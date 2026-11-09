دیدار هیئت امنیتی ایران با نیچروان بارزانی و توافق بر اجرای کامل توافقنامه امنیتی

هیئت امنیتی ایران در سفر به اربیل با نیچروان بارزانی دیدار کرد و بر اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان ایران و اقلیم کردستان عراق تاکید شد.

هیئت امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر رسمی خود به شهر اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق ، دیدارهای کلیدی و راهبردی را با نیچروان بارزانی ، نخست‌وزیر اقلیم کردستان و دیگر مقامات عالی‌رتبه این منطقه انجام داد. این گفت‌وگوها در روز یکشنبه، ۱۷ آبان‌ماه، و با هدف بررسی آخرین تحولات پیچیده در روابط دوجانبه میان تهران، بغداد و اقلیم کردستان عراق برگزار شد.

بررسی تحولات امنیتی و دیپلماتیک منطقه

محور اصلی مذاکرات میان هیئت ایرانی و نیچروان بارزانی، تمرکز بر راهکارهای عملیاتی برای گسترش و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف بود. دو طرف به صورت ویژه درباره مسائل امنیتی حیاتی و چالش‌های منطقه‌ای که بر ثبات ایران و عراق تاثیر می‌گذارد، گفت‌وگو کردند و تلاش کردند تا با هماهنگی بیشتر، چارچوب‌های جدیدی برای تعاملات آتی ترسیم نمایند.

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یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این دیدار، بحث و بررسی تفاهمات و توافق‌نامه جامع امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال عراق بود. مقامات ایرانی و کردستانی در این نشست مشترک، جزئیات مرتبط با نحوه اجرای این توافقات را مورد تحلیل قرار دادند و بر اهمیت حیاتی تحقق کامل و بی‌قید و شرط مفاد این سند حقوقی و امنیتی تاکید کردند.

تعهد به اجرای مفاد توافقنامه امنیتی

در جریان این ملاقات‌های تخصصی، مقامات اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که آمادگی کامل و قاطع خود را برای اجرایی نمودن بندهای مختلف این یادداشت تفاهم امنیتی اعلام نموده‌اند. این اعلام آمادگی نشان‌دهنده اراده سیاسی طرفین برای رفع موانع احتمالی و تسریع در فرآیند پیاده‌سازی اقدامات امنیتی مورد توافق است.

کمیته امنیتی مشترک ایران و عراق در سال ۲۰۲۳ و پس از امضای رسمی توافقنامه امنیتی میان دو کشور تشکیل شد تا چارچوبی نهادینه برای نظارت بر این همکاری‌ها ایجاد کند. این کمیته مسئولیت مستقیم پیگیری اجرای مفاد توافق‌نامه، بررسی دقیق موانع موجود و رفع چالش‌های اجرایی را بر عهده دارد.

نقش کمیته مشترک در هماهنگی سه جانبه

از دیگر وظایف کلیدی این کمیته مشترک، ایجاد هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، دولت مرکزی عراق و فرمانداری اقلیم کردستان است. هدف نهایی این هماهنگی، ایجاد یک دیوار امنیتی مشترک در برابر تهدیدات خارجی و داخلی است که ثبات هر سه طرف را به خطر می‌اندازد.

تأمین امنیت مرزهای مشترک، جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک عراق و ممانعت از استفاده از خاک این کشور برای انجام اقدامات علیه امنیت ایران، از مهم‌ترین محورهای مأموریت این کمیته امنیتی مشترک محسوب می‌شود. این موارد خط قرمزهای اصلی هر سه طرف در حفظ ثبات منطقه‌ای هستند.

سوابق دیدارها و آخرین نشست‌های تخصصی

این کمیته پیش از این نیز در چند نوبت به مناطق مختلف عراق و به ویژه اقلیم کردستان سفر کرده است. نشست‌های متعددی در تهران و همچنین در شهر بغداد با حضور مقام‌های امنیتی ارشد و مسئولان دولت مرکزی و اقلیم کردستان برگزار شده است تا از نزدیک بر روند اجرا نظارت شود.

آخرین نشست تخصصی این کمیته در تاریخ ۲۷ مهرماه، با حضور هیئت ایرانی، مقام‌های امنیتی عراق و نمایندگان اقلیم کردستان برای بررسی چالش‌های اجرایی توافق‌نامه و یافتن راهکارهای رفع موانع موجود، در شهر بغداد برگزار شد. این پیوستگی در برگزاری جلسات نشان‌دهنده تداوم فرآیند دیپلماسی امنیتی در منطقه است.