مقایسه‌ای بین فیلم «نیمه‌شب» و سریال «بیگانگان» در نحوه بازنمایی مهاجران افغانستانی و تاثیر این بازنمایی‌ها بر افکار عمومی و روابط اجتماعی.

در ایام نوروز ۱۴۰۵ و در بحبوحه جنگ رمضان ، تماشاگر ایرانی در میانه دو روایت کاملا متضاد از یک پدیده قرار می‌گیرد. از یک سو، فیلم سینمایی «نیمه‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که در ایام نوروز در سینماها روی پرده رفته و از سوی دیگر، سریال «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل که هر شب از شبکه سه سیما میهمان خانه‌هاست.

هر دو اثر به نحوی با مقوله «دیگری» و «مهاجر» سروکار دارند، اما شیوه بازنمایی‌شان چنان در دو قطب متضاد قرار می‌گیرد که آدمی را به تأمل عمیق وا‌می‌دارد؛ از «نیمه‌شبی» که جاسوس‌پروری می‌کند و «بیگانگانی» که مسیر همدلی و هم‌زبانی را پیشه می‌سازند. فیلم «نیمه‌شب» که نخستین اثر سینمایی درباره جنگ 12روزه رژیم صهیونیستی با ایران در خرداد ۱۴۰۴ است، در نیم‌ساعت پایانی خود، مهاجران افغانستانی را در قامت جاسوسان اسرائیل بازنمایی می‌کند.

مهدویان در نشست خبری فیلم در جشنواره فجر، خود را «مرزبان فرهنگی ایران» خواند و از مرزهای فرهنگی سخن گفت. اما این مرزبانی فرهنگی در خود فیلم کجا تجلی یافت؟ آنجا که مهاجر هم‌زبان و هم‌فرهنگ، به جای آنکه در کنار ایرانیان در آن روزهای دشوار نشان داده شود، به‌عنوان «عنصر نفوذی» و «ستون پنجم» تصویر و روایت می‌شود.

نکته تأمل‌برانگیز آنکه این فیلم را محمدحسین مهدویان ساخته است؛ کارگردانی که کارنامه موفقی در روایت‌های تاریخی-مقاومتی دارد و خود را «مرزبان فرهنگی ایران» می‌نامد. طبیعی است که از چنین فیلم‌سازی، اثری درخور و مسئولانه درباره جنگ 12روزه انتظار می‌رفت. اما آنچه در ماجرای «نیمه‌شب» رخ می‌نماید، فارغ از نیت و قصد سازنده‌اش، خروجی و پیامدهایی دارد که با این انتظار همخوانی ندارد.

فیلم، در نیم‌ساعت پایانی خود، چنان تصویری از مهاجران افغانستانی ارائه می‌دهد که -خواسته یا ناخواسته- خوراک رواییِ دقیقا همان پروژه‌ای را تأمین می‌کند که رسانه‌های معاند و جریان‌های سلطنت‌طلب سال‌هاست با هزینه‌های هنگفت بر روی آن کار می‌کنند: پروژه جاسوس‌انگاری و اهریمن‌سازی از مهاجران. پرسش اینجاست: چگونه فیلم‌سازی با این سابقه و با این ادعا، به چنین بازنمایی‌ای تن داده است؟

آیا پیش از نگارش فیلم‌نامه، پژوهشی درباره موج ۳۰۰ هزار محتوای مهاجرهراسانه تنها در طول جنگ 12روزه انجام شده است؟ آیا تأمل کرده‌اند که تعمیم اتهام جاسوسی به «چند تبعه»، در زمینه آن فضای مسموم، چه بر سر چهار دهه زیست مشترک و اعتماد میان‌جامعه‌ای خواهد آورد؟ بازنمایی «نیمه‌شب» نه‌تنها با واقعیت‌های عینی و گزارش‌های مقامات عالی امنیتی کشور -که این شایعات را عملیات روانی دشمن خواندند- همخوانی ندارد، بلکه تیشه به ریشه چهار دهه زیست مشترک و همدلی می‌زند.

مخاطب ایرانیِ این فیلم، بی‌آنکه خود بخواهد، از «چند تبعه» به «همه مهاجران» تعمیم می‌دهد و این دقیقا همان چیزی است که جریانات مهاجرهراس و مهاجرستیزِ چند سال اخیر با تمام توان بر آن دمیده‌اند. در تحولات چند سال اخیر شاهد کارشکنی‌های شبکه‌های معاند و بیگانه در راستای تخریب چهره مهاجران افغانستانی بوده‌ایم که چگونه به مهاجران با عناوینی مانند بیگانه، تروریست و سرکوبگر حمله‌ور شده‌اند و با این مدل بازنمایی به اهریمن‌سازی از آنها پرداخته‌اند.

اما این پروژه، تنها به فضای مجازی و شایعات پراکنده محدود نماند. در هفته‌های پایانی جنگ رمضان -و حتی پیش‌از‌آن در بازه جنگ 12روزه- رسانه‌های معاند، با هماهنگی آشکار با جریان‌های سلطنت‌طلب، فصل جدیدی از دروغ‌پردازی را گشودند. آنها با انتشار گزارش‌های غیرمستند و دروغ‌پردازی رسانه‌ای، مدعی شدند که «لشکر فاطمیون» -که متشکل از مهاجران افغانستانی مدافع حرم است- در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها مستقر شده و به‌عنوان «نیروی سرکوب» علیه شهروندان ایرانی به کار گرفته می‌شود.

رضا پهلوی نیز در یک بیانیه ویدئویی سه‌دقیقه‌ای، خطاب به ارتش و آرایش‌های نظامی ایران، همین ادعای سست و بی‌پایه را تکرار کرد و مهاجران افغانستانی را تروریست خواند. این همان الگوی کهنه نفاق‌افکنی و شکاف‌اندازی است.

در یک سوی این پروژه، به جامعه ایرانی القا می‌شود که «مهاجران افغانستانی مزدوران حکومت برای سرکوب شما هستند» و در سوی دیگر، به جامعه مهاجران و مردم افغانستان این پیام داده می‌شود که «حکومت ایران از شما به‌عنوان سپر بلا و نیروی چکشی استفاده می‌کند». هدف، چیزی جز تخریب سرمایه اجتماعی چهار دهه زیست مشترک و تبدیل همسایه به دشمن و بیگانه نیست.

غافل از آنکه مهاجران افغانستانی -چه در قالب فاطمیون و چه در قامت یک کارگر ساده- همواره در کنار مردم ایران بوده‌اند، نه در برابر آنها. و آنچه رسانه‌های معاند «سرکوب» می‌نامند، جز دروغی آشکار برای ایجاد گسست در همبستگی و انسجام اجتماعی در ایران نیست.

این همان عملیات روانی‌ای است که مقامات عالی امنیتی کشور پیش‌تر درباره موج جاسوس‌انگاری هشدار داده بودند؛ اما این بار با لباسی دیگر و با هدفی شوم‌تر: تخریب چهره مهاجران در یک سوی میز و تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در سوی دیگر. در سوی دیگر، سریال «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل، روایتی کاملا متفاوت ارائه می‌دهد.

داستان این مجموعه که در سال ۱۳۹۶ و در دل بحران داعش روایت می‌شود، فرصتی یافته تا هرچند کوتاه و گذرا، خانواده‌ای مهاجر افغانستانی -از اعضای تیپ فاطمیون- را در قامت افرادی همدل، همراه و هم‌فرهنگ با جامعه میزبان ایرانی و در راستای بیش از چهار دهه زیست مسالمت‌آمیز مشترک به تصویر بکشد. خانواده «سیدجمال» در این سریال، برخلاف کلیشه‌های رایج و برخلاف بازنمایی‌های دهه‌های پیشین در آثاری مانند «چارخونه» و «خانه به دوش»، نه در حاشیه و نه در موقعیت تحقیرآمیز، که در متن قصه و در قامت مدافعان حرم و وطن نمایش داده می‌شوند.

این رویکرد، دست‌کم در گام نخست، تحسین‌برانگیز است.

«بیگانگان» نشان می‌دهد که می‌توان مهاجر را نه تهدید، که فرصت دید؛ نه جاسوس، که همدل و هم‌رزم





