علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق و عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر در نشست اتحادیه عرب دیدار کردند. محور گفتگوها تقویت روابط دوجانبه و راهکارهای مسالمت‌آمیز برای ثبات منطقه‌ای بود.

علی فالح الزیدی ، نخست‌وزیر عراق ، در نشست سطح‌بالاترین اتحادیه عرب که با حضور نمایندگان کشورهای عربی در جریان است، سخنرانی مهمی ایراد کرد. وی در این محفل بین‌المللی بر موضع ثابت و روشن عراق در تمام مقاطع حساس تاریخی تأکید ورزید. پیام اصلی بغداد در این شرایط، ایستادگی همیشگی در کنار سایر کشورهای عربی و حمایت قاطع از تلاش‌های آن‌هاست. الزیدی افزود که ما در این برهه زمانی حساس، بر مجموعه‌ای از اصول استوار تکیه کرده‌ایم که به عنوان نقشه‌راهی دقیق برای انجام وظایف دیپلماتیک و سیاسی عمل می‌کند.

سیاست توازن و اصلاحات ساختاری در عراق

نخست‌وزیر عراق در بخشی از سخنان خود به موضوعات داخلی و راهبردهای اقتصادی پرداخت و تأکید کرد که سیاست توازن و رعایت منافع متقابل هرگز از دستورکار بغداد خارج نخواهد شد. وی اعلام کرد که روندی اصلاح‌طلبانه و فراگیر در بخش‌های اداری، مالی و دولتی آغاز شده است. این اصلاحات با هدف پر کردن نقاط ضعفی طراحی شده‌اند که بستر نفوذ فساد را فراهم می‌کردند. در حوزه اقتصاد نیز، بغداد به سمت راه‌حل‌های ریشه‌ای حرکت کرده است که می‌توانند با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تشویق سرمایه‌گذاری، به چالش‌های اقتصادی پاسخ دهند.

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دعوت از ایران و آمریکا برای گفت‌وگو

در مورد تحولات پیچیده منطقه‌ای، الزیدی یک درخواست مستقیم و دوگانه از بازیگران اصلی مطرح کرد. وی تصریح کرد که عراق از جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که برای حل‌وفصل درگیری‌های جاری، به روش‌های کاملاً مسالمت‌آمیز روی آورند. این موضع نشان‌دهنده تلاش بغداد برای کاهش تنش‌ها و پیشگیری از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه است. نخست‌وزیر عراق معتقد است که دیپلماسی و گفت‌وگو تنها راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی است.

دیدار با عبدالفتاح السیسی و تأکید بر روابط دوجانبه

علی فالح الزیدی در کنار حضور در نشست اتحادیه عرب، دیداری دوجانبه و مهم با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، برگزار کرد. این دیدار برای بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی برنامه‌ریزی شده بود. پس از این ملاقات، السیسی در کنفرانس خبری مشترک با نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که اراده مشترکی میان دو کشور برای ارتقای سطح روابط وجود دارد. این تصمیم با هدف تقویت روابط و تحقق منافع و خواسته‌های دو ملت برادر اتخاذ شده است. رئیس‌جمهور مصر مواضع عراق را در حمایت از صلح و اولویت‌دهی به گفت‌وگو ستود و آن را مؤثر در جلوگیری از تشدید تنش‌ها دانست.

هماهنگی مواضع سیاسی و اقتصادی عراق و مصر

در ادامه این دیدار، الزیدی به بررسی راهکارهای عملی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور پرداخت. وی با اشاره به اینکه روابط اقتصادی عراق و مصر متمایز و خاص است، اعلام کرد که بغداد برای توسعه این روابط در زمینه‌های مختلف تلاش می‌کند. نخست‌وزیر عراق با اشاره به گشودن آغوش عراق به سوی جهان عرب، هدف خود را تقویت روابط و تحکیم همکاری‌ها ذکر کرد. وی تأکید کرد که مواضع سیاسی عراق و مصر یکپارچه است و یک رویکرد مشترک برای برقراری امنیت و ثبات پایدار در منطقه وجود دارد.