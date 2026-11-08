دونالد ترامپ سفر به چین برای دیدار با پوتین و شی جین‌پینگ را تایید کرد و مدعی محاصره دریایی ایران و نابودی ظرفیت هسته‌ای تهران شد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، صراحتا اعلام کرد که در جریان سفر پیش‌رو به چین، احتمال دیدار سه‌جانبه با ولادیمیر پوتین ، رئیس‌جمهوری روسیه و شی جین‌پینگ ، رئیس‌جمهوری چین را می‌دهد. این اعلامیه در حالی صادر شد که ترامپ در نشست خبری خود در فرودگاه وست‌پالم‌بیچ ایالت فلوریدا به سوالات خبرنگاران درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی پاسخ می‌داد.

برنامه سفر به چین و دیدارهای دیپلماتیک

دونالد ترامپ در شامگاه یکشنبه ۱۷ آبان به وقت محلی، پیش از سوار شدن به هواپیمای ریاست‌جمهوری، خبر داد که برای شرکت در نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) به کشور چین سفر خواهد کرد. این نشست مهم در شهر شنژن چین و در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر برگزار می‌شود. او تأکید کرد که در این سفر به دنبال برگزاری دیداری جذاب با رهبران روسیه و چین است تا در مورد موضوعات حیاتی از جمله کنترل تسلیحات و خلع سلاح هسته‌ای گفت‌وگو کند.

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این سفر تداوم تلاش‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ برای تنظیم مجدد روابط با قدرت‌های شرقی است. او پیش از این نیز در ماه اکتبر از آمادگی خود برای گفت‌وگوهای سه‌جانبه با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ خبر داده بود. هدف اصلی این مذاکرات، بررسی مسیرهای صلح‌آمیز و مدیریت تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و آسیا عنوان شده است.

ادعای عملیات دروازه آهنین و محاصره ایران

در بخش مهمی از سخنان خود، دونالد ترامپ مدعی شد که دولت آمریکا با اجرای عملیات جدیدی به نام "دروازه آهنین"، مسیرهای ورود و خروج کالا به ایران را مسدود کرده است. او تصریح کرد که این عملیات شامل یک محاصره کامل دریایی است که مانع از ورود هرگونه کالا از طریق آب می‌شود و ترکیب آن با مسدودسازی مسیرهای زمینی، ایران را در وضعیت تنگ‌تری قرار داده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد که فشارهای اقتصادی اعمال شده باعث شده است ایران دیگر توانایی پرداخت حقوق نیروهای نظامی و امنیتی خود را از دست بدهد. او با اشاره به تورم ۳۰۱ درصدی در ایران، ادعا کرد که وضعیت اقتصادی تهران بحرانی است و تهران در نهایت مجبور خواهد شد برای نجات مردم و اقتصاد خود، رفتار منطقی اتخاذ کند.

تهدید بمباران زیرساخت‌ها و ادعای پیروزی هسته‌ای

دونالد ترامپ در اظهارات خود خطرات بالقوه جنگ را تشریح کرد و اعلام نمود که ایالات متحده توانایی بمباران زیرساخت‌های کلیدی ایران، از جمله پل‌های بزرگ و نیروگاه‌های برق را دارد. او هشدار داد که نابودی چنین زیرساخت‌هایی، به ویژه در مناطق کوهستانی، بازسازی آن‌ها را برای ۱۰ تا ۱۵ سال به تاخیر می‌اندازد و فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد خواهد کرد.

با این حال، وی مدعی شد که عملیات‌های هوایی اخیر، از جمله استفاده از بمب‌افکن‌های بی-۲ استراتژیک، ظرفیت هسته‌ای ایران را از بین برده است. او ادعا کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و این موفقیت نه تنها برای ایالات متحده، بلکه برای نجات اسرائیل و خاورمیانه از تهدید وجودی حیاتی بوده است.

دفاع از کابینه و ادعای پیروزی در جنگ‌ها

دونالد ترامپ در واکنش به احتمال استیضاح اعضای کابینه، از عملکرد پیت هگزث، وزیر جنگ، و رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت، دفاع کرد. او پیت هگزث را به دلیل پیروزی در دو جنگ مورد اشاره، یعنی عملیات ونزوئلا که ۴۸ دقیقه طول کشید و جنگ علیه ایران، ستایش کرد. وی مدعی شد که ایالات متحده در این جنگ‌ها منافع مالی و استراتژیک قابل‌توجهی کسب کرده است.

در پایان، رئیس‌جمهوری آمریکا با مقایسه تلفات نظامی فعلی با جنگ‌های ویتنام، عراق و افغانستان، ادعا کرد که تلفات ایالات متحده در این دوران بسیار کمتر بوده و در شش ماه گذشته هیچ سرباز آمریکایی در جنگ ایران کشته نشده است. او تأکید کرد که تمرکز دولت باید بر منافع کشور و پایان دادن به این درگیری‌ها باشد.