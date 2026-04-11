Head Topics

دیدار مقامات آمریکایی با شهباز شریف و آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام‌آباد

سیاسی News

دیدار مقامات آمریکایی با شهباز شریف و آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام‌آباد
آمریکاایرانپاکستان
📆4/11/2026 11:52 AM
📰SharghDaily
117 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 67% · Publisher: 68%

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد. مذاکرات ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان در حال برگزاری است. مسائل خاورمیانه و تحولات اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس هیئت مذاکره‌کننده آمریکا یی عصر روز شنبه با شهباز شریف دیدار کرد. کاخ سفید اعلام کرد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا ، به همراه استیو ویتکاف (فرستاده ویژه) و جارد کوشنر (مشاور ارشد)، در اسلام‌آباد با شهباز شریف (نخست‌وزیر) و اسحاق دار (وزیر خارجه) دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راه‌حلی بلندمدت برای بحران خاورمیانه و در حاشیه مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا برگزار شد.

این دیدار در حالی برگزار شد که مذاکرات میان هیئت‌های ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان امروز در اسلام‌آباد آغاز شده است. آتش‌بس موقت دو هفته‌ای از ۸ آوریل برقرار است. منابع نزدیک به مذاکرات اعلام کردند که در صورت پیشرفت روندهای دیپلماتیک، گفت‌وگوها با طرف آمریکایی عصر شنبه آغاز خواهد شد. شایان ذکر است، مذاکرات ایران و آمریکا در هتل «سرینا» اسلام‌آباد انجام می‌شود. گفته می‌شود شیوه و شکل مشخصی برای برگزاری این مذاکرات از قبل، اینکه مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم با واسطه انجام شود تعیین نشده است و باید دید روند گفت‌وگوها طرف‌ها را به کدام سمت هدایت خواهد کرد. حماس از مذاکرات امروز در پاکستان استقبال کرد. ۱۸۰ دانشمند و مقام سابق از ۳۰ کشور نامه‌ای سرگشاده برای پایان دادن به جنگ آمریکا علیه ایران منتشر کردند. جلسه هیئت مذاکره‌کننده ایران + عکس در هتل «سرینا» اسلام‌آباد برگزار شد.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

آمریکا ایران پاکستان مذاکرات خاورمیانه

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-12 03:55:00