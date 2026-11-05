سردار سلامی در دیدار با پوتین درباره محکومیت حملات آمریکا و راه‌حل‌های امنیتی منطقه‌ای گفت‌وگو کرد. جزئیات جدید از سفر دیپلماتیک به مسکو و تأکید بر پایان سریع‌تر درگیری‌ها در این خبر بخوانید.

سرلشکر سلامی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی ، شامگاه پنجشنبه در پایتخت روسیه یعنی مسکو ، دیدار مهمی با ولادیمیر پوتین ، رئیس‌جمهور این کشور داشت. این سفر که قرار بود حدود یک ماه پیش انجام شود، به دلیل مباحث نظامی منطقه با تأخیر مواجه شد اما با تأکید رهبری برای انتقال پیام در اسرع وقت، محقق گردید. در این دیدار، هر دو طرف بر اهمیت ثبات منطقه‌ای و پرهیز از دخالت کشورهای خارجی تأکید کردند.

پیام‌های گرم و مشورت‌های پساجنگ

سلامی در جمع خبرنگاران در مسکو اعلام کرد که ولادیمیر پوتین سلام گرم و صمیمانه‌ای را برای مقام معظم رهبری ارسال کرده است. وی افزود که در این ملاقات درباره مسائل مهم منطقه‌ای و به‌ویژه بحث‌های پساجنگ و ترتیبات امنیتی با پوتین مشورت شد. این گفت‌وگوها نشان‌دهنده تلاش دو کشور برای ایجاد نظم جدید در خاورمیانه است.

Also read گزینه‌های ترامپ در قبال ایران پس از شکست انتخاباتی

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد که گزارشی از نشست چهارجانبه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در تهران را به پوتین ارائه داد. روسیه با این نشست موافق است و معتقد است که بایستی ترتیبات منطقه‌ای وجود داشته باشد و کشورهای خارجی در امنیت منطقه دخالت نکنند. این موضع‌گیری هم‌سو با دیدگاه دوستان چینی نیز اعلام شد.

پروژه‌های زیرساختی ریلی و گازی

در بخش دیگری از این دیدار، پیگیری طرح‌های مهم دوجانبه مورد بحث قرار گرفت. شورای عالی امنیت ملی قرارداد اجرایی ساخت خط ریلی رشت-آستارا را با مشارکت طرف روسی تصویب کرد. بر اساس این توافق، وزیر راه و شهرسازی به‌زودی این قرارداد را به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران امضا خواهد کرد. این پروژه نقش مهمی در توسعه ترانزیتی ایران و روسیه خواهد داشت.

علاوه بر پروژه ریلی، درباره احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به ایران نیز گفت‌وگو شد. این طرح به‌وضوح منجر به تأمین و برطرف‌کردن کمبودهای گاز کشور خواهد شد و ایران امکان فروش گاز روسیه به کشورهای همسایه را نیز خواهد داشت. این توافق انرژی پتانسیل بالایی برای تقویت اقتصاد دو کشور دارد و وابستگی انرژی ایران را مدیریت می‌کند.

محکومیت حمله آمریکا و هفت شرط دیپلماتیک

ولادیمیر پوتین در این دیدار حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و بمباران سایت‌های هسته‌ای را به شدت محکوم کرد. رئیس‌جمهور روسیه صراحتاً اعلام کرد که تجاوز نظامی به ایران یک جنگ ظالمانه بود و باید هرچه سریع‌تر پایان یابد. او همچنین اعلام آمادگی کرد که هر کمکی که از دستش برمی‌آید برای پایان این جنگ انجام دهد.

سلامی در پاسخ تأکید کرد که هفت شرط به آمریکایی‌ها اعلام شده و تا عمل به آن‌ها، نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه مذاکره‌ای صورت می‌گیرد. دیپلماسی فعلی تنها با هدف آن است که آمریکایی‌ها حقوق ایران را بپردازند. عمل به هفت شرط نشان‌دهنده تغییر رفتار آمریکا خواهد بود. پوتین نیز پیشنهاد خاصی ارائه نکرد اما اشاره کرد که پایان سریع‌تر حالت "نه جنگ و نه صلح" به نفع ایران است.

هشدار به کمک‌رسانان به آمریکا

در ادامه این تحلیل‌ها، سردار بلالی از نیروی دریایی ارتش هشدار داد که در صورت تجاوز جدید، هر کشوری که به آمریکا کمک کند، هدف مشروع ایران خواهد بود. این اعلام مواضع نشان‌دهنده سخت‌گیری نیروهای نظامی ایران نسبت به حمایت‌های بین‌المللی از آمریکا است و تأکید بر بازدارندگی در منطقه دارد.

همزمان با این تحولات سیاسی، وضعیت اقتصادی نیز متغیر است. قیمت طلا و دلار امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و افزایش شدید قیمت طلا مشاهده می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود بارش باران در تهران از عصر امروز تا روز یکشنبه ادامه داشته باشد. تنش در جنوب و دیپلماسی در ویترین، وضعیت فعلی کشور را توصیف می‌کند.

آینده روابط ایران و روسیه

این دیدار و نتایج آن نشان می‌دهد که روابط ایران و روسیه فراتر از همکاری‌های نظامی یا انرژی است. پوتین با تأکید بر لزوم پایان سریع‌تر درگیری‌ها و محکومیت حملات، جایگاه ویژه‌ای برای ایران در منطقه قائل است. این موضع‌گیری می‌تواند الگویی برای کشورهای دیگر در خاورمیانه باشد تا به سمت دیپلماسی فعال‌تر حرکت کنند.

علاوه بر این، پروژه‌های زیرساختی مانند خط ریلی رشت-آستارا و لوله گاز، نشان‌دهنده تعهد روسیه به همکاری اقتصادی با ایران است. این توافق‌ها می‌توانند به کاهش تنش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی کمک کنند. آینده روابط دو کشور به اجرای دقیق این توافقات بستگی خواهد داشت و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شاهد گسترش این همکاری‌ها باشیم.