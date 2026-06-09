خبرگزاری آیتیوی: بیانیههای اخیر اندرو جولیانی درباره ویزاهای تیم ملی ایران و احتمال مواجهه با آمریکا در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ و همچنین تحریمها و رسواییهای سیاسی هنگام سفر تیم به مکزیک.
اندرو جولیانی، رییس کارگروه ویژه کاخ سفید برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، دیدار احتمالی تیمهای فوتبال ایران و آمریکا در مرحله حذفی را رویدادی فوقالعاده و کمنظیر خواند و در عین حال تاکید کرد که به برخی از مقامها و مسئولان تیم ملی ایران در تصمیمی آگاهانه ویزا داده نشده است.
اگر هر دو تیم در گروههای خود به عنوان دسته دوم به مرحله حذفی برسند، روز سوم ژوئیه، یعنی یک روز پیش از روز استقلال آمریکا، در شهر دالاس با یکدیگر روبهرو میشوند. حضور کشوری که با میزبان جام جهانی در وضعیت جنگی است، حادثهای بیسابقه در تقریباً صد سال تاریخ این مسابقات محسوب میشود.
جولیانی در گفتوگوی روز دوشنبه ۱۸ خرداد با شبکه آیتیوی نیوز اعلام کرد که تمام بازیکنان تیم ملی ایران ویزای ورود به آمریکا را دریافت کردهاند. وی افزود: بازیکنان یک روز قبل از مسابقه وارد آمریکا میشوند و ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که تیم در امنیت کامل قرار دارد و فرصت بازی کردن را خواهد داشت. همچنین تأکید کرد که برخی مقامات و مسئولان ایرانی ویزا نگرفتهاند و این انتخاب آگاهانه و مشخصی بوده است.
جولیانی که مسئول هماهنگی امنیت همه مسابقات جام جهانی در خاک آمریکاست، در ادامه گفت: ما میخواهیم این تیم بتواند در رقابتها شرکت کند. همچنین میخواهیم ایرانیان ساکن آمریکا نیز بتوانند از حضور تیم ملی خود لذت ببرند و کسی میداند در مراحل بعدی چه دیدارهای ممکن رخ میدهد.
در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر احتمالی تاخیر در توافق آتشبس بین ایران و آمریکا بر حضور تیم ایران در جام جهانی، گفت: تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که وضعیت بسیار پویا و در حال تغییر است. اما رییسجمهوری از ابتدا در این زمینه موضع ثابتی داشته است که به زمان صدور فرمان اجرایی برای امکان شرکت تیم ایران بازمیگردد.
هیچ گفتوگویی برای جلوگیری از حضور تیم ایران در مسابقات صورت نگرفته و رییسجمهوری در این موضوع کاملاً ثابتقدم بوده است. بر اساس گزارش سایت اتلتیک، تیم ملی ایران در پیشروی جام جهانی در ترکیه نشانهایی را به یادبود کودکانی که در-school حمله شده کشته شدند، همراه نداشت. این در حالی است که نیویورک تایمز گزارش داده بود یک تحقیق نظامی نشان میدهد ایالات متحده مسئول حمله به آن مدرسه بوده است.
و اما این گزارش توسط هیچیک از مقامات آمریکایی تأیید نشده است. پس از اینکه تیم ایران از آنتالیا ترکیه خارج شد، در طول سفر و توقف برای سوختگیری در اسپانیا، این بهدستها به یقه کتهای سرمهای بازیکنان متصل شد و هنگام پیادهروی در مکزیک قبل از رسیدن به هتل دیده شد.
استفاده از این پین خارج از فضای مسابقه در منطقه خاکستری از نظر نقض قوانین فیفا محسوب میشود و پیامهای سیاسی میتواند به یک چالش جدید برای فیفا تبدیل شود. مقررات فیفا صراحتاً میگوید تجهیزات نباید حاوی هرگونه شعار، بیانیه یا تصویر سیاسی، مذهبی یا شخصی باشد و در غیر این صورت بازیکنان یا تیم ممکن است با مجازات مواجه شوند.
این مقامات برای تمامی افراد حاضر در محدوده فنی مسابقات اعمال میشود و اگر سرمربی امیر قلعهنویسی از آن استفاده کند، او نیز ممکن است مجازات دریافت کند. علیرغم اینکه این اقداماتHDL脚
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