دیدار مارکو روبیو با پاپ لئو در واتیکان و تاثیر آن بر روابط آمریکا و واتیکان

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به ایتالیا با پاپ لئو دیدار کرد و در مورد مسائل منطقهای و جهانی گفتگو کردند. این دیدار در حالی برگزار شد که ترامپ پیشتر از مواضع پاپ در قبال ایران انتقاد کرده بود.
در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در آغاز سفر خود به ایتالیا، با پاپ چهاردهم لئو در واتیکان دیدار کرد.
این دیدار قبل از ملاقات روبیو با جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، برگزار شد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که در این دیدار، روبیو و پاپ لئو در مورد وضعیت خاورمیانه و موضوعات مشترک در نیمکره غربی گفتگو کردند. این دیدار همچنین بر رابطه قوی بین ایالات متحده و کرسی مقدس و تعهد مشترک آنها به ترویج صلح و کرامت انسانی تاکید داشت.
روبیو، که خود کاتولیک است، یک گوی کریستالی به شکل توپ فوتبال آمریکایی به پاپ هدیه داد. او با اشاره به طرفداری پاپ از تیم بیسبال شیکاگو وایت ساکس، گفت: «شما عاشق بیسبال هستید، اما این یکی نشان وزارت خارجه را دارد. » روبیو افزود: «برای کسی که همهچیز دارد، چه میتوان هدیه برد؟ » در پاسخ، پاپ لئو یک خودکار ساختهشده از چوب زیتون به روبیو هدیه داد و گفت: «زیتون، آشکارا نماد صلح است.
» او همچنین کتابی مصور درباره آثار هنری واتیکان به وزیر خارجه آمریکا تقدیم کرد. پیشتر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در بیانیهای، پاپ لئو را به دلیل مواضعش در قبال ایران و ونزوئلا به شدت مورد انتقاد قرار داده و او را در سیاست خارجی «وحشتناک» و در برخورد با جرم و جنایت «ضعیف» توصیف کرده بود.
ترامپ با رد انتقادات پاپ از عملیات نظامی اخیر آمریکا در ایران، گفته بود که پاپ نسبت به خطر دستیابی ایران به سلاح هستهای بیتفاوت است و از کلیسا خواسته بود به جای دخالت در سیاست، بر مسائل مذهبی تمرکز کند. روبیو همچنین روز جمعه ۱۸ اردیبهشت با نخستوزیر ایتالیا جورجیا ملونی و وزیر امور خارجه آنتونیو تاجانی دیدار خواهد داشت. ایتالیا یکی از مهمترین میزبانان نیروهای آمریکایی در اروپا است.
با این حال، پرزیدنت ترامپ در جریان عملیات «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، بهشدت از عدم همراهی کشورهای عضو ناتو با آمریکا از جمله بریتانیا و اسپانیا انتقاد کرده است. ترامپ در این زمینه گفته بود: «به پاپ بگویید مسئول کشتار معترضان ایرانی نباید سلاح هستهای داشته باشد. » این دیدارها در حالی برگزار میشود که روابط بینالمللی و سیاست خارجی ایالات متحده همچنان در معرض تغییرات و چالشهای جدی قرار دارد
