نخست‌وزیر پاکستان در حاشیه پنجمین مجمع دیپلماسی آنتالیا با رئیس‌جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در فضایی انجام شد که مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ منطقه‌ای در دستور کار قرار دارد و ترکیه نقش فعالی در این میان ایفا می‌کند.

نخست‌وزیر پاکستان ، محمد شهباز شریف ، در حاشیه پنجمین دوره مجمع دیپلماسی آنتالیا ، با رجب طیب اردوغان ، رئیس‌جمهور ترکیه ، دیدار و گفتگو کرد. این خبر توسط دفتر نخست‌وزیری پاکستان در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد و نشان‌دهنده اهمیت این دیدار دوجانبه در چارچوب یک گردهمایی بین‌المللی بزرگ است.

مجمع دیپلماسی آنتالیا که از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ آوریل با حضور رهبران جهان و مقامات ارشد دولتی برگزار می‌شود، فرصتی مغتنم برای تبادل نظر در مورد مسائل کلیدی جهانی و منطقه‌ای فراهم می‌آورد. موضوع اصلی این دوره از مجمع، «ترسیم فردا، مدیریت عدم قطعیت‌ها» نامگذاری شده است که منعکس‌کننده چالش‌های پیش روی جامعه بین‌المللی در دنیای امروز است.

این رویداد مهم، تحت نظارت مستقیم رئیس‌جمهور اردوغان و به میزبانی وزارت امور خارجه ترکیه، محلی برای بحث و تبادل نظر پیرامون راه‌های مقابله با ناامنی‌ها و ترسیم چشم‌اندازی روشن برای آینده خواهد بود. این دیدار میان شهباز شریف و رجب طیب اردوغان در بحبوحه تحولات حساس منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که وزرای امور خارجه ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و مصر نیز قرار است در حاشیه همین مجمع دیپلماتیک دیدارهایی داشته باشند. از نکات قابل توجه این گردهمایی، احتمال دور دوم مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ جاری است. این مسئله، نقش برجسته ترکیه را به عنوان یک میانجی و تسهیل‌کننده در تنش‌های منطقه‌ای پررنگ‌تر می‌سازد.

در همین راستا، سفر شهباز شریف به آنتالیا پس از سفرهای اخیر او به ریاض و دوحه، بخشی از یک سفر سه جانبه است که به نظر می‌رسد با هدف هماهنگی مواضع و تقویت همکاری‌ها در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گرفته است. در همین اثنا، فیلد مارشال عاصم منیر، رئیس ارتش پاکستان، به تهران سفر کرده است تا مذاکراتی را با محوریت ترتیب دادن دور جدیدی از گفتگوها میان ایران و ایالات متحده انجام دهد. این اقدام نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک فشرده پاکستان برای یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای بحران‌های منطقه‌ای است.

ترکیه به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در منطقه، همواره روابط نزدیکی با طرف‌های درگیر در مناقشات داشته و بارها بر ضرورت توقف جنگ و برقراری صلح تأکید کرده است. تماس‌های نزدیک این کشور با ایالات متحده، ایران و پاکستان، نشان‌دهنده تعهد آنکارا به نقش‌آفرینی فعال در جهت کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌های پایدار است. مجمع دیپلماسی آنتالیا، با گرد هم آوردن رهبران و مقامات بلندپایه از کشورهای مختلف، بستری ایده‌آل برای پیشبرد این اهداف دیپلماتیک فراهم می‌آورد.

گفتگوی شهباز شریف با اردوغان در چنین فضایی، فرصتی استثنایی برای هماهنگی استراتژی‌ها و بررسی گام‌های بعدی در راستای حل و فصل مناقشات منطقه‌ای و ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. حضور وزرای خارجه کشورهای مهم منطقه در این مجمع، این امید را زنده می‌کند که بتوان گام‌های مؤثری در جهت کاهش تنش‌ها و برقراری صلح پایدار برداشت.





