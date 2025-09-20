دو سال پس از آغاز عملیات ضدتروریستی آذربایجان در قره‌باغ، باکو کنترل کامل منطقه را به دست گرفت. عملیات 24 ساعته منجر به خلع سلاح نیروهای ارمنی، بازگشت حاکمیت و آغاز روند بازسازی شد. مذاکرات صلح با ارمنستان ادامه دارد.

دو سال پس از آغاز عملیات ضدتروریستی آذربایجان در قره‌باغ ، جمهوری آذربایجان کنترل کامل این منطقه را به دست گرفت و روند بازسازی و تثبیت حاکمیت در این مناطق به پایان رسید. این تحول مهم، فصل جدیدی را در تاریخ منطقه رقم زد و نشان‌دهنده پیروزی قاطع باکو در راستای برقراری حاکمیت ملی و دفع تهدیدات تروریستی بود. عملیات مذکور که با نام « عملیات ضدتروریستی » شناخته می‌شود، در 19 سپتامبر 2023 آغاز شد و تنها در مدت 24 ساعت به پایان رسید، که این امر حاکی از سرعت عمل و توانمندی بالای ارتش آذربایجان بود.

این عملیات منجر به خلع سلاح نیروهای غیرقانونی ارمنستانی در منطقه، انحلال ساختارهای خودخوانده و در نهایت، بازگشت شهرهای استراتژیک خانکندی، خوجالی، خوجاوند و آقدره به حاکمیت آذربایجان شد. این رویدادها نه تنها به برقراری امنیت و ثبات در منطقه کمک شایانی کرد، بلکه زمینه‌ساز آغاز فرآیند بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین احیای حقوق شهروندی برای ساکنان این مناطق شد. دولت آذربایجان با تأکید بر اهمیت ادغام و برخورداری برابر از حقوق شهروندی، تلاش‌های گسترده‌ای را برای جذب و پذیرش شهروندان ارمنی ساکن قره‌باغ آغاز کرد، اما متاسفانه اکثریت آن‌ها ترجیح دادند به ارمنستان مهاجرت کنند. در جریان این عملیات، 204 نظامی آذربایجانی جان خود را از دست دادند و بیش از 300 نفر از نیروهای ارمنستانی نیز کشته شدند، که این آمار نشان‌دهنده شدت درگیری‌ها و هزینه‌های انسانی ناشی از این منازعه است. \در پی این تحولات، روسیه که پیش از این نیروهای حافظ صلح خود را در منطقه مستقر کرده بود، اقدام به خارج کردن این نیروها کرد. همزمان، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، با هدف گرامیداشت این پیروزی تاریخی، سالروز تکمیل تمامیت ارضی کشور در 20 سپتامبر را «روز حاکمیت» نامگذاری کرد. این اقدام نشان‌دهنده اهمیت این رویداد در نزد دولت و ملت آذربایجان و همچنین تأکید بر عزم راسخ برای حفظ و تقویت حاکمیت ملی بود. پس از پایان عملیات، مذاکرات صلح بین آذربایجان و ارمنستان با شدت بیشتری ادامه یافت. این مذاکرات که با میانجیگری کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده آمریکا، انجام می‌شد، در نهایت به امضای توافق‌نامه صلح منجر شد. این توافق‌نامه، که نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب می‌شود، هیچ‌گونه جایگاه ویژه‌ای برای ارامنه قره‌باغ در نظر نگرفته است و این امر، یکی از موضوعات مورد بحث در این توافق‌نامه بود. این تحولات، چشم‌انداز جدیدی را برای منطقه قفقاز جنوبی ترسیم می‌کند و فرصت‌های تازه‌ای را برای صلح، ثبات و توسعه پایدار فراهم می‌آورد. لازم به ذکر است که خبرگزاري آناتولي اخبار خود را از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال می‌کند و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل، لطفاً تماس گرفته و مشترك شوید.\از سوی دیگر، مسائل مربوط به زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد شده، از جمله قره‌باغ، به عنوان یک اولویت در دستور کار دولت آذربایجان قرار دارد. برنامه‌های گسترده‌ای برای بازسازی شهرها و زیرساخت‌های تخریب شده در جریان درگیری‌ها، از جمله خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و جاده‌ها در حال اجراست. هدف از این برنامه‌ها، ایجاد شرایط زندگی مناسب برای ساکنان منطقه، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی و در نهایت، توسعه اقتصادی پایدار است. علاوه بر این، تلاش‌ها برای پاکسازی مین‌های زمینی که سال‌ها در این مناطق کاشته شده‌اند، با جدیت ادامه دارد. این اقدام، گامی ضروری برای اطمینان از امنیت ساکنان و فراهم آوردن زمینه برای بازگشت پناهندگان و آوارگان است. همچنین، موضوع کریدور زنگزور و نقش آن در اتصال آذربایجان به نخجوان و ترکیه، یکی دیگر از موضوعات مهم در این دوره است. این کریدور، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک قطب انرژی و لجستیک در منطقه دارد و می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و ترانزیتی بین کشورهای منطقه کمک شایانی کند. این تحولات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای قفقاز جنوبی است، البته به شرطی که طرفین به تعهدات خود در قبال صلح و ثبات منطقه‌ای پایبند باشند و با حسن نیت، در جهت حل و فصل اختلافات و ایجاد همکاری‌های دوجانبه گام بردارند. همچنین باید اشاره کرد که کمبود فضاهای آموزشی در استان اردبیل، از جمله مشکلاتی است که نیازمند توجه و رسیدگی فوری است. وجود مدارس کانکسی و تراکم بالای کلاس‌ها، نشان‌دهنده نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش است





