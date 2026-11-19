بررسی دیدار ترامپ و پوتین در حاشیه آپک، رونمایی ۱۵۱ ربات از چین و آخرین وضعیت قیمت طلا در بازارهای جهانی و داخلی.

در حاشیه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APeC) در شهر شنژن چین، دیداری کوتاه اما پربازده میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رخ داد. این ملاقات که در فضایی غیررسمی و کناری برنامه‌های اصلی برگزار شد، توجه رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرد.

تحلیل دیدار ترامپ و پوتین در شنژن

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، در این ملاقات کوتاه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرد. این رویداد که به عنوان یک گفتگوی حاشیه‌ای در جریان اجلاس شنژن طبقه‌بندی می‌شود، نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک برای تعامل دوجانبه است.

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پوتین نیز در همین اجلاس حضور داشت و این دیدار می‌تواند تأثیرگذارترین رویداد سیاسی در میان خبرهای تکنولوژیک و اقتصادی اعلام شده باشد. تحلیلگران بر این باورند که این ملاقات فرصتی برای بررسی وضعیت کنونی روابط واشنگتن و مسکو پیش از تحلیف رسمی ترامپ فراهم می‌کند.

نمایش قدرت فناوری ۱۵۱ ربات انسان‌نما

در کنار مسائل سیاسی، چین با نمایش هماهنگ ۱۵۱ ربات انسان‌نما، تلاش کرد فناوری پیشرفته خود را به رهبران جهان معرفی کند. این رقاصی دقیق و برنامه‌ریزی شده که در حضور سران کشورهای عضو آپک انجام شد، به عنوان اقدامی عمدی برای به نمایش گذاشتن توانمندی‌های صنعتی چین تعبیر می‌شود.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در سخنانی طولانی که کمی بیش از ۲۰ دقیقه به طول انجامید، بر لزوم سازگاری با شرایط جدید تأکید کرد. وی اظهار داشت که همه اعضای خانواده آسیا و اقیانوسیه در یک قایق هستند و باید برای عبور از طوفان‌ها با هم همکاری کنند.

این نمایش تکنولوژیک در حالی صورت گرفت که شی جین‌پینگ اعلام کرد چین مرکز پژوهشی جامعه آسیا و اقیانوس آرام را در شنژن تأسیس خواهد کرد. او همچنین از اختصاص ۲۰ میلیون دلار برای حمایت از همکاری‌های عملی در چارچوب آپک خبر داد.

تأثیرات اقتصادی و بازار سرمایه در روز اجلاس

در حوزه اقتصادی و بازارهای مالی، قیمت طلای ۲۴ عیار در تاریخ پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و روند نزولی را تجربه کرد. این کاهش قیمت نشان‌دهنده نوسانات لحظه‌ای بازار طلا در روز برگزاری اجلاس بود و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد.

همچنین قیمت طلای ۱۸ عیار در همین تاریخ ثبت شد و شاهد ریزش قیمت طلا در بازارهای داخلی بودیم. این رویدادها نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی تحولات سیاسی جهانی با بازارهای مالی و تأثیرگذاری آن‌ها بر قیمت‌گذاری کالاهاست.