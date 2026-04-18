دیدار رئیس جمهور از بنیاد شهید و قدردانی از نقش همبستگی ملی در مقابله با تهدیدات

رئیس جمهور با حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن تقدیر از تلاش‌های این مجموعه، بر اهمیت همدلی و همبستگی ملی در مواجهه با چالش‌های اخیر کشور تأکید کرد. وی از اقدامات بنیاد شهید در حمایت از خانواده شهدا و ایثارگران و همچنین نقش این نهاد در اطلاع‌رسانی و محکومیت جنایات بین‌المللی تقدیر کرد.

صبح امروز شنبه، بیست و نهم فروردین ماه، دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور، با حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران ، دیداری صمیمانه با مسئولان و کارکنان این نهاد انقلابی داشت.

در این بازدید که با هدف ارزیابی اقدامات و بررسی روند خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری صورت گرفت، دکتر سید احمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندی از حضور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، به تشریح وقایع و چالش‌های پیش روی ملت ایران در سال جاری پرداخت.

وی با اشاره به سه حادثه مهمی که در سال ۱۴۰۴ کشور شاهد آن بود، بر نقش ارزشمند تلاش‌های جمعی مردم و مسئولان، به ویژه تدابیر رئیس جمهور، در عبور از این بحران‌ها تأکید ورزید و ابراز امیدواری کرد که با همیاری و همدلی تمامی ارکان نظام، بتوانیم از این دوران پرتنش با سرافرازی عبور کنیم.

دکتر موسوی، تشکیل قرارگاه جنگ رمضان و راه‌اندازی نهضت دیدار را از جمله اقدامات مهم این بنیاد در راستای حمایت روانی و اجتماعی از جامعه ایثارگری برشمرد و اذعان داشت که مدیریت این قرارگاه و اجرای فعالیت‌های مرتبط با آن، حاصل تلاش شبانه‌روزی تمامی معاونین، مدیران و کارکنان ستادی و استانی بوده است.

وی با اشاره به ثبت پرونده ایثارگری سه هزار و ۴۶۸ شهید گرانقدر دوران دفاع مقدس در سامانه جامع بنیاد شهید (سجایا)، از انجام بیش از شش هزار دیدار در قالب نهضت دیدار در سراسر کشور خبر داد و بر اهمیت تداوم این دیدارها برای تقویت روحیه خانواده شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

رئیس بنیاد شهید همچنین به آمادگی کامل این نهاد برای ارائه خدمات شبانه‌روزی در تمامی حوزه‌ها، از جمله درمان و مشاوره، به جامعه ایثارگری و عموم مردم اشاره کرد و راه‌اندازی صدای مشاور را گامی مهم در جهت افزایش مهارت‌های تاب‌آوری افراد جامعه دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش پررنگ تشکل‌های شاهد و ایثارگر در محکومیت اقدامات خصمانه دشمنان اشاره کرد و گفت: این تشکل‌ها با صدور بیانیه‌ها، ارسال نامه‌های متعدد به دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین نامه‌نگاری با تشکل‌های مردم‌نهاد بین‌المللی، و برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران، نقش بسزایی در رسوا کردن جنایات آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی ایفا کردند.

دکتر موسوی در پایان، با تأکید بر اهتمام بنیاد شهید به بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف برای ارایه خدمات مطلوب به خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان، اعلام داشت که در هر یک از حوزه‌های تخصصی، متناسب با مأموریت و وظایف محوله، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است و این روند با جدیت پیگیری خواهد شد.

این بازدید نشان‌دهنده توجه ویژه دولت سیزدهم به ایثارگران و خانواده معظم شهدا و همچنین قدردانی از نقش حیاتی بنیاد شهید در حفظ ارزش‌های انقلابی و دفاع مقدس است.

تأکید بر همبستگی ملی در مواجهه با تهدیدات خارجی، خود گواه اهمیت راهبردی این نهاد در برهه‌های حساس تاریخی است و نشان می‌دهد که در دوران سخت، تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی، از جمله جامعه ایثارگری، کلید عبور از بحران‌هاست.

حضور رئیس جمهور در چنین نهادهایی، علاوه بر دلجویی و تجلیل از تلاشگران، فرصتی است تا کاستی‌ها و نیازهای موجود به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی برای رفع آن‌ها اتخاذ شود.

نقش بنیاد شهید در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه جهانی در خصوص جنایات رژیم‌های متجاوز نیز امری ستودنی است و نشان می‌دهد که این نهاد تنها به امور داخلی اکتفا نکرده، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز فعال است و از تریبون‌های در اختیار خود، صدای مظلومان را به گوش جهانیان می‌رساند.

این اقدامات، تصویر روشنی از عزم راسخ ملت ایران در ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از آرمان‌های حق و عدالت ترسیم می‌کند و بر اهمیت اتحاد و انسجام در برابر فشارهای بین‌المللی صحه می‌گذارد.

به طور کلی، این بازدید نمادی از قدردانی از فداکاری‌ها، تأکید بر ضرورت همبستگی ملی و همچنین تلاش برای تقویت زیرساخت‌های حمایتی از ارزشمندترین سرمایه‌های کشور، یعنی خانواده شهدا و ایثارگران، بود





