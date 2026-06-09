دیاسپورا صرفا جابهجایی در مکان نیست، بلکه نوعی وضعیت بودن در جهان است. این وضعیت در آن است که پیوند انسان با زبان، حافظه، سیاست، نهادهای قدرت، اقتصاد روزمره و حتی تصور آینده، آرام و بیصدا دچار فرسایش میشود. در این میان، نقش حکومتها را نمیتوان در حاشیه گذاشت، اما این نقش همیشه مستقیم و آشکار نیست؛ گاهی در قانون است، گاهی در سکوت، گاهی در نحوه دیدهشدن یا نادیدهماندن.
دیاسپورا را معمولا با تصویر انسانهایی میشناسند که از مرزها عبور کردند و در جغرافیایی دیگر زندگی تازهای آغاز کردند. این تصویر روشن و آشناست، اما تنها سطح بیرونی پدیدهای است که در ژرفای خود چندلایه، لغزان و متناقض است.
دیاسپورا صرفا جابهجایی در مکان نیست، بلکه نوعی وضعیت بودن در جهان است. در این وضعیت پیوند انسان با زبان، حافظه، سیاست، نهادهای قدرت، اقتصاد روزمره و حتی تصور آینده، آرام و بیصدا دچار فرسایش میشود. از جایی سادهتر میتوان آغاز کرد: از یک لحظه روزمره. فردی در خیابانی آشنا راه میرود، اما احساس میکند این شهر دیگر کاملا «او را نمیشناسد».
این دقیقا همان نقطهای است که دیاسپورا، بیآنکه مهاجرتی رخ داده باشد، آغاز میشود. در این میان، نقش حکومتها را نمیتوان در حاشیه گذاشت، اما این نقش همیشه مستقیم و آشکار نیست؛ گاهی در قانون است، گاهی در سکوت، گاهی در نحوه دیدهشدن یا نادیدهماندن. وطن، پیش از آنکه خاک باشد، مجموعهای از پیوندهای نامرئی میان انسانهاست. حکومتها با کیفیت حکمرانی خود تعیین میکنند که این تجربه به احساس تعلق تبدیل شود یا به احساس فاصله
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