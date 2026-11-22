خبرهای مهم: درخواست عون از حزب‌الله برای خلع سلاح، هشدار پیو درباره جنگ در خلیج فارس، مسمومیت گسترده در نیشابور و جنجال سخنرانی عاملی در لندن.

ژوزف عون ، رئیس‌جمهور لبنان، در سخنرانی روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه در آستانه روز استقلال این کشور، تأکید کرد که دو چالش اساسی استقلال و تمامیت ارضی لبنان را تهدید می‌کند. او صراحتاً نام ایران و اسرائیل را به عنوان عوامل اصلی این بی‌ثباتی برشمرد و خواستار خلع سلاح فوری گروه حزب‌الله شد.

موانع استقلال لبنان و خواسته خلع سلاح

رئیس‌جمهور لبنان در این سخنرانی صریح اعلام کرد که اشغال بخش‌هایی از قلمرو کشورش توسط اسرائیل و مداخله در امور داخلی به ویژه توسط عوامل بانفوذ در رژیم ایران، دو مانع اصلی بر سر راه صلح هستند. آقای عون با اشاره به ارتباط این دو چالش، خواستار حل همزمان آن‌ها شد تا نه اشغالی باقی بماند و نه سلاحی خارج از اختیار دولت وجود داشته باشد.

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او ضمن یادآوری فداکاری‌های گذشته اعضای حزب‌الله، هشدار داد که این گروه با تمرکز بر اهدافی غیر از منافع لبنان، خسارات سنگینی به خود و همه لبنانی‌ها تحمیل کرده است. این سازمان تنها گروه مسلح لبنان است که پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰، از تحویل سلاح‌های خود خودداری کرده است.

خطرات جنگ بر محیط زیست تنگه هرمز

لوئیس پیو، شناگر استقامت و نماینده برنامه محیط زیست سازمان ملل، پس از طی سه روز شنا مداوم در تنگه هرمز و خلیج فارس، هشدارهای جدی درباره عواقب ویرانگر جنگ برای اکوسیستم دریایی صادر کرد. وی روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه اعلام کرد که کارزار خود را با هدف آگاهی‌رسانی درباره پیامدهای وحشتناک درگیری‌ها به پایان رسانده است.

پیو در توضیح تجربیات خود از شنای در این منطقه آبی ذکر کرد که در نیم ساعت نخست شنا، انفجار یک نفتکش در چند کیلومتری او رخ داد که آب‌های پیرامون را به شدت تکان داد. او در پیام نهایی خود بر توقف جنگ، باز کردن تنگه و پاکسازی آلودگی‌ها تأکید کرد.

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که در nearly ۹ ماه گذشته، نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در این گذرگاه استراتژیک بارها هدف پهپادها و مین‌های دریایی قرار گرفته‌اند. آخرین حملات شامل هدف قرار گرفتن دو نفتکش در روز شنبه و آتش‌سوزی یک نفتکش دیگر در روز جمعه بوده است.

بحران مسمومیت الکلی در نیشابور

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از بستری شدن ۳۰ نفر بر اثر مسمومیت الکلی در این شهرستان خبر داد. میلاد تقدیسی شامگاه شنبه ۳۰ آبان اعلام کرد که تاکنون یک نفر جان باخته و دو نفر دیگر دچار مرگ مغزی شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های پزشکی، ۲۱ بیمار در بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور بستری هستند که پنج نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظارت دقیق قرار دارند. همچنین هفت نفر در بیمارستان پیامبر اعظم و دو نفر در بیمارستان حکیم تحت مراقبت هستند.

فرمانده انتظامی نیشابور نیز اعلام کرد که تحقیقات در مورد مرگ مشکوک یک جوان ۲۷ ساله و سایر موارد مسمومیت آغاز شده است. مقامات بهداشتی هشدار دادند که علائم مسمومیت ممکن است با تأخیر ظاهر شود و آسیب‌های جدی به بینایی و مغز وارد کند.

جنجال درباره حضور سخنران تحریم‌شده در لندن

دعوت از سعیدرضا عاملی برای سخنرانی در کنفرانسی در لندن با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. این کنفرانس با موضوع هوش مصنوعی و اسلام‌هراسی توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی قرار است ۲۲ آذرماه برگزار شود.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی اعلام کرد که سخنرانی عاملی به صورت ویدئویی از پیش ضبط شده خواهد بود. او دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تحت تحریم‌های کانادا و بریتانیا به دلیل نقض حقوق زنان و حجاب اجباری قرار دارد.