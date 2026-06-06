استیو ویتکاف و جرد کوشنر در تنسی با متخصصان غنیسازی اورانیوم ملاقات کردند و برنامه تشکیل تیمی حدود صد نفره برای پشتیبانی فنی مذاکرات هستهای ایران-آمریکا را اعلام کردند؛ کاخ سفید پیشنویس یادداشت تفاهمی برای کاهش تنشهای نظامی تهیه میکند.
استیو ویتکاف، نماینده ویژهٔ رئیسجمهور ایالات متحده در امور خاورمیانه، به همراه جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، در چارچوب آمادگی برای مذاکرات احتمالی هستهای با جمهوری اسلامی ایران ، به ایالت تنسی سفر کردند و در آنجا با گروهی از کارشناسان برجستهٔ هستهای ملاقات کردند.
این دیدار در محیطی تخصصی و دور از رسانههای گسترده برگزار شد و محور اصلی گفتگوها بررسی جنبههای فنی برنامهٔ غنیسازی اورانیوم و فناوریهای سانتریفیوژ بود. بر پایهٔ گزارشهای منتشر شده توسط پایگاه خبری آکسیوس، دو مقام آمریکایی پس از مذاکرات با متخصصان گفتند که در صورت پیشرفت به توافق اولیهٔ مورد نظر، دولت آمریکا برنامه دارد تا تیمی متشکل از حدود صد کارشناس فنی را برای حمایت از فرایند مذاکرات تشکیل دهد.
این تیم، که شامل مهندسان، فیزیکدانان، و متخصصان سیاستگذاری هستهای میشود، قرار است در مراحل بعدی مذاکرات به طور مستقیم مشارکت کند و نکات فنی پیچیدهٔ برنامهٔ غنیسازی را بررسی نماید. علاوه بر این، منابع داخلی کاخ سفید اعلام کردند که در حال تهیهٔ پیشنویس یک یادداشت تفاهم هستند که میتواند به پایان رساندن تنشهای نظامی میان دو کشور و گام نخست به سوی مذاکرات جامع هستهای منجر شود.
این سند پیشنهادی، با هدف ایجاد چارچوبی شفاف برای نظارت بینالمللی بر فعالیتهای هستهای ایران و تضمین عدم گسترش سلاحهای هستهای تدوین میشود. در صورت امضای این یادداشت، کارشناسان فنی و هستهای مستقیماً در روند مذاکرات شرکت خواهند کرد و نظرات کارشناسی خود را دربارهٔ مسایل حساس مانند میزان غنیسازی، تعداد پایگاههای سانتریفیوژ، و زمانبندی اجرای تعهدات ارائه میدهند.
این رویکرد فنی-سیاسی، نشانگر تغییر در استراتژی دیپلماسی ایالات متحده است که به جای اتکا صرف بر فشارهای اقتصادی و نظامی، به دنبال راهکارهای فنی و تخصصی برای حل مناقشه هستهای میگردد. اگرچه این گزارشها جزئیات قابل توجهی از برنامهها و آمادهسازیهای فنی را نشان میدهد، اما هنوز هیچ مقام رسمی از سوی دولت آمریکا یا جمهوری اسلامی ایران دربارهٔ جزئیات این دیدارها و برنامهریزیهای ادعایی اظهارنظر نکرده است.
در عین حال، مراسمی در ارتش بحرین به اطلاع رسید که تیمی از نیروهای این کشور موشکهای بالستیک و چند پهپاد شلیکشده از ایران را رهگیری کردهاند؛ این رخداد نشانگر حساسیتهای امنیتی منطقهای است که در همان زمان مذاکرات هستهای در حال شکلگیری است. به این ترتیب، هر پیشرفتی در میز مذاکرات میبایست همزمان با برنامههای امنیتی منطقهای هماهنگ شود تا خطر تشدید تنشها به حداقل برسد
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