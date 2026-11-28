قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق در سفر به تهران با محسن رضایی دیدار کرد و بر پایبندی بغداد به جلوگیری از تهدید امنیت همسایگان تاکید نمود.

قاسم العبودی ، مشاور امنیت ملی عراق، در سفر رسمی خود به تهران، دیدار مهمی با محسن رضایی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، برگزار کرد. این نشست دوجانبه با هدف بررسی راهکارهای تقویت روابط امنیتی و دیپلماتیک میان دو کشور همسایه شکل گرفت. بر اساس بیانیه رسمی صادر شده از سوی شورای امنیت ملی عراق ، طرفین بر لزوم حفظ ثبات منطقه‌ای و پرهیز از هرگونه اقدامی که منجر به بی‌ثباتی شود، توافق نظر داشتند.

تاکید بر مکانیزم‌های مبارزه با تروریسم

در جریان این گفت‌وگوهای کلیدی، دو طرف سازوکارهای هماهنگی مشترک را در زمینه مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی به تفصیل بررسی کردند. محور اصلی مذاکرات، تشدید تلاش‌های عملیاتی برای کنترل دقیق مرزهای مشترک و پیشگیری از هرگونه نقض امنیتی یا تهدید علیه منافع دو کشور بود. طرفین درباره مسیرهای اجرایی و عملیاتی کردن توافقنامه امنیتی مشترک بین دو کشور رایزنی‌های دقیقی انجام دادند تا این توافق در عمل تقویت و پایدار شود.

Also read مجوز斯پیس‌اکس برای استقرار یک میلیون ماهواره هوش مصنوعی در مدار زمین

موضع رسمی بغداد درباره حسن همجواری

قاسم العبودی در این دیدار با تکرار مواضع ثابت دولت بغداد، بر پایبندی قاطع عراق به اصول حسن همجواری با کشورهای همسایه تاکید کرد. وی در این باره اعلام کرد که قانون اساسی عراق به صراحت و بدون ابهام، اجازه نمی‌دهد هیچ طرف یا گروه غیردولتی از خاک این کشور به عنوان پایگاه برای حملات به همسایگان یا تهدید امنیت و ثبات آن‌ها استفاده نماید. این بیانیه نشان‌دهنده رویکرد رسمی و حقوقی عراق در قبال مسائل امنیتی منطقه‌ای است.

بررسی راهکارهای تقویت روابط دوجانبه

محسن رضایی و قاسم العبودی در طول این ملاقات، راهکارهای گوناگون برای عمق بخشیدن به همکاری‌های استراتژیک و دوجانبه میان ایران و عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. تمرکز اصلی این گفت‌وگوها بر ایجاد اعتماد متقابل و رفع چالش‌های امنیتی بود که می‌توانست بر روابط دو کشور تاثیر بگذارد. طرفین بر اهمیت حفظ ارتباطات مستمر بین نهادهای امنیتی دو کشور برای پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های احتمالی تاکید ویژه داشتند.

نتایج عملی و چشم‌انداز آینده روابط

این دیدار در سایه تحولات پیچیده منطقه‌ای و نیاز به ثبات بیشتر در کشورهای همسایه برگزار شد و نشان‌دهنده اهمیت بالای موضوع امنیت مرزها برای هر دو دولت است. نتایج حاصل از این مذاکرات می‌تواند منجر به تدوین پروتکل‌های جدیدی برای گشت‌زنی و کنترل مرزها شود. همچنین این نشست فرصتی بود تا دو طرف بر لزوم پرهیز از واردات بحران‌های امنیتی از کشورهای ثالث به خاک خود تاکید کنند.

تحلیل پیامدهای سیاسی و امنیتی نشست

بررسی‌ها نشان می‌دهد که توافق بر سر کنترل مرزها و مبارزه مشترک با تروریسم، گامی مهم در جهت عادی‌سازی فضای امنیتی منطقه است. تلاش برای اجرایی کردن این توافق، نیازمند همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی نزدیک‌تر میان نهادهای امنیتی تهران و بغداد است. این رویکرد می‌تواند الگویی برای همکاری‌های بیشتر در حوزه‌های دیگر دیپلماسی و اقتصادی میان دو کشور باشد.