ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، با استیو ویتکاف و جرد کوشنر دیدار کرد و وعده بزرگ‌ترین تبادل اسرای جنگی تاریخ جنگ را داد. نتایج مذاکرات اخیر بررسی شد.

ولودیمیر زلنسکی ، رئیس جمهوری اوکراین، روز پنجشنبه ۲۱ آبان تصاویری از دیدار خود با استیو ویتکاف و جرد کوشنر در ایرلند منتشر کرد. زلنسکی در این رویداد دیپلماتیک گفت که در این ملاقات، نتایج مذاکرات روزهای گذشته را با فرستادگان ویژه بررسی کرده است. این دیدار که در کشور ایرلند برگزار شد، نشان‌دهنده تلاش‌های جدید برای گشایش در وضعیت پیچیده نظامی و سیاسی منطقه است.

دیدار در ایرلند و بررسی نتایج مذاکرات اخیر

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در صفحه رسمی خود تصاویری از این نشست مهم منتشر کرد که حضور استیو ویتکاف و جرد کوشنر در آن مشهود بود. او تأکید کرد که در طول این دیدار، جزئیات و خروجی مذاکرات روزهای گذشته به دقت ارزیابی و بررسی شده است. این جلسه در خاک ایرلند و با حضور نمایندگان ارشد طرف‌های درگیر در بحران اوکراین شکل گرفت تا شتاب لازم برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک فراهم شود.

Also read وزیر دفاع اسرائیل: ایران به دنبال توسعه سلاح شیمیایی است و حمله پیش‌دستانه محتمل است

وعده بزرگ‌ترین تبادل اسرای جنگی تاریخ

زلنسکی در جریان این دیدار با بیان یک خبر مهم اعلام کرد که انتظار می‌رود روسیه و اوکراین در یک تبادل اسرا، بیش از هر زمان دیگری از زمان شروع جنگ، اسیران جنگی را آزاد کنند. این وعده که از سوی رئیس جمهوری اوکراین مطرح شد، حاکی از آن است که این عملیات آزادسازی اسرا از نظر کمیت و اهمیت، بی‌سابقه خواهد بود. این اتفاق می‌تواند گامی بزرگ در جهت کاهش رنج انسانی و کاهش تنش‌های میان دو طرف درگیری باشد.

نقش پررنگ‌تر اروپا و نشست‌های چندجانبه

رئیس جمهوری اوکراین همچنین افزود که نمایندگان کشورهای اروپایی در مراحل بعدی مذاکرات نقش پررنگ‌تری خواهند داشت. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده اهمیت بیشتر دیپلماسی اروپایی در فرآیند صلح و حل اختلافات است. زلنسکی تصریح کرد که نشست‌های چندجانبه بیشتری نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد تا حضور گسترده‌تری از سوی جامعه جهانی در این فرآیند تضمین گردد و نظرات گوناگون در فضای رسمی‌تری بررسی شود.

حضور فرستادگان ویژه پرزیدنت ترامپ

در این دیدار، استیو ویتکاف و جرد کوشنر به عنوان فرستادگان ویژه پرزیدنت ترامپ حضور داشتند و با زلنسکی به تبادل نظر پرداختند. حضور این دو شخصیت کلیدی در میانجی‌گری‌ها، نشان‌دهنده ورود احتمالی آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ به فرآیند حل بحران اوکراین است. این ملاقات در ایرلند برگزار شد و نتایج آن می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند آتی جنگ و مذاکرات صلح داشته باشد.