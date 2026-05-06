وزیر امور خارجه ایران، سیدعباس عراقچی، در سفر به پکن با وزیر خارجه چین دیدار کرد و در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرد. این سفر بخشی از رایزنیهای دیپلماتیک ایران با کشورهای مختلف است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سیدعباس عراقچی، در روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در پایتخت این کشور دیدار کرد.
این دیدار در ادامه سفر دیپلماتیک عراقچی به پکن برای بررسی روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی برگزار شد. در روزهای اخیر، وزیر خارجه ایران با همتایان خود از کشورهای مختلف، از جمله پاکستان، قطر، فرانسه و ایتالیا، به صورت تلفنی گفتوگو کرده و در مورد مسائل دوجانبه، منطقهای و بینالمللی تبادل نظر داشته است.
علاوه بر این، عراقچی هفته گذشته در سفر به پاکستان، عمان و روسیه با مقامات این کشورها دیدار کرد و در مورد چالشها و دیدگاههای ایران در قبال جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران سخن گفت. این سفرها نشاندهنده تلاشهای فعالانه جمهوری اسلامی برای تقویت روابط دیپلماتیک و حل و فصل مسائل منطقهای و جهانی است. در همین راستا، در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی نیز بحثهایی در مورد شیوه برگزاری این جلسات مطرح شده است.
همچنین، در زمینه اقتصادی، قیمت دلار آزاد در روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه کاهش یافت و بازار طلا و سکه نیز شاهد ریزش قیمتها بود. علاوه بر این، طرح واریز کالابرگ برای برخی از دهکهای جامعه از امروز آغاز شده است
