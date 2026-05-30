دونالد ترامپ جلسه ای با مشاوران خود در اتاق وضعیت کاخ سفید برای توافق با ایران برگزار کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه جلسه ای با مشاوران خود در اتاق وضعیت کاخ سفید برای توافق با ایران برگزار کرد. این جلسه دو ساعته بدون تصمیم نهایی پایان یافت. مفاد توافق احتمالی هنوز رسما اعلام نشده است.

مفاد توافق احتمالی هنوز رسما اعلام نشده است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره توافق با ایران جلسه برگزار می کند. نیویورک تایمز ساعاتی بعد به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ اعلام کرد که جلسه اتاق وضعیت برای بررسی توافق احتمالی با ایران دو ساعت طول کشید اما رئیس جمهور به هیچ تصمیم نهایی نرسید.

مقام آمریکایی گفت که اگرچه دولت آمریکا بر این باور است که به دستیابی به توافق نزدیک شده اما هنوز برخی مسائل از جمله آزاد سازی منابع مالی ایران در حال بحث و بررسی است. یک مقام کاخ سفید گفت که نشست اتاق وضعیت پایان یافته و حدود دو ساعت طول کشیده است. رئیس جمهور ترامپ تنها توافقی را خواهد پذیرفت که برای آمریکا خوب باشد و خطوط قرمز او را تامین کند.

ایران هرگز نمی تواند صاحب سلاح هسته ای شود. روزنامه نیویورک پست نیز اعلام کرد که به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می دهد آزاد سازی بخشی از دارایی های مسدود شده ایران که در قطر نگهداری می شود یکی از آخرین موارد اختلاف بر سر توافق اولیه صلح میان ایران و آمریکا است.

بنابر این گزارش این منابع مالی مستقیما در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت بلکه به خرید مواد غذایی تجهیزات پزشکی و دیگر اقلام بشردوستانه اختصاص خواهد یافت. پرداخت تدریجی این منابع به تحقق معیارهایی از سوی ایران از جمله بازگشایی و مین زدایی از تنگه هرمز مشروط خواهد بود. ترامپ نیز در پیام روز جمعه خود در تروت سوشال تاکید کرد که در صورت توافق با ایران تا اطلاع ثانوی هیچ پولی مبادله نخواهد شد.

این اظهارات در حالی بیان می شود که همچنان گزارش رسمی درباره محتوای توافق مورد بحث ارائه نشده است. با این حال گزارش های متعددی از سوی رسانه های مختلف و به نقل از منابع آگاه از این توافق منتشر شده است. بنابر این گزارش ها این تفاهم نامه شامل تمدید ۶۰ روزه آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز است.

به گزارش اکسیوس اگرچه دو طرف در بیشتر موارد این سند به توافق رسیده اند اما آقای ترامپ پیش تر به میانجی گران گفته بود که برای اتخاذ تصمیم نهایی به زمان بیشتری نیاز دارد. به گزارش اکسیوس اگرچه ایران در این تفاهم نامه پذیرفته است که درباره برنامه هسته ای خود مذاکره کند اما با دادن هیچ امتیازی موافقت نکرده است.

این در حالی است که آقای ترامپ روز جمعه نوشت که اورانیوم غنی شده ایران که در عمق زمین دفن شده است توسط ایالات متحده بیرون آورده خواهد شد و این کار با هماهنگی و همراهی نزدیک جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. این مواد سپس نابود خواهند شد.

به گزارش نیویورک تایمز شاید غافلگیر کننده ترین بخش این توافق که ظاهرا به تازگی به آن اضافه شده است طرح ایجاد صندوق سرمایه گذاری برای ایران است. بنابر اعلام یک مقام ایرانی و یک دیپلمات ارزش این صندوق ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد بود با این حال دیگر مقامات درگیر در مذاکرات این رقم را تایید نکرده اند.

مقام ایرانی از این صندوق با عنوان برنامه بازسازی یاد کرد که در صورت امضای توافق نهایی به ایران وعده داده خواهد شد. تهران در مراحل پیشین مذاکرات خواستار دریافت غرامت بابت خسارات ناشی از بمباران شده بود. برخی مقامات ایرانی این خسارات را بین ۳۰۰ میلیارد تا یک تریلیون دلار برآورد کرده اند.

دو دیپلمات که در جریان تازه ترین پیش نویس قرار گرفته اند آن را یک صندوق سرمایه گذاری بین المللی توصیف کرده اند که ایالات متحده در صورت دستیابی به توافق نهایی به تسهیل ایجاد آن کمک خواهد کرد. به گفته این دیپلمات ها طرح های مربوط به چنین صندوقی در دوره مذاکرات بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

به گزارش نیویورک تایمز به نظر می رسد این پیشنهاد نسخه ای از ایده ای پیشین باشد که استیو ویت کاف فرستاده ویژه و جرد کوشنر داماد آقای ترامپ مطرح کرده بودند. به گفته برخی میانجی ها آن ها پیشنهاد کرده بودند که در صورت دستیابی به توافق یک صندوق سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز در تهران مطرح شود.

به گفته مقامات ایرانی آن ها پیش تر به مقامات آمریکایی پیشنهاد کرده اند که شرکت های آمریکایی از جمله شرکت های بزرگ نفتی و انرژی بتوانند برای سرمایه گذاری و قراردادهای مشارکت وارد ایران شوند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که توافق با ایران پیشرفت خوبی داشته اما ترامپ هنوز آماده تایید آن نیست.





