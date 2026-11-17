محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در دیدار با رشید مردوف همتای ترکمنستانی بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک منطقه‌ای تأکید کرد.

محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در دیداری دیپلماتیک با رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستان در اسلام‌آباد حضور یافت. این ملاقات که در راستای تقویت مناسبات دوستانه میان دو کشور برگزار شد، محورهای مهم همکاری‌های مشترک و توافقات حاصله را در کانون توجه قرار داد.

محورهای دیپلماتیک و هشدارهای منطقه‌ای

در جریان این دیدار و نشست خبری مشترک که پس از ملاقات خصوصی برگزار شد، اسحاق دار جزئیات مذاکرات را تشریح کرد. وی اعلام نمود که همتای ترکمنستانی خود را در جریان تلاش‌های دیپلماتیک جاری در منطقه و وضعیت جنگ در غزه قرار داده است. این اقدام نشان‌دهنده نگرانی عمیق پاکستان از تحولات انسانی در نوار غزه است.

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وزیر خارجه پاکستان تصریح کرد که اسلام‌آباد در حمایت از فلسطین دارای یک موضع اصولی و پایدار است که از آن تخطی نمی‌کند. وی افزود که تیم دیپلماتیک پاکستان نسبت به وضعیت بشردوستانه در نوار غزه به شدت نگران است و این موضوع در اولویت‌های سیاسی این کشور قرار دارد.

گفتگو درباره افغانستان و تنش‌های هند و پاکستان

اسحاق دار همچنین بیان کرد که با رشید مردوف درباره تحولات افغانستان و وضعیت یمن به بحث و تبادل نظر پرداخته است. موضوعاتی که برای هر دو کشور در همسایگی دارای اهمیت استراتژیک هستند و ثبات منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهند. گفتگوها همچنین به بررسی تحولات کشمیر و همچنین پیمان دفاعی سه‌جانبه اختصاص داشت.

یکی دیگر از مباحث مهم در این دیدار، تنش‌های آبی میان پاکستان و هند بود که وزیر خارجه پاکستان آن را نیز با همتای ترکمنستانی خود در میان گذاشت. این بحث‌ها نشان‌دهنده تلاش اسلام‌آباد برای جلب حمایت دیپلماتیک در مسائل حساس مرزی و امنیتی است که همواره چالش‌برانگیز بوده‌اند.

اهمیت اقتصادی اکو و میزبانی اجلاس‌های آینده

محمد اسحاق دار در ادامه صحبت‌های خود بر اهمیت تقویت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و نقش کلیدی آن در توسعه پایدار کشورهای منطقه تأکید کرد. وی اعلام نمود که پاکستان می‌تواند به عنوان یک قطب اقتصادی مهم در همسایگی با رشد سریع، نقش بسزایی در ارتقای منافع مردم این منطقه ایفا کند.

وی به میزبانی‌های آینده پاکستان اشاره کرد و گفت که این کشور در اواسط ماه اوت سال ۲۰۲۷ میزبان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. همچنین در اواخر همان سال، پاکستان میزبان اجلاس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) خواهد بود که فرصتی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای است.

دیدار سازنده با همتای ایرانی و پرونده مذاکرات

وزیر خارجه پاکستان پیش از این دیدار با ترکمنستان، روز گذشته در پایان نشست سازمان اکو در اسلام‌آباد با دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. این ملاقات که در بستری دوستانه برگزار شد، فرصتی برای بررسی روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای فراهم آورد.

محمد اسحاق دار دیدار خود با همتای ایرانی را بسیار سازنده و مفید خواند. وی اشاره کرد که تهران طرح دو روزه خود را در خصوص موضوعات مورد بحث ارائه کرده است و طرف پاکستانی اکنون منتظر دریافت جواب از سمت آمریکایی است تا گام‌های بعدی برداشته شود.