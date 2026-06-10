خلاصه: شی جینپینگ و کیم جونگ اون بر سر مسائل مهم به اجماع رسیدند و روابط دو کشور وارد مرحله جدید شد. همزمان، مذاکرات هستهای ایران و آمریکا در سوئیس پیشنهاد شده و محورهای اصلی آن شامل تعلیق ۲۰ ساله غنیسازی، همکاری با آژانس، برچیدن سایتها و بازرسیهای سرزده است. تنشهای اخیر میان ایران و اسرائیل نیز از طریق کانال مذاکراتی کنترل شده است.
رسانه دولتی کره شمالی ، کیسیانای، چهارشنبه ۲۰ خرداد گزارش داد که شی جینپینگ، رییسجمهوری چین ، در پیام تشکری که پس از سفر خود به پیونگیانگ ارسال کرده، گفته است او و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی ، بر سر مسائل مهمی به اجماع رسیده و توافق کردهاند که از صلح منطقهای و جهانی محافظت کنند.
در این پیام گفته شده است دو طرف دیدگاههای عمیقی درباره موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل کردند و بر سر مجموعهای از مسائل مهم و مشترک به اجماع دست یافتند؛ توافقهایی که نشاندهنده عزم دو کشور برای تعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه است. شی با اشاره به آینده روابط چین و کره شمالی گفت که آماده است بر اساس منافع بنیادین و بلندمدت با کیم همکاری کند تا روابط دوجانبه را بهطور مستمر حفظ و تقویت کند و سهم بیشتری در صلح و توسعه منطقهای و جهانی داشته باشد.
او همچنین گفت این سفر با موفقیت به پایان رسیده و روابط دو کشور وارد مرحلهای جدید در تاریخ شده است. شی در ادامه ابراز امیدواری کرد که بار دیگر با کیم دیدار کند. شی جینپینگ از روز دوشنبه تا سهشنبه در پیونگیانگ حضور داشت. این نخستین سفر او به کره شمالی در هفت سال گذشته بود.
خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، گزارش داد که شی گفته است این سفر به درک عمیقتر و جامعتری میان دو کشور منجر شده و مسیر روشنتری برای توسعه روابط فراهم آورده است. بر اساس گزارش رسانههای دولتی هر دو کشور، دو رهبر توافق کردند همکاریها را در حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی گسترش دهند و در عین حال ارتباطات راهبردی میان دولتهای خود را تقویت کنند.
شینهوا نوشت: همکاری عملی در حوزههایی مانند کشاورزی، فناوری و ساختوساز، نیروی محرکه مهمی برای توسعه روابط چین و جمهوری دموکراتیک خلق کره است. رسانههای رسمی چین همچنین اعلام کردند که دو کشور باید از بازگشایی کامل گذرگاههای مرزی و ازسرگیری پروازهای غیرنظامی و قطارهای بینالمللی مسافربری حداکثر بهره را ببرند.
در گزارشهای دیگری که خبرگزاری دولتی کره شمالی چهارشنبه منتشر کرد، آمده است که دو رهبر در برج دوستی چین و کره در پیونگیانگ، یادبودی برای سربازان چینی کشتهشده در جنگ کره، ادای احترام کردند و همچنین از یک مدرسه آموزش سیاسی برای کادرهای حزبی بازدید به عمل آوردند. در خبر دیگری، نیویورکتایمز در گزارشی که شامگاه سهشنبه ۱۹ خرداد منتشر کرد، نوشت آمریکا پیشنهاد کرده مذاکرات مفصل با جمهوری اسلامی تابستان پیشِ رو در سوئیس برگزار شود.
به گفته این مقامها و دیپلماتها، گفتوگوها در حال حاضر به چهار محور اصلی شامل تعلیق ۲۰ ساله هرگونه غنیسازی اورانیوم، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای رقیقسازی اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، برچیدن سه سایت نطنز، فردو و اصفهان و موافقت تهران با بازرسیهای سرزده آژانس رسیده است. به نوشته نیویورکتایمز، هنوز روشن نیست که تازهترین تحولات، از جمله اظهارات سهشنبه ترامپ مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی یک بالگرد آمریکایی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و ایالات متحده ناچار به پاسخگویی خواهد بود، آیا مذاکرات را به عقب خواهد راند یا نه.
این رسانه نوشت: ایالات متحده ماههاست از ایران خواسته است بپذیرد دستکم به مدت ۲۰ سال هیچگونه غنیسازی اورانیوم انجام ندهد. ایرانیها در مقابل پیشنهاد توقف ۱۰ ساله را مطرح کردهاند، اما مقامهای آمریکایی معتقدند آنها در نهایت به ۱۵ سال رضایت خواهند داد. به گفته دو مقام آمریکایی آشنا با مذاکرات، ایالات متحده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نهاد بازرسی سازمان ملل، همکاری خواهد کرد تا ذخایر اورانیوم غنیشده ایران را رقیق کند.
مقامهای آمریکایی برای خود نقشی فعال در جابهجایی و مدیریت مواد هستهای در نظر گرفتهاند؛ چیزی که ایران همواره آن را ممنوع کرده است. مقامهای ایرانی میگویند ایالات متحده تنها نقش ناظر خواهد داشت. ایالات متحده میخواهد بازرسان بینالمللی بتوانند هر زمان و در هر نقطهای در داخل ایران، بازرسی سرزده انجام دهند. روشن نیست دولت ایران با این موضوع موافقت خواهد کرد یا نه.
این گزارش همچنین اشاره میکند که هرچند ایالات متحده خواستار برچیدن سه سایت هستهای اصلی نطنز، فردو و اصفهان شده است، جمهوری اسلامی درباره برچیدن دو مرکز گفتوگو کرده است و اصرار دارد یکی از آنها را باز و فعال نگه دارد. به نوشته نیویورکتایمز، این موضوع از جمله موارد مشکلساز در روند گفتوگوهای جاری است.
نیویورکتایمز سفر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا و جرد کوشنر، دیگر عضو تیم مذاکرهکننده آمریکا، به آزمایشگاه فوقمحرمانه هستهای در ایالت تنسی را نشانهای از آماده شدن ایالات متحده برای چگونگی برخورد با ذخایر ۱۱ تنی اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است. دو مقام آمریکایی به این روزنامه گفتند کانال مذاکراتی میان عراقچی و ویتکاف، از شامگاه یکشنبه تا بامداد دوشنبه، نقشی حیاتی در پیشگیری از گسترش تخاصم میان اسرائیل و جمهوری اسلامی ایفا کرد.
در این بازه زمانی ویتکاف پیامهایی را منتقل کرد و از حکومت ایران خواست در تبادل حملات موشکی با اسرائیل از تشدید تنش خودداری کند. مقامها گفتند این گفتوگوها در اعلام ایران مبنی بر توقف شلیک به اسرائیل نقش داشت. سپس ترامپ نتانیاهو را تحت فشار گذاشت تا حمله برنامهریزیشده در داخل ایران را لغو کند. مقامهای کاخ سفید ابراز خوشبینی میکنند که درگیری میان اسرائیل و ایران فقط یک انحراف کوتاهمدت باشد
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