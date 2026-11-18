دیدار سه‌جانبه رهبران آمریکا، چین و روسیه در شنژن برای بررسی تعادل قدرت جهانی و تأثیر آن بر جنگ اوکراین و ایران. بررسی تحولات دیپلماتیک پیش‌بینی شده.

دونالد ترامپ ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین ، رهبران سه قدرت برتر جهان، در پنجمین روز از ماه آذر و همزمان با اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه یا همان اپک، در شهر شنژن چین گرد هم می‌آیند. این نشست که پنجشنبه ۱۹ نوامبر یا ۲۸ آبان برگزار خواهد شد، از کم‌سابقه‌ترین رویدادهای دیپلماتیک سال‌های اخیر است که می‌تواند تصویری تازه از توازن قدرت در جهان ارائه دهد. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که سایه جنگ ایران و آمریکا، جنگ اوکراین و رقابت‌های اقتصادی واشنگتن و پکن همچنان بر روابط بین‌المللی حاکم است و نشان می‌دهد که رهبران این سه کشور که بخش عمده زرادخانه هسته‌ای جهان را در اختیار دارند، قصد دارند برای تعیین سرنوشت آینده ژئوپلیتیک جهان گفت‌وگو کنند.

تفاوت منافع سه قدرت بزرگ جهان

این نخستین نشست سه‌جانبه در سطح رهبران کنونی این کشورهاست و یادآور نشست‌های تاریخی دوران جنگ جهانی دوم مانند کنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ و کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ است. با این حال، یک تفاوت بنیادی بین آن دوران و امروز وجود دارد؛ چراکه دونالد ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین امروز نه متحدانی که درباره آینده جنگ و نظم پس از آن گفت‌وگو می‌کردند، بلکه بازیگرانی با منافع گاه متضاد هستند. مقایسه این نشست با "یالتای جدید" بیش از آنکه توصیف یک توافق قریب‌الوقوع باشد، بیانگر نگرانی از بازگشت دیپلماسی قدرت‌های بزرگ و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کشورهای دیگر است که در آن این سه کشور بازیگران اصلی خواهند بود.

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تهدیدات هسته‌ای و جنگ اوکراین در دستور کار

دونالد ترامپ خواهان گفت‌وگو درباره کاهش زرادخانه‌های اتمی سه کشور شده است، اما شی جین‌پینگ که زرادخانه هسته‌ای کوچک‌تری نسبت به آمریکا و روسیه دارد، تمایل چندانی به پذیرش محدودیت‌های مشابه نشان نداده است. جنگ اوکراین نیز با وجود گزارش‌های متناقض در این مورد که آیا در دستور کار رسمی اجلاس است یا نه، بر فضای مذاکرات سایه خواهد انداخت. واشنگتن پیش‌تر اعلام کرده بود که دونالد ترامپ قصد ندارد این موضوع را در نشست سه‌جانبه مطرح کند، اما گزارش‌های تازه‌تر از احتمال گفت‌وگو درباره آن حکایت دارد و انتظار می‌رود رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس اپک، دیداری جداگانه با ولادیمیر پوتین داشته باشد. اختلافات تجاری آمریکا و چین، محدودیت‌های صادرات فناوری‌های پیشرفته و موضوع تایوان نیز از موضوعاتی هستند که بر روابط طرفین اثر می‌گذارند.

جنگ ایران کانون اصلی مذاکرات استراتژیک

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موارد گفت‌و‌گو در این نشست جنگ ایران خواهد بود و یک مقام ارشد آمریکایی تأیید کرده است که آقای ترامپ قصد دارد موضوع ایران را در گفت‌وگو با همتایانش مطرح کند، هرچند هنوز مشخص نیست واشنگتن چه پیشنهاد مشخصی ارائه خواهد داد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که چین و روسیه، با وجود روابط نزدیک با ایران، اهداف یکسانی را دنبال نمی‌کنند. چین، مهم‌ترین خریدار نفت ایران، از یک سو در حفظ روابط اقتصادی با تهران منفعت دارد و از سوی دیگر، خواهان جلوگیری از گسترش جنگ و اختلال طولانی‌مدت در مسیرهای انتقال انرژی است. پکن همچنین نمی‌خواهد اختلافات بر سر ایران به تقابل تازه‌ای با واشنگتن تبدیل شود و مذاکرات اقتصادی دو کشور را به خطر بیندازد.

نقش روسیه و رقابت‌های دیپلماتیک پکن

مسکو از شرکای راهبردی تهران است، اما ولادیمیر پوتین می‌داند که تنش در خاورمیانه می‌تواند بخشی از توجه و منابع نظامی آمریکا را از جنگ اوکراین منحرف کند. بنابراین، خواسته مسکو الزاماً پایان سریع فشار بر ایران نیست و نشستن در کنار رهبران آمریکا و چین برای او فرصتی برای نمایش جایگاه روسیه به‌عنوان یکی از سه قدرت تعیین‌کننده جهان است. دونالد ترامپ نیز می‌تواند این دیدار را فرصتی برای نشان دادن توانایی خود در مذاکره مستقیم با دو رقیب اصلی آمریکا معرفی کند. پکن و مسکو ممکن است در برابر همکاری با واشنگتن امتیازات خاصی مطالبه کنند؛ چین موضوع ایران را در چارچوب روابط گسترده‌تر اقتصادی با آمریکا و روسیه بدون دریافت امتیاز در پرونده‌های مرتبط با اوکراین یا تحریم‌های غرب، از اهرم نفوذ خود بر تهران استفاده نمی‌کند.

آینده‌نگری دیپلماتیک و پیامدهای نهایی

چین و روسیه می‌توانند بر محاسبات تهران اثر بگذارند، اما تصمیم‌گیری نهایی درباره برنامه هسته‌ای، توان موشکی، تحریم‌ها و شرایط پایان جنگ همچنان به حکومت ایران و ارزیابی آن از موازنه قدرت بستگی خواهد دارد. اختلاف منافع سه کشور، پیچیدگی جنگ و نبود نشانه‌ای از توافق بر سر شرایط پایان آن، احتمال دستیابی به نتیجه‌ای فوری را محدود می‌کند. با این حال، اهمیت نشست شاید در تصمیم‌هایی نباشد که رهبران سه کشور همان روز اعلام می‌کنند، بلکه در چارچوبی باشد که برای مذاکرات بعدی شکل می‌دهند. برای ایران، پرسش اساسی این است که آیا چین و روسیه همچنان نقش تکیه‌گاه‌های سیاسی و اقتصادی تهران را ایفا خواهند کرد یا در چارچوب معامله‌ای گسترده‌تر با آمریکا، برای تغییر مواضع ایران فشار بیشتری وارد خواهند آورد.