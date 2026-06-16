دیدار رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر خارجه

رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه در وزارت خارجه دیدار کردند. در این نشست چندساعته، آخرین تحولات سیاست خارجی و دیپلماسی دفاعی از آغاز جنگ تحیمیلی سوم تاکنون، مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام آباد و تلاش‌ها برای خاتمه جنگ بررسی شد. وزیر خارجه گزارش جامعی از وضعیت دیپلماتیک و طرح‌های پیشنهادی ارائه کرد.

رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دیداری با وزیر امور خارجه، آخرین تحولات سیاست خارجی و دیپلماسی دفاعی کشور را از آغاز جنگ تحیمیلی سوم (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون بررسی کردند.

در این نشست که با حضور سید عباس عراقچی برگزار شد، تحولات پس از جنگ‌های تحیمیلی دوم و سوم، اقدامات دستگاه سیاست خارجی و تلاش‌های برای خاتمه جنگ مورد بحث قرار گرفت. وزیر امور خارجه گزارش جامعی از فراز و نشیب‌های دیپلماتیک، مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام آباد و طرح‌های مطرح‌شده در روند گفتگوها ارائه کرد.

عراقچی همچنین به مقاومت نیروهای مسلح و حضور هوشمندانه مردم ایران در میادین و خیابان‌ها اشاره کرد که باعث سرافرازی و اقتدار کشور شده است و یاد و خاطره شهدای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت. نمایندگان کمیسیون نیز در این دیدار، آخرین روندهای دیپلماتیک و مفاد تفاهم خاتمه جنگ را بررسی کردند





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