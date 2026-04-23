بررسی شکافهای سیاسی و اجتماعی در ایران پس از انقلاب، با تمرکز بر مفهوم «ایستادن در سمت درست تاریخ» و تحلیل دیدگاههای جلال ایجادی و امین بزرگیان در برنامه رادیویی «پاراگراف اول».
پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، ایران یان با دوگانههای متعددی روبرو شدند که از جمله آنها میتوان به « جمهوری اسلامی ؛ آری یا نه؟ »، «اصلاحطلب/اصولگرا»، «تعامل با غرب/تقابل با غرب» و «مذاکره/ جنگ » اشاره کرد.
فضای سیاسی و اجتماعی ایران غالباً در قالب تقابلهای دوقطبی شکل گرفته و صداهای افراطیتر غالب شدهاند. اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ و ورود واژههایی مانند «بیشرف» و «وطنفروش» به ادبیات عمومی، شکافهای عمیقی را در جامعه ایجاد کرد. تنشها پیرامون نقش اسرائیل و آمریکا نیز به این فضای دوقطبی دامن زد. حامیان مداخله نظامی، مخالفان جنگ را به همسویی با حکومت متهم میکنند و مخالفان جنگ، هرگونه مداخله خارجی را خیانت به تمامیت ارضی میدانند.
در برنامه رادیویی «پاراگراف اول»، جلال ایجادی و امین بزرگیان به بررسی این دوگانههای سیاسی-اجتماعی در پرتو مفهوم «ایستادن در سمت درست تاریخ» پرداختند. ایجادی استفاده از این مفهوم را مبهم و سوءبرداشتزا میداند و معتقد است که چنین تعابیری میتوانند به قطبیسازی و انسداد گفتوگو منجر شوند. بزرگیان نیز این مفهوم را ریشه در گفتمانهای توتالیتر و اسطورهای میداند.
بحث اصلی بر سر این بود که آیا تقسیمبندیهای سیاسی مانند «اسلامگرا» در برابر «دموکراسیخواه» پیچیدگی جامعه را نادیده میگیرد یا خیر. ایجادی به همپوشانی برخی جریانهای چپ با جمهوری اسلامی در ضدیت با آمریکا اشاره کرد، در حالی که بزرگیان این تحلیل را تقلیلگرایانه دانست.
در مورد نسبت جنگ و جمهوری اسلامی، بزرگیان معتقد است که حمایت از جنگ به تقویت نظم موجود منجر میشود، در حالی که ایجادی نقش قدرتهای خارجی و تحریمها را در بحرانهای ایران نادیده انگرفتنی میداند. ایجادی معتقد است که حفظ ایران بدون پایان دادن به نظام موجود امکانپذیر نیست، چرا که این نظام در مسیر تخریب منابع و آینده ایران عمل میکند.
بزرگیان دموکراسی و جامعه مدنی در غرب را محصول مبارزه نیروهای چپ و اجتماعی میداند و نه «لطف دولتها». ایجادی در پاسخ، ضمن اشاره به نقدهای جدی به غرب، بر امکان تغییر، نقد و کنش اجتماعی در نظامهای مردمسالار تأکید میکند. در نهایت، ایجادی خود را جمهوریخواه میداند و الگوی مطلوبش را ترکیبی از جمهوریت و دموکراسی میداند، در حالی که بزرگیان معتقد است وظیفه یک جامعهشناس ارائه الگوی سیاسی نیست، بلکه نقد ساختارهای موجود است.
این گفتگو نشاندهنده پیچیدگیهای عمیق و شکافهای موجود در جامعه ایران و دشواری یافتن راهحلهای میانه در فضای دوقطبیشده سیاسی و اجتماعی است. مسئلهی ملوکالطوایفی شدن نیز به عنوان یک خطر جدی مطرح شد
