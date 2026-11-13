دیدار تاریخی ترامپ، پوتین و شی جینپینگ در اجلاس شنژن

دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ در اجلاس شنژن چین دیدار سه‌جانبه برگزار می‌کنند. محوریت مذاکرات کنترل تسلیحات و بحث درباره ایران و کره شمالی است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس سالانه سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک (APEC) در شهر شنژن چین، میزبان دیدار سه‌جانبه با ولادیمیر پوتین ، رئیس‌جمهور روسیه، و شی جینپینگ ، رئیس‌جمهور چین، خواهد بود. این گردهمایی دیپلماتیک که به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال جاری میلادی ارزیابی می‌شود، نخستین نشست سران سه کشور بزرگ در حاشیه این اجلاس است و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. گزارش‌های منتشر شده از نیویورک پست نشان می‌دهد که این مذاکرات پراهمیت عمدتاً بر تدوین یک پیمان جدید کنترل تسلیحات ی متمرکز خواهد بود و مسائل ژئوپلیتیکی حساس دیگری نیز در دستور کار قرار دارند.

محوریت کنترل تسلیحات و ایران در دستور کار

بر اساس اطلاعات فاش شده از کاخ سفید، محور اصلی گفت‌وگوهای سه‌جانبه بین دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ، تدوین یک پیمان کنترل تسلیحاتی جدید است. در کنار این موضوع حیاتی، انتظار می‌رود که جنگ تحمیلی علیه ایران و همچنین مسئله کره شمالی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این رویکرد نشان می‌دهد که ایالات متحده در پی آن است تا با بهره‌گیری از این بستر بین‌المللی، راهکارهایی برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای و کنترل تسلیحاتی در سطح جهانی پیدا کند.

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اولیویا ویلز، دستیار مطبوعاتی کاخ سفید، با تأیید رسمی این خبر افزود که دونالد ترامپ پیش از برگزاری دیدار سه‌جانبه، یک دیدار دوجانبه و ناهار کاری با شی جینپینگ خواهد داشت. این دیدار قبلی می‌تواند بستری برای همسوسازی بیشتر دیدگاه‌های واشنگتن و پکن پیش از ورود به مذاکرات پیچیده‌تر با حضور سه طرف باشد. از سوی دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده است، به نیویورک پست گفته که واشنگتن انتظار دستیابی به توافق فوری در این مذاکرات را ندارد، اما ترامپ قصد دارد درباره موضوع ایران گفت‌وگو کند.

موقعیت اوکراین و دیدگاه‌های مقامات آمریکایی

در بخش دیگری از این گزارش‌ها تأکید شده است که مسئله اوکراین در دستور کار این دیدار سه‌جانبه قرار ندارد. دلیل این امر آن است که چین بخشی از مسیر جداگانه ایالات متحده و روسیه در رابطه با بحران اوکراین نیست. این تفکیک در اولویت‌ها نشان می‌دهد که دونالد ترامپ می‌خواهد تمرکز خود را بر چالش‌های هسته‌ای و منطقه‌ای دیگر مانند ایران و کره شمالی بگذارد. رئیس‌جمهور متجاوز پیش از این نیز اعلام کرده بود که قصد دارد با رهبران چین و روسیه درباره "خلع سلاح هسته‌ای" و موضوعات دیگر گفت‌وگو کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این دیدار می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر معادلات قدرت در آسیا-پاسفیک و خاورمیانه داشته باشد. ترکیب این سه قدرت بزرگ با هم در اجلاس شنژن، سیگنال‌های مهمی برای سایر بازیگران بین‌المللی ارسال می‌کند. تحلیلگران سیاسی معتقدند که حضور همزمان رهبران این سه کشور در یک میز مذاکره، فرصتی بی‌نظیر برای کاهش تنش‌ها یا در مواردی، تشدید رقابت‌های استراتژیک خواهد بود. جزئیات بیشتری از خروجی‌های این مذاکرات پس از پایان جلسه منتشر خواهد شد.

پیامدهای دیپلماتیک و آینده مذاکرات

این دیدار تاریخی در شهر شنژن چین، تنها یک ملاقات معمولی دیپلماتیک نیست، بلکه رویدادی است که می‌تواند مسیر روابط بین‌المللی را در سال‌های آتی تغییر دهد. دونالد ترامپ با برگزاری این نشست‌ها تلاش می‌کند تا نقش ایالات متحده را به عنوان یک قدرت مدافع ثبات و کنترل تسلیحات برجسته کند. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ نیز فرصتی دارند تا مواضع خود را در قبال چالش‌های امنیتی و نظامی مطرح کنند. نتایج نهایی این گفت‌وگوها می‌تواند بر قیمت‌های انرژی، امنیت جهانی و ثبات منطقه‌ای تأثیر بگذارد.

با توجه به حجم بالای اطلاعات و گزارش‌های منتشر شده از سوی نیویورک پست و مقامات کاخ سفید، انتظار می‌رود که پس از این دیدار سه‌جانبه، بیانیه‌های مشترکی از سوی مقامات آمریکایی، روسی و چینی منتشر شود. این بیانیه‌ها می‌توانند نشان‌دهنده میزان توافقات حاصل شده یا تفاوت‌های نظر باقی‌مانده بین طرفین باشد. جامعه جهانی با دقت به این رویداد توجه دارد، چرا که هرگونه تغییری در پیمان‌های کنترل تسلیحات یا مواضع نسبت به ایران و کره شمالی، می‌تواند تعادل قوا را در سطح جهانی دستخوش تغییر کند. زمان‌بندی دقیق این دیدارها و نحوه انتشار نتایج آن، از نکات کلیدی است که روزهای آینده روشن خواهد شد.