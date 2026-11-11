ترامپ و جی‌دی ونس روز دوشنبه نهم نوامبر با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ملاقات می‌کنند. این دیدار در حالی رخ می‌دهد که آمریکا طرح آتش‌بس ایران را رد کرده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه نهم نوامبر (۱۸ آبان) با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، ملاقات خواهد کرد. محور اصلی این گفت‌وگوها بررسی راهکارهای خاتمه دادن به جنگی است که از بیست و هشتم فوریه آغاز شده و تاکنون هیچ نشانه‌ای از پیروزی واضح برای طرف آمریکایی یا اسرائیلی نداشته است.

جزئیات ملاقات دیپلماتیک و میانجی‌گری

این دیدار مهم در واشنگتن برگزار می‌شود و جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ، نیز در آن حضور خواهد داشت. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی که پیش از این سفری به تهران داشته است، به عنوان میانجی اصلی در انتقال پیام‌ها بین دو طرف عمل کرده است. وی راه‌هایی برای کاهش اختلافات پیشنهاد داده و اکنون نقش کلیدی در تلاش‌های دیپلماتیک ایفا می‌کند.

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انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر فشار زیادی بر حزب جمهوری‌خواهان وارد کرده است. مقامات ارشد این حزب از جمله جی‌دی ونس، عملکرد ضعیف خود در انتخابات هفته گذشته را ناشی از جنگ جاری با ایران دانسته‌اند. این فشار سیاسی داخلی، دونالد ترامپ را به سمت مذاکره سوق داده است، هرچند او همچنان حاضر نشده طرح آتش‌بس فعلی ایران را بپذیرد.

رد پیشنهاد آتش‌بس دو روزه توسط آمریکا

ایران طرحی را برای پایان دادن به جنگ تسلیم کرده که شامل لغو محاصره بنادر، توقف بمباران‌ها و بخشی از تحریم‌ها در ازای پایان محاصره تنگه هرمز است. این پیشنهاد که به طرح دوروزه ایران معروف شده، می‌تواند ظرف دو روز نهایی شود. اما مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شرایط مطرح شده در این طرح را شرم‌آور، مضحک و غیرواقع‌بینانه توصیف کرده است.

علیرضا بقایی، نماینده ایران، موضع کشورش را کاملاً روشن و شفاف دانسته و آن را نشان‌دهنده اوج حسن نیت جمهوری اسلامی نامیده است. او پرسیده است آیا منطقی‌تر از این می‌توان بیان کرد که با اجرای مطالبات ایران، امنیت به تنگه هرمز بازخواهد گشت. با وجود این، مقامات آمریکایی نسبت به دستیابی قریب‌الوقوع به توافق تردید دارند.

تأثیرات منطقه‌ای و حملات متقابل

حملات متقابل همچنان ادامه دارد و گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران حاکی از هدف قرار گرفتن جزیره قشم توسط آمریکا در شب گذشته است. یک مقام استانی ایران اعلام کرد که این حملات آسیبی به زیرساخت‌ها و خدمات حیاتی جزیره وارد نکرده است. آمریکا تاکنون درباره این گزارش‌ها اظهار نظری نکرده است.

در همین حال، گروه حوثی یمن متحد ایران، ساختمان اداری شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی در ریاض را هدف قرار داده است. وزارت انرژی عربستان نیز از شکسته شدن شیشه‌های چند طبقه خبر داده است. انور قرقاش، مقام ارشد امارات متحده عربی، گفته است که دستیابی به توافق جامع دشوار است و باید برای دوره‌ای طولانی از عدم قطعیت آماده شد.

وضعیت اقتصادی و تهدیدات دریایی

حملات به نفتکش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز در ماه اکتبر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ رسیده است. ایران روز یکشنبه اعلام کرد که یک نفتکش در شرق تنگه هرمز با مین برخورد کرده است. این اقدامات هزینه انتقال انرژی را بالا نگه داشته و جان دریانوردان را تهدید می‌کند.

مارکو روبیو مدعی شده است که محاصره دریایی ایران چنان مؤثر بوده که نیازی به عملیات نظامی گسترده نیست. با این حال، جنگ کمبود جهانی انرژی را در پی داشته و عملیات گسترده نظامی اسرائیل در لبنان و جنگ داخلی یمن را دوباره شعله‌ور کرده است. آینده این درگیری همچنان مبهم به نظر می‌رسد.