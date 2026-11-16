سفیر عمان در دیدار با حسین ذوالفقاری بر غیرقابل خدشه بودن روابط ایران و عمان در برابر طوفان‌های منطقه و همکاری‌های دوسویه در مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.

یعرب بن قحطان البوسعیدی ، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیر سلطنت عمان در جمهوری اسلامی ایران، در دیداری رسمی با حسین ذوالفقاری ، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ، بر استواری و غیرقابل تغییر بودن پیوندهای دوجانبه تأکید کرد. وی در این نشست که در ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد، بیان داشت که هرگونه تنش یا طوفان سیاسی در منطقه، به دلیل قوت ریشه‌های تاریخی و دیپلماتیک دو کشور، هیچ‌گونه تأثیر مخربی بر روابط تهران و مسقط نخواهد گذاشت. این دیدار فرصتی بود تا دو طرف بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های امنیتی و مبارزه با شبکه‌های قاچاق موادمخدر تمرکز کنند.

تأکید بر غیرقابل خدشه بودن روابط تاریخی دو کشور

سفیر سلطنت عمان در پاسخ به پرسش‌های مطبوعاتی و گفت‌وگوی تخصصی با مقامات ایرانی، تصریح کرد که روابط ایران و عمان فراتر از تحولات روزمره منطقه‌ای است. البوسعیدی ابراز داشت که حتی در صورت بروز شدیدترین ناآرامی‌ها در خاورمیانه، این پیوندها به دلیل عمق تاریخی و اعتماد متقابل، دست‌نخورده باقی خواهند ماند. وی با تأکید بر این نکته که حکومت عمان موظف است تمام ابعاد روابط با جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند، اعلام نمود که امیدوار است این مأموریت دیپلماتیک با موفقیت کامل به سرانجام برسد و ثبات منطقه را افزایش دهد.

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چالش‌های یک‌ساله و کاهش رشد اقتصادی و تجاری

یعرب بن قحطان البوسعیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به چالش‌های پیش‌آمده در سال نخست فعالیت دیپلماتیک خود در تهران اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که هنوز یک سال از آغاز مأموریتش در جمهوری اسلامی ایران نگذشته است و در بدو ورود با امیدهای بسیار بالایی برای تقویت بیشتر روابط حضور داشته است. با این حال، وی اعتراف کرد که به دلیل اتفاقات اخیر و وضعیت جنگی در یک سال گذشته، موفقیت‌های مورد انتظار در گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور محقق نشده است. سفیر عمان ابراز امیدواری کرد که ناامنی و جنگ هرچه سریع‌تر از منطقه و خاک جمهوری اسلامی ایران رخت ببرد تا فضای مناسب برای تعاملات اقتصادی فراهم شود.

اولویت‌های استراتژیک مبارزه با مواد مخدر و نقش رهبری عمان

در محور اصلی این دیدار، موضوع مبارزه با موادمخدر با رویکردی ویژه و شخصیت‌محور از سوی دولت عمان بررسی شد. البوسعیدی بیان کرد که موضوع مقابله با این پدیده شوم مورد اهتمام ویژه و شخصی "هیثم بن طارق"، سلطان عمان، است. وی توضیح داد که به دلیل اهمیت حیاتی این موضوع، نزدیک‌ترین فرد به سلطان عمان، یعنی رئیس دفتر وی، مأموریت ریاست کمیته مبارزه با موادمخدر را بر عهده دارد. این ساختار نشان‌دهنده اولویت بالای این مسئله در جدول برنامه‌های دیپلماتیک و امنیتی سلطنت عمان است.

همکاری‌های تخصصی و هشدار درباره هدف قرار گرفتن جوانان

سفیر سلطنت عمان بر اهمیت همکاری‌های فنی و تخصصی در حوزه آگاهی‌بخشی درباره انواع مواد مخدر صنعتی تأکید کرد. وی گفت که شناخت دقیق انواع این مواد و روش‌های مبارزه با آن‌ها برای کارشناسان دو کشور حائز اهمیت بالایی است. البوسعیدی با نگاهی به آینده منطقه، جوانان را مهم‌ترین سرمایه کشورهای ایران و عمان دانست و هشدار داد که اگر جوانان در هر کشوری مورد هدف قرار بگیرند، در واقع آینده و وجود آن کشور به خطر افتاده است. وی در پایان با ابراز یقین از امکانات و قدرت جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد که این توانمندی به سلطنت عمان اجازه می‌دهد تا برنامه‌های خود را برای تقویت بیشتر روابط دوجانبه در تمام جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری اجرا کند.