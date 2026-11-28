محمد الهیاری فومنی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در دیدارهای جداگانه با محمدرضا سرشار و ساعد باقری از تلاش‌های این چهره‌های برجسته ادبی تجلیل کرد.

محمد الهیاری فومنی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ، در راستای اجرای طرح تکریم اصحاب فرهنگ و هنر، به دیدار با دو تن از چهره‌های برجسته و نامدار این نهاد رفت. وی در این دیدارهای جداگانه با محمدرضا سرشار نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت و ساعد باقری شاعر و سراینده سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ، به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

تجلیل از تلاش‌های محمدرضا سرشار در ادبیات

در دیدار مدیرعامل صندوق با استاد محمدرضا سرشار، الهیاری فومنی با اشاره به جایگاه اثرگذار وی در ادبیات انقلاب اسلامی، اظهار کرد که استاد سرشار از چهره‌های جریان‌ساز و اثرگذار ادبیات معاصر کشور هستند. وی با یادآوری سال‌های فعالیت برنامه رادیویی قصه ظهر جمعه با اجرای محمدرضا سرشار، افزود که صدای ماندگار و روایت دلنشین ایشان سال‌ها مهمان خانه‌های مردم بود.

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مدیرعامل صندوق اعتباری هنر همچنین خاطرنشان کرد که نسل‌های مختلفی با قصه‌های محمدرضا سرشار رشد کردند و او در کنار نویسندگی، نقش معلمی و تربیتی برای چندین نسل از مخاطبان داشت. الهیاری فومنی با بیان اینکه حق بزرگی بر ادبیات انقلاب دارند، بر اهمیت حضور و نقش ایشان در تداوم فرهنگ و هنر کشور تأکید کرد.

ستایش از ساعد باقری و میراث ادبیات فارسی

در دیدار دیگر، مدیرعامل صندوق با استاد ساعد باقری، جایگاه ارزشمند این شاعر پیشکسوت را در عرصه فرهنگ و هنر کشور مورد ستایش قرار داد. الهیاری فومنی تلاش‌های اثرگذار وی را در اعتلای ادبیات معاصر و حفظ میراث غنی ادبیات فارسی که حاصل قرن‌ها تلاش بزرگان این سرزمین است، برشمرد.

وی با تأکید بر اینکه شاعران و نویسندگان با خلق آثار ماندگار این میراث ارزشمند را زنده نگه داشته‌اند، از هنرمندانی که عمر خود را صرف آموزش و پرورش نسل‌های علاقه‌مند به فرهنگ و ادب کرده‌اند، قدردانی کرد. مدیرعامل صندوق اعتباری هنر پاسداشت و قدردانی از فعالان عرصه فرهنگ و هنر را اقدامی ارزشمند و ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی دانست.

تکریم پیشکسوتان و حمایت از اهالی فرهنگ

محمد الهیاری فومنی تصریح کرد که تکریم اهالی فرهنگ و هنر و حمایت از آنان، در حقیقت ارج نهادن به تاریخ و هویت فرهنگی کشور است. به همین دلیل، بهره‌مندی از تجربه و دیدگاه پیشکسوتان فرهنگ و هنر و راهنمایی‌های ارزشمند آنان باعث استمرار و ارتقای خدمات صندوق خواهد شد. این اقدامات نشان‌دهنده رویکردهای اصلی صندوق در جهت حمایت از هنرمندان است.

در ادامه این دیدارها، استادان محمدرضا سرشار و ساعد باقری ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل صندوق در منزل ایشان و توجه این مجموعه به پیشکسوتان، از اقدامات و خدمات صندوق ابراز خرسندی کردند. آن‌ها با اشاره به حمایت مستمر از اهالی فرهنگ و هنر و فراهم‌سازی زمینه فعالیت و خلق آثار ارزشمند، بر نقش مثبت این نهاد در پیشبرد اهداف فرهنگی کشور تأکید نمودند.