وزرای خارجه قطر و کويت در تماس تلفني به پاکستان براي تشکيل شوراي امنيتي و حل و فصل مسائل منطقه اي و efetu اللدة دعوت کردند.
وزرای خارجه قطر و کویت در تماسی تلفنی درباره تلاشهای میانجیگری پاکستان میان آمریکا و ایران و هماهنگی تلاشها برای حمایت از میانجیگری با هدف کاهش تنش رایزنی کردند.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزير و وزير خارجه قطر و جراح جابر الاحمد الصباح وزير خارجه کويت تلفني گفتگو کردند. در اين تماس تلفني روابط دو کشور و راههای حمايت و توسعه آن و تلاشهای بينجیگری پاکستان بين امريكا و ايران مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف همچنین درباره هماهنگی تلاشها برای حمايت از بينجیگری با هدف کاهش تنش که به تقويت امنيت و ثبات در منطقه کمک میکند، رایزنی کردند.
بن عبدالرحمن در پایان بر اهميت حمايت از تلاشهای بينجیگری جاری برای دستيابی به توافق صلح پایدار تأكيد کرد
پاکستان توافق تبادل زيست در خور بينالمللي مهمان رسمي توسط