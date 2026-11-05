دیدار رضایی با پوتین و پیام رهبر جمهوری اسلامی در سایه گزارش تسلیحاتی

محسن رضایی پیام مجتبی خامنه‌ای را به پوتین رساند. گزارش فایننشال تایمز از همکاری نظامی و رایزنی‌های عراقچی برای تنگه هرمز و ثبات منطقه بررسی شد.

محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در سفری ناگهانی و بدون اعلام پیش‌نگاه به پایتخت روسیه سفر کرد و دیداری محرمانه با ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه داشت. در جریان این ملاقات، پیام مستقیم مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به طرف روسی منتقل شد. این دیدار حساس هم‌زمان با انتشار گزارش‌های جدیدی از سوی رسانه‌های غربی درباره همکاری‌های تسلیحاتی میان مسکو و تهران رخ داده است.

جزئیات دیدار رضایی و تحولات دیپلماتیک

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی، رضایی در این ملاقات رسمی پیام را شخصاً در اختیار پوتین قرار داد. با این حال، جزئیات دقیق محتوای این پیام و سرفصل‌های گفت‌وگوهای انجام شده بین دو مقام عالی‌رتبه فاش نشده است. خبرگزاری رویترز نیز با استناد به منابع کرملین، صحت این دیدار را تایید کرد و افزود که تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد یوری اوشاکوف دستیار سیاست خارجی پوتین و ایگور کوستیوکوف رییس اطلاعات نظامی روسیه نیز در این هیات حضور داشته‌اند.

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این سفر سه روزه رضایی تنها سه روز پس از یک تماس تلفنی مستقیم میان او و پوتین صورت گرفته است. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۱ آبان اعلام کرده بود که دو طرف در آن تماس درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی و به‌ویژه وضعیت غرب آسیا گفت‌وگو کرده و بر ادامه همکاری‌های راهبردی بر اساس نقشه راه رهبران دو کشور تاکید داشتند.

سابقه ارسال پیام‌های رهبری به مسکو

با احتساب آخرین پیام منتقل شده در دیدار رضایی، دست‌کم دو مورد از ارسال پیام‌های مجتبی خامنه‌ای به پوتین از زمان رسیدن او به مقام رهبری در اسفند ۱۴۰۴ علنی شده است. مورد قبلی این روند در هفتم اردیبهشت ماه و هنگام دیدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با پوتین در سن پترزبورگ آشکار شد. در آن زمان، رییس‌جمهوری روسیه در متن سخنانی که سفارت روسیه در تهران منتشر کرد، از عراقچی خواست مراتب قدردانی و آرزوی سلامتی‌اش را به رهبر جمهوری اسلامی منتقل کند.

پوتین در آن دیدار بر تمایل مسکو به ادامه روابط راهبردی با تهران تاکید کرد. اگرچه محتوای دقیق آن پیام، تاریخ ارسال و هویت فردی که آن را منتقل کرده بود در آن متن مشخص نشد، اما عراقچی در همان ملاقات از حمایت روسیه تشکر کرد. سفر عراقچی به سن پترزبورگ پس از دیدارهایش در پاکستان و عمان و در چارچوب رایزنی‌های گسترده‌تری درباره جنگ و تلاش‌ها برای پایان دادن به آن انجام شده بود.

گزارش فایننشال تایمز و محدودیت‌های تعهد روسیه

دیدار تازه در کرملین در روزی انجام شد که روزنامه فایننشال تایمز از توافق روسیه برای تامین ۹۰ پرتابگر موشک هدایت‌شونده قابل نصب روی بالگرد برای جمهوری اسلامی گزارش داده است. بر اساس نوشته این روزنامه، این سفارش در برنامه تولید سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ثبت شده و خریدار با رمز K-10 معرفی شده است. اسناد دیگر روسیه این رمز را به ایران مرتبط می‌کند.

با وجود این اسناد، بررسی‌های انجام شده تحویل نهایی پرتابگرها را ثابت نمی‌کند و این گزارش به معنای انعقاد قراردادی تازه در جریان سفر رضایی نیست. به نوشته فایننشال تایمز، این همکاری‌ها در جریان جنگ نیز ادامه یافت، هرچند ورود موشک حاصل از این برنامه به خدمت عملیاتی تایید نشده بود. هانا نوته پژوهشگر مرکز مطالعات منع گسترش تسلیحات هسته‌ای جیمز مارتین به این روزنامه گفته است که روسیه می‌کوشد حمایت از جمهوری اسلامی به روابطش با آمریکا و دیگر کشورهای خاورمیانه آسیب نزند.

رایزنی‌های گسترده عراقچی برای ثبات منطقه

همزمان با تحولات مسکو، وزارت امور خارجه عمان در تاریخ پنج‌شنبه ۱۴ آبان اعلام کرد که بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه این کشور و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آخرین تحولات رایزنی‌ها برای دستیابی به تفاهم‌های عملی، سیاسی و فنی درباره تنگه هرمز را بررسی کردند. دو وزیر بر ضرورت گذار از کاهش تنش به تثبیت تفاهم‌های پایدار مبتنی بر سازوکارهای عملی و فنی برای ایمن‌سازی گذرگاه‌های دریایی و تضمین جریان تجارت بین‌المللی و انرژی تاکید کردند.

عمان در بیانیه خود هدف این ترتیبات را پایان دادن به وضعیت جنگی و جلوگیری از تکرار درگیری‌ها در منطقه عنوان کرد. در این بیانیه همچنین بر احترام به حاکمیت کشورها، در نظر گرفتن منافع مشروع همه طرف‌ها و فراهم کردن شرایط ازسرگیری مذاکرات برای حل مسائل زمینه‌ساز تنش تاکید شد. دو وزیر توافق کردند رایزنی و هماهنگی‌ها را ادامه دهند، اما بیانیه جزئیات دقیقی درباره ساز و کارهای پیشنهادی یا زمان اجرای احتمالی تفاهم‌ها ارائه نکرد.

پیش از انتشار بیانیه عمان، کانال رسمی تلگرامی عراقچی از تماس صبح پنج‌شنبه او با بوسعیدی خبر داد. روایت طرف ایرانی به گفت‌وگو درباره تحولات منطقه و روند سیاسی و دیپلماتیک دستیابی به صلح و ثبات محدود بود و اشاره‌ای به مذاکرات درباره تنگه هرمز یا ترتیبات امنیت دریایی نداشت. عراقچی عصر پنج‌شنبه نیز در تماس‌های جداگانه با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره تحولات منطقه و آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات گفت‌وگو کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای دیگر از تماس‌های عصرگاهی عراقچی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت خبر داد. محور این دو تماس نیز تحولات منطقه و ابتکارهای دیپلماتیک برای حفظ ثبات بوده است. این تعاملات گسترده دیپلماتیک در شرایطی رخ داده که دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا در تاریخ ۲۷ مهر کمک روسیه و چین به جمهوری اسلامی را در مقایسه با توان این دو کشور بسیار محدود خوانده و اشاره کرده است که میزان تعهد مسکو به حمایت از تهران همچنان محدودیت‌هایی دارد.