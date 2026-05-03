قطعی گسترده اینترنت در ایران، زندگی شهروندان را مختل کرده و خسارات اقتصادی و روانی فراوانی به بار آورده است. افزایش قیمت کانفیگ و ویپیان و روی آوردن به روشهای پرهزینه و غیرقانونی برای دسترسی به اینترنت، نشاندهنده عمق بحران است.
در طی دو ماه گذشته، میلیونها نفر در ایران از دسترسی به اینترنت جهانی محروم بودهاند. این قطعی گسترده، زندگی روزمره شهروندان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
در حالی که پرداخت هزینههای گزاف، تنها راه اتصال به اینترنت برای بسیاری از افراد بوده، عدهی محدودی با استفاده از روشهایی مانند اینترنت پرو، سیمکارتهای سفید و خبرنگاری، به اینترنت دسترسی پیدا کردهاند. افزایش سرسامآور قیمت کانفیگ و ویپیان نیز باعث شده تا بسیاری از مردم از اتصال به اینترنت بینالمللی صرفنظر کنند.
با این حال، با طولانی شدن مدت قطعی اینترنت، به نظر میرسد افراد بیشتری در داخل ایران، با توسل به روشهای پرهزینه مانند خرید حجمی فیلترشکن یا روشهای غیرقانونی مانند اتصال به استارلینک، به دنبال راهی برای دسترسی به اینترنت هستند. برخی از مخاطبان رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی، تجربیات خود از اتصال مجدد به اینترنت پس از مدت طولانی را به اشتراک گذاشتهاند و از قیمتهای بالا و کیفیت پایین کانفیگ و ویپیان ابراز نارضایتی کردهاند.
یکی از مخاطبان با پرداخت ۲.۵ میلیون تومان برای یک کانفیگ، این قطعی را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده و به تاثیر منفی آن بر سلامت روانی خود اشاره کرده است. یک پزشک نیز از عدم امکان دسترسی به منابع پزشکی آنلاین به دلیل هزینههای بالا و قطع ارتباط با خواهرش در خارج از کشور گلایه کرده است. حتی با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان برای هر گیگابایت، برقراری تماس تصویری امکانپذیر نیست.
برخی دیگر پس از دو ماه، با خرید اینترنت پرو توانستهاند به اینترنت وصل شوند، اما جذابیت سابق شبکههای اجتماعی را از دست دادهاند، زیرا نمیخواهند هزینهی زیادی را صرف گشتوگذار بیهدف کنند. استفاده از اینترنت پرو به عنوان یک راه حل ناگزیر برای ادامه زندگی روزمره در نظر گرفته میشود، اما برخی آن را تبعیضآمیز و گامی به سوی اینترنت طبقاتی میدانند.
این در حالی است که دارندگان کسبوکارهای آنلاین از صدمات جبرانناپذیر قطعی اینترنت به درآمد و معیشت خود خبر میدهند. بسیاری از آنها ماههاست درآمدی نداشتهاند و صفحات فروشگاههای آنلاینشان از مدار الگوریتم خارج شده است. برخی از ورشکستگی و بسته شدن کارگاههایشان میگویند و برخی دیگر مجبور به فروش اجناس خود با قیمتهای پایینتر از حد معمول شدهاند.
در این میان، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی، مجموع خسارت مستقیم و غیرمستقیم قطعی اینترنت را روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار تخمین زده است. زهرا بهروز آذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان، نیز اعلام کرده که زنان بیشترین آسیب را از این قطعی متحمل شدهاند. وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان مبنی بر آزادی اینترنت و مقابله با فیلترینگ، اکنون در شبکههای اجتماعی بازنشر میشود و کاربران از او میخواهند به قول خود عمل کند.
با این حال، برخی او را به عهدشکنی و استفاده تبلیغاتی از حق دسترسی به اینترنت متهم کردهاند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز با تایید مطالبهی مردم برای دسترسی به اینترنت جهانی، به دلیل شرایط جنگ، نیاز به بررسی این موضوع توسط نهادهای مختلف را مطرح کرده است
