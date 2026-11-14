دیدار وزیر خارجه مصر و روسیه در امارات؛ تمرکز بر امنیت غذایی و دریانوردی

بدر عبدالعاطی و سرگی لاوروف در حاشیه نشست صیر بنی‌یاس درباره تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر زنجیره تأمین غلات و امنیت دریانوردی رایزنی کردند.

بدر عبدالعاطی ، وزیر امور خارجه مصر ، امروز شنبه در امارات متحده عربی و در حاشیه نشست منطقه‌ای صیر بنی‌یاس با همتای روسی خود، سرگی لاوروف دیدار کرد. این ملاقات دو جانبه با هدف بررسی پیچیدگی‌های جاری در زمینه‌های استراتژیک بین‌المللی و تأثیر مستقیم تحولات ژئوپلیتیک بر ثبات اقتصادی منطقه برگزار شد.

بررسی پیامدهای تنش‌ها بر تجارت جهانی

محور اصلی گفت‌وگوهای عبدالعاطی و لاوروف، بررسی دقیق پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای بر امنیت دریانوردی و روند تجارت بین‌المللی بود. هر دو مقام بلندپایه سیاسی در این دیدار توافق کردند که وضعیت ناپایدار کنونی بر امنیت غذایی و زنجیره‌های تأمین غلات تأثیرات سنگینی داشته و نیازمند توجه فوری است.

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سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر، نادر زکی، در بیانیه‌ای رسمی تأیید کرد که مباحث مربوط به امنیت جغرافیایی دریانوردی و چالش‌های پیش‌رو در مسیرهای تجاری به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که طرفین درک مشترکی از حساسیت موضوع و عواقب احتمالی اختلال در جریان کالاها دارند.

تأکید بر شراکت راهبردی مصر و روسیه

در این نشست دیپلماتیک، بدر عبدالعاطی بر افتخار و اهمیت شراکت راهبردی میان کشورش یعنی مصر و فدراسیون روسیه تأکید ویژه کرد. وی با اشاره به سابقه روابط دوستانه و همکاری‌های دوجانبه، خواستار حفظ و تقویت این پیوندها در سطوح مختلف سیاسی و اقتصادی شد.

وزیر خارجه مصر با یادآوری دیدار اخیر عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه سومین نشست سران روسیه و آفریقا در اکتبر گذشته، اهمیت این ملاقات را برجسته ساخت. وی بیان کرد که این دیدارهای سطح بالا نشان‌دهنده اراده متقابل دو کشور برای ادامه ارتقای روابط دوجانبه و تعمیق همکاری‌های مشترک در حوزه‌های ذی‌نفع متقابل است.

طرفین در این گفت‌وگوها بر این باور بودند که تداوم این مسیر دیپلماتیک می‌تواند به ایجاد ثبات بیشتر در سطح منطقه و جهان کمک شایانی نماید. همچنین بر لزوم همسوسازی رویکردهای دو کشور در برابر چالش‌های نوظهور تأکید شد.

درخواست برای آزادی دریانوردی و امنیت گذرگاه‌ها

در بخش مربوط به امنیت دریانوردی، عبدالعاطی بر اهمیت تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین آزادی دریانوردی تأکید ورزید. وی اعلام کرد که تضمین امنیت گذرگاه‌های دریایی حیاتی است تا جریان تجارت به صورت روان و بدون اختلال انجام شود و انتقال کالاهای راهبردی با کندی مواجه نگردد.

این تأکیدات نشان‌دهنده نگرانی جدی قاهره نسبت به امنیت مسیرهای تجاری دریایی و تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد ملی و جهانی است. وزیر خارجه مصر خواستار اقدامات فوری و هماهنگ برای پیشگیری از هرگونه تهدید علیه امنیت ناوگان‌های تجاری شد.

با توجه به اهمیت استراتژیک دریانوردی در انتقال غلات و سایر کالاهای اساسی، طرفین بر لزوم جلوگیری از اختلال در این مسیرها به عنوان یک اولویت مشترک توافق کردند. این اقدامات باید با هدف حفظ پایداری زنجیره تأمین و کاهش ریسک‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای صورت گیرد.