معاون رئیس‌جمهور آمریکا با نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد. مذاکرات ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان در حال برگزاری است. مسائل خاورمیانه و تحولات اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس هیئت مذاکره‌کننده آمریکا یی عصر روز شنبه با شهباز شریف دیدار کرد. کاخ سفید اعلام کرد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا ، به همراه استیو ویتکاف (فرستاده ویژه) و جارد کوشنر (مشاور ارشد)، در اسلام‌آباد با شهباز شریف (نخست‌وزیر) و اسحاق دار (وزیر خارجه) دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راه‌حلی بلندمدت برای بحران خاورمیانه و در حاشیه مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا برگزار شد.

این دیدار در حالی برگزار شد که مذاکرات میان هیئت‌های ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان امروز در اسلام‌آباد آغاز شده است. آتش‌بس موقت دو هفته‌ای از ۸ آوریل برقرار است. منابع نزدیک به مذاکرات اعلام کردند که در صورت پیشرفت روندهای دیپلماتیک، گفت‌وگوها با طرف آمریکایی عصر شنبه آغاز خواهد شد. شایان ذکر است، مذاکرات ایران و آمریکا در هتل «سرینا» اسلام‌آباد انجام می‌شود. گفته می‌شود شیوه و شکل مشخصی برای برگزاری این مذاکرات از قبل، اینکه مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم با واسطه انجام شود تعیین نشده است و باید دید روند گفت‌وگوها طرف‌ها را به کدام سمت هدایت خواهد کرد. حماس از مذاکرات امروز در پاکستان استقبال کرد. ۱۸۰ دانشمند و مقام سابق از ۳۰ کشور نامه‌ای سرگشاده برای پایان دادن به جنگ آمریکا علیه ایران منتشر کردند. جلسه هیئت مذاکره‌کننده ایران + عکس در هتل «سرینا» اسلام‌آباد برگزار شد.





