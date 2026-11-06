دیدار محسن رضایی با پوتین در مسکو و محکومیت حمله به ایران

محسن رضایی در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد و رئیس جمهور روسیه حمله نظامی به ایران را محکوم کرد. پوتین آمادگی داد هر کمکی برای پایان جنگ انجام دهد.

محسن رضایی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در مسکو با ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ، دیدار کرد. این دیدار در جایگاه نماینده مقام معظم رهبری انجام شد و پیام ایشان در همان دیدار به پوتین تسلیم شد. کاظم جلالی ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه ، جزئیات این دیدار را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

جلالی روز جمعه نوشت که این نخستین جلسه سرلشکر رضایی با رئیس جمهور روسیه در مقام نماینده رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و حدود سه ساعت طول کشیده است. به گفته او، دو طرف درباره پیشبرد دستور کار گسترده روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو و رایزنی کردند.

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پیام رهبری و گفت‌وگوی رضایی با پوتین

دیدار رضایی و پوتین بر پایه پیام مقام معظم رهبری شکل گرفت و در آن درباره پیشبرد مناسبات راهبردی دو کشور بحث شد. سردار رضایی بعدازظهر روز پنجشنبه این پیام را به پوتین تسلیم کرد و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در دستور کار دیدار قرار گرفت.

رضایی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت که در دیدار با پوتین درباره مسائل مهم منطقه و بحث‌های مربوط به دوران پس از جنگ، به‌ویژه ترتیبات امنیتی منطقه، مشورت کرده است. او در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در مسکو، گفت‌وگو درباره همکاری‌های مشترک برای بازگرداندن ثبات به منطقه و پایان جنگ را نیز تأیید کرد.

منبع آگاهی که خبرگزاری المیادین به آن استناد کرده، نوشته است محور اصلی گفت‌وگوهای محسن رضایی و ولادیمیر پوتین، پایان دادن به جنگ بوده است. این گزارش به منبع آگاه منتسب است و از سوی طرف ایرانی یا روسی به‌طور رسمی تأیید نشده است.

موضع پوتین درباره حمله نظامی به ایران

پوتین در این دیدار حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و بمباران سایت‌های هسته‌ای کشور را محکوم کرد. این موضع را رضایی در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان کرد.

به گفته رضایی، پوتین صراحتاً اعلام کرده که تجاوز نظامی به ایران جنگی ظالمانه بوده و باید هرچه زودتر تمام شود. رئیس جمهور روسیه همچنین اعلام کرده که در صورت امکان، هر کمکی از سوی روسیه برای پایان دادن به این جنگ انجام خواهد شد.

جلالی نیز نوشت که روسیه در جریان دو جنگ تجاوزکارانه اخیر علیه ایران در سمت درست تاریخ ایستاده است. او افزود که تبیین مستقیم و نزدیک مواضع کشور در بالاترین سطح، مانند دیدار روز پنجشنبه، به تداوم رویکرد اصولی مسکو کمک می‌کند.

اثر دیدار بر روابط ایران و روسیه

به گفته کاظم جلالی، تبیین مستقیم مواضع ایران در بالاترین سطح می‌تواند به تداوم رویکرد اصولی روسیه کمک کند. او این دیدار را نخستین جلسه رضایی با رئیس جمهور روسیه در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی توصیف کرد.

گفت‌وگو درباره ترتیبات امنیتی منطقه در دوران پس از جنگ، یکی از موضوعاتی است که رضایی به‌طور مشخص به آن اشاره کرد. این موضوع برای کشورهای منطقه پیامدهای امنیتی دارد، هرچند در متن منتشرشده جزئیات این ترتیبات ذکر نشده است.

سفر رضایی به مسکو و دیدار سه‌ساعته او با پوتین، کانال رایزنی سطح بالای ایران و روسیه را درباره تحولات منطقه و پایان جنگ فعال نگه داشته است. در متن خبری، زمان‌بندی مشخصی برای مراحل بعدی این رایزنی یا اقدامات عملی روسیه اعلام نشده است.