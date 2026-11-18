سه‌جانبه تاریخی ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ در شنژن چین با محوریت کنترل تسلیحات هسته‌ای و تنش‌های تجاری در حال برگزاری است. جزئیات این دیدار کم‌سابقه را بخوانید.

پرزیدنت ترامپ در پایان سفر آسیایی خود قرار است روز پنجشنبه ۲۸ آبان در شهر شنژن چین با شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین دیدار کند. این نشست سه‌جانبه بی‌سابقه، رهبران سه قدرت بزرگ هسته‌ای جهان را گرد هم می‌آورد. به گزارش رویترز در روز چهارشنبه ۲۷ آبان، این رویداد مهم‌ترین گام دیپلماتیک اخیر محسوب می‌شود.

محورهای اصلی مذاکرات سه‌جانبه

موضوعات کلیدی در این گفت‌وگوها شامل کنترل تسلیحات هسته‌ای، جنگ اوکراین، تنش‌های مربوط به رژیم ایران و اختلافات تجاری است. پرزیدنت ترامپ خواستار قرار گرفتن کنترل تسلیحات هسته‌ای در مرکز مذاکرات شده است. با این حال، چین تاکنون با پیوستن به مذاکرات محدودسازی تسلیحات میان آمریکا و روسیه مخالفت کرده است. دلیل اصلی مخالفت چین این است که زرادخانه هسته‌ای این کشور به‌مراتب کوچک‌تر از زرادخانه‌های دو قدرت دیگر است.

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واکنش‌های دیپلماتیک و استقبال رسمی

شی جین‌پینگ روز چهارشنبه در سخنرانی خود خواستار تجارت آزاد و نامحدود شد. او تلاش کرد چین را شریکی باثبات در عرصه بین‌المللی معرفی کند. سپس در فرودگاه شنژن شخصاً از پرزیدنت ترامپ استقبال کرد. این اقدام با در آغوش گرفتن کوتاه دو رهبر همراه بود و کم‌سابقه محسوب می‌شود. پرزیدنت ترامپ و ولادیمیر پوتین نیز در حاشیه مراسم استقبال با یکدیگر دست دادند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه اعلام کرد این گفت‌وگو ماهیت مذاکرات رسمی نداشت.

برنامه‌های دیدارهای دوجانبه و تحولات تجاری

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پرزیدنت ترامپ پیش از نشست سه‌جانبه، دیداری دوجانبه و ناهار کاری با شی جین‌پینگ خواهد داشت. مقامات آمریکایی و روسی همچنین از برنامه دیدار جداگانه آقایان ترامپ و ولادیمیر پوتین خبر داده‌اند. کرملین تأکید کرده مذاکرات گسترده دوجانبه پیش‌بینی نشده است. دیدار دوجانبه آقایان ترامپ و شی فرصتی برای ارزیابی پایداری آتش‌بس تجاری اخیر خواهد بود.

چالش‌های فناوری و پایان سفر آسیایی

گزارش‌های مربوط به انتقال تراشه‌های پیشرفته انویدیا به چین از مسیر کشورهای جنوب شرق آسیا، اختلافات فناوری میان دو کشور را تشدید کرده است. کاخ سفید اعلام کرده است انتظار نمی‌رود جنگ اوکراین در نشست سه‌جانبه مطرح شود. پرزیدنت ترامپ احتمال گفت‌وگو درباره این موضوع را رد نکرده است. پرزیدنت ترامپ پس از پایان نشست سه‌جانبه، سفر آسیایی خود را به پایان می‌رساند و به آمریکا بازمی‌گردد.