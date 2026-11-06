دکتر محرابی: خاورمیانه در چارچوب چهار بلوک قدرت پارسی، ترکی، عبری و عربی

تحلیل دکتر علیرضا محرابی از معماری ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و تأثیر تحولات اکتبر ۲۰۲۳ بر جایگاه ایران در میان چهار بلوک قدرت منطقه‌ای.

تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تعادلات استراتژیک ایران و منطقه غرب آسیا را وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و غامض‌تر کرده است. پیامدهای راهبردی عملیات طوفان‌الاقصی در کنار تجربه جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه، موازنه‌های پیشین قدرت را با چالش جدی مواجه ساخته است. این رویدادها بر ابهامات امنیتی، آرایش ائتلاف‌های منطقه‌ای و الگوهای بازدارندگی تأثیر مستقیم گذاشته‌اند. موقعیت بازیگران فرامنطقه‌ای نیز در چنین شرایطی دگرگون شده و مرز میان رقابت و تقابل سیال‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.

معماری نوین ژئوپلیتیک خاورمیانه

خاورمیانه از منظر ژئوپلیتیکی مصداق یک کمربند شکننده (Shatterbelt) است که تاریخ چند هزار ساله آن نشان‌دهنده عدم امکان سلطه یک قدرت واحد بر سراسر این منطقه است. در تمام دوره‌های تاریخی، دو کانون عمده قدرت در این جغرافیا حضور داشته و خطوط گسل ژئوپلیتیکی را شکل داده‌اند. در دوران باستان، امپراتوری ایران و امپراتوری روم دو قدرت اصلی بودند که شرق مدیترانه و حوزه نفوذ ایرانی را تقسیم می‌کردند. این تقابل قدرت پس از پذیرش اسلام و ظهور امپراتوری اسلامی نیز با تغییر ماهیت ادامه یافت و امپراتوری اسلامی تا آناتولی و قسطنطنیه نفوذ پیدا کرد.

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امپراتوری روم شرقی با محوریت قسطنطنیه همچنان در بخش‌هایی از این جغرافیا حضور داشت و خطوط گسل ژئوپلیتیکی پابرجا ماند. در دوره‌های متأخرتر، دو قدرت مهم منطقه‌ای یعنی امپراتوری صفوی و امپراتوری عثمانی به‌عنوان دو کانون اصلی قدرت تثبیت شدند. تحولات ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال گذشته خاورمیانه را می‌توان در چارچوب رقابت میان این دو امپراتوری بزرگ تحلیل کرد. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول، مداخله قدرت‌های خارجی و حمایت از شکل‌گیری جریان صهیونیستی زمینه را برای تثبیت یک کانون جدید قدرت فراهم کرد.

چهار بلوک قدرت در منطقه غرب آسیا

آرایش قدرت در خاورمیانه معاصر پیچیده‌تر شده و امروز می‌توان از چهار بلوک قدرت در منطقه سخن گفت: بلوک قدرت پارسی، بلوک قدرت ترکی، بلوک قدرت عربی و بلوک قدرت عبری. این چهار کانون قدرت، معماری ژئوپلیتیکی امروز خاورمیانه را تشکیل می‌دهند. در دوران معاصر، تثبیت یک کانون قدرت سیاسی و جغرافیایی با محوریت عبری در حدود ۸۰ تا ۹۰ سال گذشته اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. این روند تدریجی با کنگره صهیونیستی و فعالیت‌های تئودور هرتسل در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد.

نکته مهم دیگر در این آرایش قدرت، تفاوت در پویایی و انسجام این بلوک‌هاست. در شرایط کنونی، سه بلوک قدرت پارسی، ترکی و عبری از پویایی و فعالیت بیشتری برخوردارند. اما بلوک قدرت عربی دست‌کم در وضعیت فعلی، استقلال و انسجام راهبردی لازم را ندارد و تا حد زیادی به قدرت‌های خارجی وابستگی دارد. این بلوک به‌ویژه به ایالات متحده آمریکا وابستگی استراتژیک دارد که این وابستگی را در معادلات منطقه‌ای برجسته کرده است.

پیامدهای راهبردی برای جایگاه ایران

با وجود این وابستگی، احتمال تثبیت یک قدرت هژمونیک مستقل در جهان عرب وجود دارد که در صورت تحقق، بلوک عربی به بازیگری فعال‌تر در معادلات منطقه تبدیل می‌شود. دکتر علیرضا محرابی، تحلیلگر ارشد حوزه ژئوپلیتیک و استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، بر این نکته تأکید دارد که ایران باید با درک دقیق این معماری قدرت به آینده منطقه بنگرد. جایگاه آینده ایران در این نظم نوین به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های راهبردی منطقه تبدیل شده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند خاورمیانه وارد مرحله‌ای تازه از دگرگونی نظم ژئوپلیتیکی شده است که مختصات نهایی آن هنوز روشن نیست. این دگرگونی نشان می‌دهد که محیط امنیتی ایران با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبروست. مرز میان نظم و بی‌نظمی منطقه‌ای بیش از گذشته سیال شده و ایران با محیطی روبه‌رو است که در آن بازدارندگی و رویارویی به هم تنیده‌اند. نگرش‌های متفاوت درباره آینده و نظم مطلوب خاورمیانه، پیچیدگی‌های محیط راهبردی ایران را افزایش داده است.

چشم‌اندازهای پیش‌رو و معماری نظم منطقه‌ای

برای واکاوی ابعاد ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جایگاه کنونی ایران، بررسی چشم‌اندازهای پیش‌روی آن در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ضروری است. دکتر محرابی صاحب تألیفاتی همچون "ژئوپلیتیک و تحول اندیشه حکومت در ایران" است و دیدگاه‌های او مبناي تحلیل‌های راهبردی قرار دارد. مسائل همچون طرح اسرائیل بزرگ، تحولات تنگه هرمز و معادلات قدرت در قفقاز بر پیچیدگی‌های محیط راهبردی ایران افزوده‌اند.

ارزیابی نظم ژئوپلیتیکی حاکم بر خاورمیانه نیازمند توجه به مبانی و ویژگی‌های ساختاری شکل‌گیری این منطقه است. ایران امروز در مواجهه با معماری قدرت و آرایش ژئوپلیتیکی خاصی در محیط پیرامونی خود قرار گرفته است. درک این آرایش چهار بلوک قدرت و پویایی نامتوازن آن‌ها، کلید اصلی برای تدوین سیاست‌های خارجی و راهبردهای امنیتی ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود. آینده منطقه در گرو تعامل یا تقابل این چهار کانون اصلی قدرت تعریف خواهد شد.