بدر عبداعاطی و مارکو روبیو در پاریس دیدار کردند و بر راه‌حل‌های سیاسی برای کاهش تنش‌های خاورمیانه و ثبات منطقه‌ای توافق نظر داشتند.

وزارت خارجه مصر در یک بیانیه رسمی اطلاع داد که بدر عبداعاطی ، وزیر امور خارجه این کشور، روز دوشنبه در شهر پاریس با همتای آمریکایی خود، مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، دیدار و گفت‌وگو کرد. این نشست دیپلماتیک در شرایطی برگزار شد که نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به تحولات سریع منطقه‌ای به اوج خود رسیده است.

جزئیات نشست دیپلماتیک در پاریس

به نقل از نادر زکی، سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر، دو وزیر در این دیدار در مورد راه‌های تقویت روابط دوجانبه در چارچوب مشارکت استراتژیک بین دو کشور بحث و گفت‌وگو و همچنین در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. این گفت‌وگوها نشان‌دهنده تلاش برای حفظ کانال‌های ارتباطی باز در زمان بحران است.

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در این دیدار، وضعیت به سرعت در حال تغییر در منطقه و تلاش‌های انجام شده برای کاهش تنش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. طرفین بر این باور بودند که هماهنگی بیشتر بین واشنگتن و قاهره می‌تواند به مدیریت بهتر بحران‌های پیش‌رو کمک کند و از تشدید ناآرامی‌ها جلوگیری نماید.

تاکید بر راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک

بر اساس این بیانیه، عبدالعاطی در این دیدار بر اهمیت تشدید تلاش‌های دیپلماتیک و اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از لغزیدن منطقه به چرخه وسیع‌تری از بی‌ثباتی تاکید کرد. وزیر خارجه مصر هشدار داد که تکیه بر راه‌حل‌های نظامی می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم تلاش‌های هماهنگ منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفظ امنیت و ثبات و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای چالش‌های پیش روی منطقه تاکید کرد. نادر زکی افزود که مصر همواره از هرگونه ابتکار عملی که به آرامش منطقه کمک کند، حمایت خواهد کرد.

واکنش‌های داخلی و تحولات منطقه‌ای

همزمان با این دیدار، گزارش‌هایی از اختلاف‌نظرهای داخلی در ایالات متحده پیرامون سیاست‌های ایران منتشر شده است. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که دموکرات‌ها به دنبال بازخواست وزیر خارجه آمریکا هستند و در کاخ سفید اختلاف‌نظرهایی بین جناح‌های مختلف بر سر توافق با ایران یا ازسرگیری جنگ وجود دارد.

در حالی که برخی مقامات آمریکایی مانند ونس خواهان توافق هستند، گروه‌های دیگر مانند هگست طرفدار ازسرگیری جنگ می‌باشند. این تقسیم‌بندی سیاسی می‌تواند بر نتایج مذاکرات دیپلماتیک و تصمیمات نهایی اتخاذ شده در پاریس تأثیر بگذارد.

همچنین اعتراف روزنامه‌های اسرائیلی نشان می‌دهد که قمار نتانیاهو بر سر ایران به ضرر تل‌آویو و واشنگتن تمام شده است. این تحولات نشان می‌دهد که فشارهای دیپلماتیک و تحولات میدانی می‌تواند معادلات قدرت در خاورمیانه را به نفع راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تغییر دهد.