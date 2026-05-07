دیدار ترامپ و لولا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن

دیدار دونالد ترامپ و لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، با نتایج مثبت همراه بوده است. این دیدار در حالی انجام گرفته است که دو کشور همچنان در موضوعاتی مانند سیاستهای اقتصادی و ائتلافهای بینالمللی اختلاف نظر دارند. همچنین، اتحادیه اروپا ۷ میلیون دلار برای رصد خشونت شهرکنشینان اسرائیلی اختصاص داده است و قیمت طلا ۱۸ عیار نیز افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری «الجزیره»، دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق آمریکا، پس از دیدار با «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیسجمهور برزیل، در شبکههای اجتماعی نوشت که این مذاکرات «بسیار خوب» پیش رفته و قرار است در ماههای آینده دیدارهای بیشتری برگزار شود.
این دیدار درحالی انجام گرفته است که همچنان در موضوعاتی مانند سیاستهای اقتصادی و ائتلافهای بینالمللی تفاوتهای چشمگیری بین دو کشور وجود دارد. مقامات برزیلی با توجه به تنشهای سال گذشته بر سر سیاستهای تعرفهای ترامپ و همچنین خشم او نسبت به محاکمه و محکومیت «ژائیر بولسونارو»، رئیسجمهور پیشین برزیل، امیدوار بودند این دیدار به نتیجه مثبتی منجر شود. ترامپ سال گذشته تعرفههای ۵۰ درصدی بر کالاهای برزیلی اعمال کرده بود که از بالاترین نرخها بر واردات آمریکا محسوب میشد.
ترامپ بعدها بخش عمده این تعرفهها را لغو کرد؛ اقدامی که تا حدی برای مهار افزایش قیمت مواد غذایی در آمریکا انجام شد. در ماه فوریه، دیوان عالی آمریکا تعرفههای جهانی اعمالشده توسط ترامپ تحت قانون وضعیت اضطراری ملی را لغو کرد و بسیاری از تعرفههای باقیمانده حذف شدند. با این حال، کالاهای برزیلی همچنان با تعرفه اضافی ۱۰ درصدی مواجهاند که قرار است در ماه ژوئیه منقضی شود.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا ۷ میلیون دلار برای رصد خشونت شهرکنشینان اسرائیلی اختصاص داده است. این اقدام در حالی انجام میگیرد که تنشها در مناطق تحت اشغال همچنان ادامه دارد و جامعه بینالمللی نگرانی خود را از افزایش خشونت در این مناطق اعلام کرده است. همچنین، قیمت طلا ۱۸ عیار امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با افزایش مواجه شده است.
این افزایش در حالی است که بازار جهانی طلا همچنان تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نگرانیهای اقتصادی و سیاسی قرار دارد. تحلیلگران معتقدند که این افزایش ممکن است به دلیل تقاضای بیشتر برای سرمایهگذاری در طلا به عنوان یک دارایی امن باشد
