش تقویت شده و طرح‌های عملیاتی پیش‌بینی‌شده برای مقابله با تهدیدات از جبهه‌های مختلف به یگان‌ها ابلاغ شده است.

در خصوص شرایط پایان جنگ احتمالی آینده نیز، او یادآور شد که رئیس‌جمهور آمریکا پیش از جنگ چهل‌روزه تصور می‌کرد می‌تواند یک درگیری کوتاه و برق‌آسا را آغاز و به‌صورت یک‌جانبه پایان دهد. اما تحولات جنگ نشان داد که مدیریت و پایان درگیری صرفا تابع اراده واشنگتن نخواهد بود و ایران در تعیین سرنوشت چنین درگیری‌ای نقش اساسی خواهد داشت.