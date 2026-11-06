دیدار رضایی و پوتین: محورهای همکاری ایران و روسیه در مسکو

سفر محسن رضایی به مسکو و دیدار سه‌ساعته با ولادیمیر پوتین. بررسی پیام رهبری، ترتیبات پساجنگ و همکاری‌های راهبردی گاز و راه‌آهن در گفت‌وگو با علی باقری کنی.

سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسکو و دیدار او با ولادیمیر پوتین ، نشان‌دهنده تداوم دیپلماسی فعال ایران و روسیه است. این ملاقات که حدود سه ساعت به طول انجامید، با هدف ارائه پیام مقام معظم رهبری و بررسی چشم‌انداز همکاری‌های دوجانبه برگزار شد.

جزئیات دیدار رضایی و پوتین در مسکو

سرلشکر محسن رضایی، پیام رهبر انقلاب اسلامی را به رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه رساند. این دیدار که از حدود یک ماه پیش برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل مسائل نظامی به تعویق افتاده بود. اما رهبر انقلاب بر ارسال سریع این پیام تاکید داشتند تا زمینه برای شفافیت روابط فراهم شود.

Also read درگذشت استاد حسین عمومی، نوازنده برجسته نی و پژوهشگر موسیقی ایران

در این ملاقات، مولفه‌های همکاری‌های دو جانبه و چشم‌انداز آینده مطرح شد. هدف اصلی روشن‌سازی جایگاه ایران در دوره جدید رهبری و تداوم روابط استراتژیک با مسکو بود. علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، به جزئیات این سفر و نتایج آن پرداخت.

پیش از این، شهید لاریجانی نیز در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسکو سفر کرده بود. در این سفر جدید، مناسبات موجود و چشم‌اندازهای پیش‌رو به طور کامل مورد بحث قرار گرفت. پوتین نیز دیدگاه‌های خود را در این موارد ابراز کرد.

همکاری‌های راهبردی انرژی و ترانزیت

یکی از محورهای اصلی مذاکرات، تکمیل طرح راهگذر شمال-جنوب بود. دو طرف توافق کردند که بلافاصله سازوکارهای لازم برای سرعت بخشیدن به اجرا را تدوین کنند. این طرح به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فشارهای خارجی عمل می‌کند.

مسئله انتقال گاز روسیه به ایران نیز در این نشست بررسی شد. این همکاری در دو سطح کوتاه‌مدت و میان‌مدت طراحی شده است. در کوتاه‌مدت از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌شود و در میان‌مدت ظرفیت‌سازی برای حجم بالاتر انجام می‌گیرد.

بخش عمده گاز منتقل شده، برای صادرات به سایر کشورها در نظر گرفته شده است. این طرح‌ها، اقتدار ژئوپلیتیک ایران را تقویت می‌کنند و نیاز کشورهای دیگر را به این منطقه افزایش می‌دهند.

ترتیبات امنیتی پساجنگ در منطقه

بحث اصلی دیگر، ترتیبات امنیتی جدید در منطقه بود. نشست چهار جانبه تهران با مشارکت ایران، ترکیه، عربستان و پاکستان، نقطه عطفی محسوب می‌شود. روسیه و چین نیز این ابتکار را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

موضوع ترتیبات پساجنگ به معنای آمادگی برای دوره جدید امنیتی است. مقاومت ملت ایران و نیروهای مسلح، تحسین جهانی را برانگیخته است. این توانمندی، جایگاه ایران را در جامعه بین‌المللی ارتقا داده است.

این نشست‌ها می‌تواند مبنایی برای امنیت‌سازی درون‌زا در منطقه باشد. وفاق روسیه و چین بر اجرای این ترتیبات وجود دارد. کشورها نیز روی این مسئله تاکید ویژه دارند.

آینده روابط ایران و روسیه

این دیدارها نشان می‌دهد که ایران و روسیه در حال تقویت بنیان‌های همکاری هستند. این همکاری‌ها، امنیت و ثبات منطقه را تقویت می‌کند. ایران از ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک خود به درستی استفاده می‌کند.

تحلیل‌گران معتقدند که این روابط، فشارهای خارجی را کاهش می‌دهد. ایران با تکیه بر توان داخلی و همکاری‌های منطقه‌ای، مسیر پیشرفت را طی می‌کند. این دیدارها، فصل جدیدی در روابط دو کشور رقم می‌زند.