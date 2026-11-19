رهبران چین، روسیه و آمریکا در شنژن بر حفظ ثبات راهبردی و امنیت بین‌المللی توافق کردند. بیانیە مشترک حاوی جزئیات گفتگوی سه جانبه و موضع‌گیری‌های طرفین است.

رهبران سه قدرت بزرگ جهان شامل دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، شی جین‌پینگ از چین و ولادیمیر پوتین ، رئیس‌جمهور روسیه، در نشستی مشترک در شهر شنژن به نتیجه رسیدند که حفظ ثبات راهبردی و امنیت بین‌المللی در اولویت اصلی آن‌ها قرار دارد. در بیانیه‌ای که این سه کشور پس از پایان این دیدار حیاتی منتشر کردند، متعهد شدند که با اتخاذ رویکردهای محتاطانه از تنش‌های جدی جلوگیری کنند و همزمان بر همکاری‌های اقتصادی در حوزه انرژی تمرکز داشته باشند. این توافق نشان‌دهنده تلاش آن‌ها برای مدیریت تنش‌های ژئوپلیتیکی در آستانه تحولات بزرگ سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی است.

توافقات نفتی و موضع‌گیری درباره دیوان کیفری

یکی از نکات کلیدی و مشخص در بیانیه مشترک، توافق سه رهبر بر افزایش تولید فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده توسط این سه کشور بود. با این حال، تحلیلگران هنوز مشخص نکرده‌اند که آیا این توافق به معنای کاهش بیشتر تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت روسیه خواهد بود یا خیر. در بخش دیگری از این بیانیه، موضوع مصونیت مقام‌های دولتی مورد بحث قرار گرفت و تصریح شد که دیوان کیفری بین‌المللی و سایر نهادهای مشابه نباید از اختیارات قضایی خود سوءاستفاده کنند. همچنین در خصوص مسئله حساس هسته‌ای، هر سه رهبر صراحتاً توافق کردند که جنگ هسته‌ای برنده‌ای ندارد و چنین سناریویی هرگز نباید به وقوع بپیوندد. نکته قابل تأمل این است که در این متن هیچ اشاره‌ای به جنگ روسیه و اوکراین یا درگیری‌های مرتبط با ایران نشده است.

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واکنش‌های منتقدان و تحلیل‌های رسانه‌ای

برخی منتقدان این بیانیه را تلاشی آشکار برای "تقسیم جهان" میان خود خوانده‌اند. اتهامی که ولادیمیر پوتین ، رئیس‌جمهور روسیه، آن را مستقیماً رد کرد. همزمان، رهبران اروپایی هشدار داده‌اند که این نشست دیپلماتیک تنها باعث جسورتر شدن مسکو در صحنه بین‌المللی شده است. خشایار جنیدی ، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در واشنگتن، با ارائه تحلیلی دقیق بیان کرد که این بیانیه مشترک نه تعهد مشخصی برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای ارائه می‌کند، نه جدول زمانی برای مذاکرات تعیین کرده است و نه اشاره مستقیمی به جنگ‌های ایران و اوکراین دارد. این نگاه نشان‌دهنده انتظارات پایین از دستاوردهای عملیاتی این دیدار سه‌جانبه است.

مسائل هسته‌ای ایران و تنگه هرمز

از منظر ایران، شاید مهم‌ترین نکته این نشست، موضوعاتی باشد که در بیانیه پایانی به آن‌ها اشاره نشده است. دونالد ترامپ در سخنان خود صریحاً بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد. او همچنین گفت که آمریکا و چین در تضمین جریان انرژی از تنگه هرمز منافع مشترکی دارند. البته این لزوماً به معنای آن نیست که ایران در مذاکرات پشت درهای بسته جایگاهی نداشته است. اما دست‌کم بر اساس آنچه به‌طور علنی اعلام شده، به نظر نمی‌رسد واشنگتن، پکن و مسکو توانسته باشند بر سر راهبرد مشترکی برای پایان دادن به جنگ ایران یا حل اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهمی قابل اعلام برسند.

دیدگاه‌های رهبران و چشم‌انداز آینده

با پایان این نشست و بر اساس گزارش تلویزیون دولتی چین، شی جین‌پینگ دیدار خود با ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ را "مثبت، سازنده و بسیار پربار" خواند. میزبان این نشست در سخنان خود گفت که هر سه رهبر توافق کردند که قدرت‌های بزرگ باید به نگرانی‌های مشروع امنیتی همه کشورها احترام بگذارند و تأکید کردند که تا زمانی که گفت‌وگو ادامه داشته باشد و درها باز بماند، امید به صلح وجود دارد. او گفت که این گفت‌وگو در فضایی کاملاً باز انجام شد که به آن‌ها امکان داد یکدیگر را بهتر درک کنند و در مجموع این نشست بسیار مفید بود. ولادیمیر پوتین نیز در مورد اوکراین گفت که کی‌یف و کشورهای اروپایی هنوز برای رسیدن به سازش و پایان دادن به این درگیری آماده نیستند و افزود که این طرف اوکراینی است که باید برای پایان دادن به جنگ اقدام کند و در این مسیر امتیازاتی بدهد.

ارزیابی نهایی و پیامدهای دیپلماتیک

رسانه‌های روسی هم نشست رهبران آمریکا، چین و روسیه را بیش از هر چیز نشانه‌ای از بازگشت دیپلماسی قدرت‌های بزرگ ارزیابی کرده‌اند. با این حال، این رسانه‌ها از ادعای دستیابی به توافقی بزرگ یا وقوع تحولاتی اساسی در عرصه سیاست جهانی در نتیجه این دیدار سه‌جانبه خودداری کرده‌اند. در کنار این تحولات سیاسی، ایلان ماسک نیز در واکنشی جداگانه اعلام کرد که هزینه ۴۴۶ میلیون دلاری در انتخابات آمریکا "خیلی احمقانه" بوده است. این اظهارات نشان‌دهنده فضای پیچیده و چندلایه‌ای است که سیاست‌گذاران و بازیگران بین‌المللی در آن فعالیت می‌کنند و تأثیرات آن فراتر از دیپلماسی رسمی کشوری است.