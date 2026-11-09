دونالد ترامپ برای مذاکره با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی دیدار می‌کند. همزمان حملات آمریکا به قشم و توافق желез‌آهن خلیج فارس گزارش شده است.

دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تایید کرد که دونالد ترامپ در روز دوشنبه شانزدهم نوامبر (۲۷ آبان) در کاخ سفید میزبان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ، نخست‌وزیر قطر، خواهد بود. این دیدار بسته و محرمانه با هدف بررسی راه‌های جدید برای دستیابی به آتش‌بس در منطقه و همچنین از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود. طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری اکسیوس، محور اصلی گفت‌وگوهای طرفین تمرکز بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد بستری برای دیپلماسی فعال است.

مذاکرات دیپلماتیک و نقش قطر در میانجی‌گری

محمدرضا رهبری، معاون سیاسی استاندار هرمزگان، تایید کرد که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پیش از دیدار با دونالد ترامپ، با جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز دیدار جداگانه‌ای خواهد داشت. قطر در هفته‌های اخیر به عنوان یک بازیگر کلیدی در میانجی‌گری بین تهران و واشنگتن عمل کرده است. دوحه با انتقال پیام‌ها و پیشنهادهای دو طرف به یکدیگر تلاش کرده تا اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران و همچنین شرایط پایان یافتن جنگ را کاهش دهد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، روز جمعه دهم نوامبر نیز در یک گفت‌وگوی تلفنی با دونالد ترامپ، در خصوص تلاش‌های دوحه برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای صحبت کرده بود.

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موانع دیپلماسی و هشدارهای مارکو روبیو

علیرغم تلاش‌های دیپلماتیک، موانع جدی بر سر راه دستیابی به توافق仍然存在 است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز یکدهم نوامبر اعلام کرد که مذاکرات با ایران پیشرفت چندانی نداشته است. او تصریح کرد که دستیابی به یک توافق نهایی در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی‌رسد و خواسته‌های ایران را غیرواقع‌بینانه و غیرقابل قبول توصیف کرد. دونالد ترامپ نیز در بیاناتی تاکید کرد که اگر مذاکرات به نتیجه منجر شود، احتمال صدور دستور حملات جدید علیه ایران بسیار کم خواهد بود، اما هشدار داد که در صورت عدم پیشرفت، آمریکا اهداف زیرساختی بیشتری از جمله پل‌ها را شناسایی کرده است.

حملات هوایی آمریکا به جزیره قشم و واکنش‌ها

در شرایطی که مذاکرات با موانع روبرو است، حملات نظامی آمریکا به خاک ایران شدت یافته است. مقامات ایرانی تایید کردند که در شامگاه یکشنبه ۱۷ آبان، حملاتی از سوی آمریکا به مناطقی از جزیره قشم صورت گرفته است. احمد نفیسی، معاون سیاسی استانداری هرمزگان، اعلام کرد که این حملات خارج از محدوده‌های مسکونی، تجاری و زیرساخت‌های خدماتی انجام شده و هیچ خسارتی به زیرساخت‌های حیاتی وارد نشده است. این در حالی است که گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجارها و دیده شدن دود در آسمان جزیره قشم حکایت دارد و خبرگزاری تسنیم نیز اصابت پرتابه آمریکا را تایید کرده است.

توافق желез‌آهن شش کشور خلیج فارس در شرایط بحرانی

در حاشیه تنش‌های ژئوپلیتیکی، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه ۱۷ آبان در منامه توافق‌نامه‌ای برای اجرای پروژه شبکه راه‌آهن مشترک امضا کردند. این پروژه با طول دو هزار و صد و هفده کیلومتر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان را به یکدیگر متصل خواهد کرد. تاکنون حدود پنجاه و شش درصد این پروژه تکمیل شده و بهره‌برداری کامل آن تا دسامبر دو هزار و سی‌ام برنامه‌ریزی شده است. وزیر حمل‌ونقل بحرین تاکید کرد که بحران‌های منطقه‌ای ضرورت تسریع در تکمیل این شبکه‌های جایگزین برای جبران اختلالات تجاری را برجسته کرده است.

تقدیر از سیمین بینا در دانشگاه استنفورد

همزمان با اخبار سیاسی و نظامی، سیمین بینا، خواننده و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران، شامگاه شنبه ۱۶ آبان در دانشگاه استنفورد به عنوان برگزیده شانزدهمین دوره جایزه بیتا مورد تقدیر قرار گرفت. دانشگاه استنفورد در معرفی او از نقش برجسته‌اش در حفظ موسیقی محلی و فرهنگ ایرانی تجلیل کرد. سیمین بینا که در سال ۱۳۲۳ در خراسان متولد شد، دهه‌هاست که به گردآوری آثار اقوام مختلف پرداخته است. این دانشگاه به فعالیت‌های آموزشی او در زمینه آموزش موسیقی به زنان در ایران نیز اشاره کرده و تاکید نموده که سیمین بینا با وجود محدودیت‌ها، در انتقال این میراث به نسل‌های بعدی نقش داشته است.