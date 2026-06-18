دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده نسخه فیزیکی تفاهمنامه میان ایران و آمریکا را بهطور رسمی در کاخ ورسای فرانسه امضا کرد. این تفاهمنامه شامل 8 پاراگراف است که شامل موارد زیر است: اولاً، ایالات متحده و ایران متعهدند که بهطور دائم و ابدی جنگ را در تمام جبههها، از جمله لبنان، متوقف کنند و از احداث هرگونه جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر خودداری کنند. دوماً، ایالات متحده و ایران متعهدند که از یکدیگر استقلال و تمامیت ارضی خود را رعایت کنند و در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند. سوماً، ایالات متحده و ایران متعهدند که بهطور مشترک و با حسن نیت، در مدت 60 روز حداکثر، به توافق نهایی برسند.
یک مقام آمریکا یی اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه در جریان ضیافت رسمی در کاخ ورسای فرانسه، نسخه فیزیکی تفاهمنامه میان ایران و آمریکا را بهطور رسمی امضا کرد.
این تفاهمنامه شامل 8 پاراگراف است که شامل موارد زیر است: اولاً، ایالات متحده و ایران متعهدند که بهطور دائم و ابدی جنگ را در تمام جبههها، از جمله لبنان، متوقف کنند و از احداث هرگونه جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر خودداری کنند. دوماً، ایالات متحده و ایران متعهدند که از یکدیگر استقلال و تمامیت ارضی خود را رعایت کنند و در امور داخلی یکدیگر مداخله نکنند.
سوماً، ایالات متحده و ایران متعهدند که بهطور مشترک و با حسن نیت، در مدت 60 روز حداکثر، به توافق نهایی برسند. چهارمأً، ایالات متحده موظف است که پس از امضای این تفاهمنامه، تحریم دریایی علیه ایران را بهطور کامل لغو کند و در مدت 30 روز تمام تحریمهای دریایی را لغو کند. پنجماً، ایران موظف است که پس از امضای این تفاهمنامه، برای 60 روز، گذرگاههای تجاری را با هزینهای رایگان برای همه کشورها باز کند.
ششماً، ایالات متحده موظف است که در همکاری با همسایگان منطقه، برنامهای جامع و مشترک را برای توسعه اقتصادی و بازسازی ایران با حداقل 300 میلیارد دلار بهطور مشترک و با حسن نیت، در مدت 60 روز حداکثر، تدوین کند. هفتماً، ایالات متحده موظف است که تحریمهای خود را علیه ایران لغو کند و ایران نیز موظف است که بهطور کامل و دائم از تولید سلاحهای هستهای خودداری کند.
هشتماً، ایران موظف است که با همکاری ایالات متحده، مواد غنیشده را بهطور دائم و ابدی از تولید و تجمیع خودداری کند و در مدت 60 روز حداکثر، مواد غنیشده موجود را بهطور دائم و ابدی از تولید و تجمیع خودداری کند
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