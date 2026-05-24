وزرای خارجه قطر و کويت در تماس تلفني به پاکستان براي تشکيل شوراي امنيتي و حل و فصل مسائل منطقه اي دعوت کردند.

وزرای خارجه قطر و کویت در تماسی تلفنی درباره تلاش‌های میانجیگری پاکستان میان آمریکا و ایران و هماهنگی تلاش‌ها برای حمایت از میانجیگری با هدف کاهش تنش رایزنی کردند.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزير و وزير خارجه قطر و جراح جابر الاحمد الصباح وزير خارجه کويت تلفني گفتگو کردند. در اين تماس تلفني روابط دو کشور و راه‌های حمايت و توسعه آن و تلاش‌های بينجیگری پاکستان بين امريكا و ايران مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف همچنین درباره هماهنگی تلاش‌ها برای حمايت از بينجیگری با هدف کاهش تنش که به تقويت امنيت و ثبات در منطقه کمک می‌کند، رایزنی کردند.

بن عبدالرحمن در پایان بر اهميت حمايت از تلاش‌های بينجیگری جاری برای دستيابی به توافق صلح پایدار تأكيد کرد





