دو حادثه تیراندازی جداگانه در پایتخت؛ یک کودک پنج ساله نیز زخمی شد

سرپرست رئیس پلیس متروپولیتن ناحیه کلمبیا اعلام کرد که مأموران پلیس به دو حادثه تیراندازی جداگانه در پایتخت واکنش نشان دادند. در یکی از این حوادث، دو مرد بزرگسال و یک کودک پنج ساله زخمی شدند، در حالی که در حادثه دوم نیز دو نفر دیگر زخمی شدند. پلیس در حال جستجوی دو فرد مشکوک با لباس تیره است.

جفری کارول ، سرپرست رئیس پلیس اداره پلیس متروپولیتن ناحیه کلمبیا ، اعلام کرد که مأموران پلیس در حدود ساعت ۷:۱۰ بعد از ظهر روز گذشته (سه‌شنبه) به یک حادثه تیراندازی در بلوک ۴۰۰ خیابان شمال غربی واکنش نشان دادند.

در این حادثه، دو مرد بزرگسال با جراحات ناشی از شلیک گلوله پیدا شدند، اما به نظر می‌رسد که این جراحات تهدیدکننده زندگی آنها نبوده است. به گزارش ایسنا، کارول افزود که یک کودک پنج ساله که در حیاط خانه حضور داشت، نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفت، اما خوشبختانه جراحات او نیز تهدیدکننده نیست. بازرسان در حال جستجوی دو فرد مشکوک با لباس تیره هستند که به طور بی‌هدف به حیاط شلیک کرده و سپس پیاده فرار کردند.

کارول با تأکید بر غیرقابل قبول بودن این حادثه گفت: ساکنان در هنگام وقوع تیراندازی در بیرون از محله خود حضور داشتند. به گزارش شینهوآ، حدود پنج دقیقه بعد، مأموران پلیس به تیراندازی دوم در بلوک ۳۳۰۰ خیابان «مونت پلزنت» واکنش نشان دادند. در این حادثه نیز دو نفر زخمی شدند. به گفته پلس، به نظر می‌رسد که این تیراندازی ناشی از مشاجره بین فرد مشکوک و یکی از قربانیان قبل از شلیک گلوله از سوی فرد مشکوک بوده است.

این اطلاعات در یک کنفرانس مطبوعاتی کوتاه و اندکی پس از آن ارائه شد که اداره پلیس متروپولیتن در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که در حال بررسی دو حادثه تیراندازی جداگانه در پایتخت است. کارول با اشاره به افزایش خشونت در منطقه، از ساکنان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه اطلاعات مرتبط با این حوادث، با پلیس تماس بگیرند.

وی همچنین تأکید کرد که پلیس در حال بررسی دقیق این حوادث است و هرگونه اطلاعاتی که به شناسایی و دستگیری افراد مشکوک کمک کند، بسیار ارزشمند است. با توجه به افزایش حوادث تیراندازی در مناطق مختلف پایتخت، مسئولان پلیس و شهروندان به همکاری بیشتر برای کاهش این نوع جرایم دعوت شده‌اند. کارول همچنین اشاره کرد که پلیس در حال بررسی دوربین‌های نظارت تصویری و جمع‌آوری شواهد برای شناسایی و دستگیری افراد مشکوک است.

وی با بیان اینکه این حوادث نشان‌دهنده نیاز به همکاری بیشتر بین پلیس و جامعه است، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، فوراً با پلیس تماس بگیرند. این حوادث تازگی به نگرانی‌های شهروندان در مورد افزایش خشونت در منطقه افزوده است و مسئولان پلیس در حال تلاش برای کنترل و کاهش این نوع جرایم هستند





