دونالد ترامپ با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره جنگ با ایران نشست برگزار کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در نشستی با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره جنگ با ایران صحبت کرد و در حال بررسی میزان حملات احتمالی علیه ایران بود. همچنین، میانجی‌گران به سرعت در تلاش هستند که چارچوبی برای مذاکرات آینده و جلوگیری از حملات دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران فراهم کنند.

به گزارش اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه، دونالد ترامپ صبح جمعه نشست را با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود درباره جنگ با ایران تشکیل داد.

در این جلسه، میانجی‌گران به سرعت در تلاش هستند که با تدوین چارچوبی راه را برای مذاکرات آینده باز کنند و مانع حملات دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران شوند. ترامپ به طور جدی در حال بررسی انجام حملات جدید علیه ایران است تا در صورت عدم حصول پیشرفت، در آخرین لحظه آن را عملی کند. همچنین، انتظار می‌رود که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات، حملات تازه آمریکا و اسرائیل علیه ایران در چند روز آینده محتمل است.

جلسه آقای ترامپ با تیم امنیت ملی در حالی انجام شد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در تلاشی ظاهر برای کاهش اختلافات و جلوگیری از ازسرگیری جنگ به تهران سفر کرد. همچنین، یک هیات قطری روز جمعه برای حمایت از تلاش‌های میانجی‌گرانه وارد تهران شد.





