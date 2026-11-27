دیدار رجب طیب اردوغان و خلیفه حفتر در آنکارا؛ تلاشی برای متحد کردن طرابلس و بنغازی و گسترش همکاری‌های انرژی و نظامی لیبی و ترکیه.

رجب طیب اردوغان ، رئیس‌جمهوری ترکیه، روز ۲۵ نوامبر ۲۰۲۶ در مجموعه ریاست‌جمهوری بش‌تپه در آنکارا ، از مارشال خلیفه حفتر ، فرمانده کل ارتش ملی لیبی ، و هیات همراه او استقبال کرد. این دیدار نمادی از تغییر بنیادین در سیاست خارجی آنکارا است که از حمایت صرف از دولت طرابلس به سمت درگیر شدن فعال با رهبران بنغازی برای ایجاد اتحاد ملی حرکت کرده است.

تغییر استراتژی ترکیه به سمت متحدسازی لیبی

سفر رسمی خلیفه حفتر به پایتخت ترکیه نشان‌دهنده ورود روابط میان آنکارا و فرمانده ارتش ملی لیبی به مرحله‌ای تازه و عملیاتی است. در این دیدار که با حضور مقامات ارشد نظامی و دیپلماتیک ترکیه برگزار شد، تمرکز اصلی بر پیشبرد روند میانجیگری برای یکپارچه‌سازی نیروهای نظامی طرابلس و بنغازی بود. ترکیه که سال‌ها حامی دولت وفاق ملی در طرابلس بوده، اکنون با اتخاذ سیاست "لیبی واحد"، تلاش می‌کند تا تنش‌های داخلی این کشور را از طریق دیپلماسی نظامی و سیاسی کاهش دهد.

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مذاکرات سیاسی و نظامی میان آنکارا و بنغازی

خلیفه حفتر شامگاه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ وارد آنکارا شد و با هیاتی متشکل از سه پسرش شامل ارتشبد صدام حفتر، معاون فرمانده کل ارتش ملی لیبی، خالد حفتر، رئیس ستاد کل ارتش ملی لیبی، و بلقاسم حفتر، رئیس صندوق توسعه و بازسازی لیبی، همراه بود. در فرودگاه آنکارا، ارتشبد سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، مراسم استقبال رسمی را برپا کرد. پس از این استقبال، حفتر با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، و یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه، دیدارهای دوجانبه انجام داد. در این مذاکرات، آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، نیز حضور داشتند و درباره ابعاد مختلف همکاری‌ها گفتگو کردند.

نقش کمیته شش‌به‌شش و آینده انتخابات لیبی

یکی از محورهای اصلی گفتگوها، نقش کمیته "۶+۶" در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی برای برگزاری انتخابات در لیبی بود. این کمیته که از شش نماینده طرابلس و شش نماینده بنغازی تشکیل شده، وظیفه تدوین پیش‌نویس قوانین انتخاباتی را بر عهده دارد. ترکیه قصد دارد با میزبانی فعالیت‌های این کمیته در آنکارا و ارائه حمایت حقوقی و فنی، به فرآیند سیاسی لیبی سرعت بخشد. رسانه‌های لیبی گزارش داده‌اند که طرفین در ماه اکتبر ۲۰۲۶ درباره ایجاد مرکز فرماندهی نظامی مشترک در شهر سرت و تقسیم مسئولیت‌های ستاد کل نیروهای مسلح نیز مذاکره کرده‌اند.

همکاری‌های انرژی و چالش‌های حقوقی دریایی

موضوع انرژی و نفت در این دیدارها اهمیت ویژه‌ای داشت. ترکیه پیش‌تر مجوزهای اکتشاف نفت و گاز را به شرکت نفت ترکیه واگذار کرده بود، اما بخش اصلی ذخایر نفتی لیبی در مناطق شرقی و جنوبی تحت کنترل خلیفه حفتر قرار دارد. تصویب توافق‌نامه تعیین حدود حوزه‌های صلاحیت دریایی میان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ توسط مجلس نمایندگان لیبی، تحلیقی مهم در روابط دو کشور محسوب می‌شود. این مجلس که تحت نفوذ حفتر است، سال‌ها این توافق ۲۰۱۹ را غیرقانونی دانسته بود، اما اکنون با حضور وزیر انرژی ترکیه، زمینه‌های جدید همکاری در شرق مدیترانه بررسی می‌شود.

برنامه سفر اردوغان به لیبی در دسامبر

سفر پیش‌رو رجب طیب اردوغان به لیبی در روزهای ۸ و ۹ دسامبر ۲۰۲۶، گام بعدی در این استراتژی دیپلماتیک است. اردوغان که در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ در استانبول با عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی دیدار کرده بود، تلاش می‌کند از این سفر برای تثبیت توافق‌های حاصل‌شده در آنکارا استفاده کند. هدف نهایی آنکارا حفظ منافع قبلی در طرابلس و همزمان گسترش نفوذ در بنغازی از طریق ایجاد ساختار فرماندهی واحد نظامی و یکپارچگی اقتصادی است.